„Elbjazz“ Hamburg: Genremix von der Werft

Von: Ulla Heyne

Teilen

Neben der Musik spielt das Ambiente auf dem Werftgelände an der Elbe beim „Elbjazz“ die Hauptrolle. © Fred Heitmann

Hamburger „Elbjazz“ 2023 setzt einmal mehr auf Vielfalt – zum Beispiel mit Headliner „Meute“

Hamburg – Vor wenigen Wochen stand Bremen einige Tage lang ganz im Zeichen des Jazz, jetzt zieht die größere Schwester unter den Hansestädten nach: Am Wochenende 9. und 10. Juni wird Hamburg mit dem „Elbjazz“ zur Hochburg der improvisierten Klänge.

Bereits im Dezember hatten die Veranstalter, die graue Eminenz unter den Konzertagenturen im Norden Karsten Jahnke, unterstützt vom Festivalgiganten Folkert Koopmans, die ersten Acts bekanntgegeben, darunter Headliner Meute. Die Lokalmatadoren mischen mit ihren wilden House-Jazz-Mix nicht nur unterschiedlichste Locations in aller Welt auf – vom Hurricane bis zum Wiener Konzerthaus – sondern versinnbildlichen, was die Bremer Jazzahead in der jüngsten Ausgabe verstärkt versuchte und was an der Elbe seit Jahren gelebt wird: Die Aufweichung des Festivals für andere Genres, um den an sich nicht eben mainstreamigen Jazz für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen.

In Hamburg setzt man seit Jahren auf einen Genremix, gerade bei den Hauptacts am Eröffnungsabend auf der Hauptbühne zwischen den Docks: Wo im Vorjahr das Moka Efti Orchestra einheizte, bietet nun die weltweit angesagte Techno-Marching-Band Tanzbares.

Angus Stone tritt als „Dope Lemon“ beim „Elbjazz“ auf

Vorher darf man auf einen weiterer Headliner gespannt sein, der sich noch weniger im Jazz verorten lässt. Hinter dem Namen „Dope Lemon“ verbirgt sich kein anderer als Angus Stone, der im vorigen Jahrzehnt mit Schwester Julia und jeder Menge akustischer Gitarren schon die Hurricane- und andere Festivalbühnen rockte und nun mit relaxten Synthies Grooviges zwischen Indiepop und Psychedelic abliefert. Funk-Soul wie mit Adi Oasis, Fusion von Domi & JD Beck oder Frafra-Gospel (Alogte Oho & his Sounds of Joy) – die Cross-over-Liste nimmt sich so lang aus wie das Lineup von mehr als 50 Acts an zwei Tagen auf acht Bühnen.

Nun darf man dem „Elbjazz“ nicht Unrecht tun: Auch Puristen werden zwischen Elbphilharmonie, St.-Katharinenkirche und dem Hauptgelände in kultiger Werftkulisse fündig. So ist Michael Wollny mit seinem Trio ein gern gesehener Gast, ebenso wie Martin Tingvall, (ebenfalls in Trioformation) oder Nils Wülker. Ebenfalls eine alte Bekannte ist Lisa Wulff. Gerade noch begeisterte sie bei der Eröffnung der Jazzahead mit dem Silvan Strauss Duo, nun ist sie mit ihrem Quartett zu erleben.

Das soll es mit den Überschneidungen der beiden Hansestädte dann aber auch schon fast gewesen sein, kocht doch jede ihr eigenes Jazzfestival-Süppchen. In Hamburg heißt das statt vier Tagen zwei, und statt des Deutschen Jazzpreises wird in der Schiffbauhalle an der Elbe immerhin der Hamburger Jazzpreis verliehen. Dieses Mal an Dirk Achim Dhonau, wieder verbunden mit einem Preisträgerkonzert.

Neue Auszeichnung: der „jazzki Award“, ein Mensch-KI-Jazzpreis

Zukunftsweisend: die erstmalige Verleihung des „jazzki Awards“, des ersten deutschen Mensch-KI-Jazzpreises, der Musiker, Coder und Programme und ihr Zusammenwirken in den Mittelpunkt rückt. Inwieweit Künstliche Intelligenz die musikalische Kreativität auf eine neue Weise vorantreibt und Musikschaffende dabei unterstützt, völlig neue Wege im Jazz zu gehen – das Preisträgerkonzert wird es zeigen.

Ebenfalls in die Zukunft gedacht ist die Präsentation von Nachwuchskünstlern. In den Genuss spannender Talente kommt das Hamburger Publikum kostenfrei auf dem Elphi-Vorplatz (drinnen eins der begehrten Konzerte zu ergattern, ist selbst Frühbuchern mit Zweitagesticket nicht immer vergönnt). So präsentieren sich gleich zehn experimentier- und spielfreudige Formationen der „HfMT Young Talents“ aus Studierenden der Hochschule für Musik und Theater, dem Hamburger Publikum, darunter viele größere Formationen vom Septett bis zur Bigband.

Einer, der trotz seiner gerade mal 21 Lenze schon zu den alten Hasen gehört und deshalb in der Schiffbauhalle gesetzt ist, ist Altsaxophonist Jakob Manz. Der frisch gebackene Preisträger des Landesjazzpreises Baden Württemberg wurde nicht umsonst bei den Leverkusener Jazztagen in der Kategorie „Future Sounds“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet – und dürfte zu den vielen spannenden Entdeckungen gehören, die das Konzertwochenende auf der Werft bereithält.

Tickets: elbjazz.de/de/home