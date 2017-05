Esst sie einfach auf!

Oldenburg - Von Mareike Bannasch. Vor einigen Wochen war sie wieder Thema: die „Gender Pay Gap“. Was so kompliziert klingt, meint eigentlich nur eins – dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Lohn bekommen als ihre männlichen Kollegen. Das ist ungerecht, aber doch nur ein kleines Problem, zumindest wenn Frau ihren Blick nach Indien richtet. Dort, wo Mädchen noch vor der Geburt oder direkt danach getötet werden – weil es für manche Familien nichts Schlimmeres gibt, als eine Tochter zu bekommen. Noch immer, 21. Jahrhundert hin oder her.

Shantala Shivalingappa ist eines der indischen Mädchen, über dessen Geburt sich die Eltern gefreut haben – trotz des gesellschaftlichen Drucks. Sie ist aber noch mehr als das, Shivalingappa ist eine junge Frau, die als weltweit gefeierte Tänzerin nun bei den Internationalen Tanztagen in Oldenburg Station macht und von der Lage der Frauen in ihrer Heimat erzählt. Gemeinsam mit sechs weiteren Frauen stand sie am Freitag für die Deutschlandpremiere von „We Women“ der spanischen Compagnie „Cia de danza sol picó“ in der Exerzierhalle auf der Bühne und erzählte in oftmals erschreckend schmerzhaften 75 Minuten von all den Repressalien, die Frauen dieser Tage aushalten müssen – und wie sie sich nicht unterwerfen.

Die Choreografie stammt von der spanischen Tanzperformerin Sol Picó. Sie verdeutlicht gemeinsam mit drei weiteren Tänzerinnen, darunter auch Shantala Shivalingappa, mit ausdrucksstarker Technik und viel Dynamik die weibliche Situation rund um den Globus – jede in ihrer Muttersprache. Zu den Klängen einer fabelhaften Frauenband, die in einer Art Beduinenzelt mitten auf der Bühne sitzt, erzählt Picó zwar nichts Neues, aber das kann man ihr auch nicht vorwerfen. Denn Gewalt gegen Frauen ist noch immer ein Problem, zumal sie diese in keiner Weise beschönigt.

Schonungsloser Kampf um Selbstbestimmung

Vielmehr bemühen sich die vier Tänzerinnen darum, den Kampf um Selbstbestimmung möglichst schonungslos darzustellen. So bewaffnen sie sich nach einer ausdrucksstarken Tanzszene auf dem mit dunkler Erde ausgelegten Boden mit weißen Steinen und zielen auf eine verschleierte Frau hinter einer Schattenwand, die lauthals eine Klage anstimmt – während ihre Steinigung mit lautem Knallen voranschreitet. Das ist hart anzusehen, aber noch nicht der brutalste Moment des Abends. Dieser kommt erst gegen Ende, als die Tänzerin Julia Dossavi ihr Ensemblemitglied Huichi Chiu kraftvoll am langen Pferdeschwanz packt, über die Fläche zerrt und schließlich zu Boden wirft. Ihr Vergehen? Sie hat nicht reagiert, als sie gerufen wurde. So einfach ist es manchmal, Schläge zu kassieren. Eine Momentaufnahme entfesselter Brutalität, die erschreckt und nur schwer auszuhalten ist – da hilft dann auch eine halbherzige Entschuldigung nichts.

Gewalt, die sich Frauen selbst antun

Sol Picó hält sich aber nicht damit auf, aggressive Männer oder Gesellschaften zu verteufeln. Nein, sie arbeitet sich auch an der Gewalt ab, die wir uns selbst antun, um das gesellschaftlich legitimierte Bild von Weiblichkeit zu erfüllen. In einer fast schon grotesk anmutenden Aerobic-Szene werden die vier Tänzerinnen in High Heels zu immer neuen Höchstleistungen angetrieben. Schließlich wollen sie doch so aussehen wie Beyoncé. Oder Shakira. Oder Tina Turner. Eben wie eine Sexbombe – oder was man dafür halten mag. Diesem Druck kann natürlich nicht jede standhalten, eine nach der anderen geht zur immer schneller werdenden Musik zu Boden, und darf zur Strafe erst mal die Erde wegfegen. Das sollte doch eine Aufgabe sein, die sie bewältigen können. Genau wie Wäsche aufhängen und zusammenlegen.

Übrig bleibt schließlich Julie Dossavi, die als Gewinn einen grünen Apfel bekommt. Na toll, trainieren bis zur Erschöpfung und dann gibt es nicht mehr als eine der überall herumliegenden Referenzen an die Erbsünde. Kein Wunder, dass die Tänzerin aus Benin überhaupt nicht begeistert ist, ihren Gewinn dann aber trotzdem nimmt. Man könnte diese Geste jetzt als Unterwerfung vor dem Patriarchat interpretieren, das trifft aber nicht zu. Denn Dossavi verschlingt den Apfel mit großen Bissen, und isst ihre Erbsünde einfach auf. Wenn es mit der Gewalt gegen Frauen doch nur auch so einfach wäre!