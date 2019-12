Die Erotik der Macht

Am Stadttheater Bremerhaven wird Rossinis „La Cenerentola“ bejubelt

+ Fiese Schwestern: Clorinda und Tisbe (v. l.: Victoria Kunze, Patrizia Häusermann) machen Cenerentola (r., Anna Werle) das Leben schwer. Foto: Manja Herrmann

Bremerhaven - Von Rolf Stein. Dass Märchen nicht nur was für Kinder sind, ist bekannt. Viele sind ohnehin zu düster, zu blutig, um als Gute-Nacht-Geschichten zu taugen. Ganz davon abgesehen, dass sich auch Erwachsene gern Geschichten vorsetzen lassen, die nicht gerade als knallharter Realismus durchgehen. Dass wiederum ein Märchen, also eine frei erfundene Begebenheit mit wundersamen Wendungen, die Grundlage für delikate Polemik bilden kann, lässt sich an der 1817 uraufgeführten Oper „La Cenerentola“ von Gioachino Rossini studieren, die am ersten Weihnachtsabend am Stadttheater Bremerhaven Premiere feierte.