„Elbjazz“ Hamburg: Geht der Jazz die Elbe runter?

Von: Ulla Heyne

Kulturelle Verwurzelung gepaart mit aufregendem, modernem Fusion-Jazz: spannender Spagat von Camilla George. © Ulla Heyne

Veranstalter verzeichnen trotz weiterer Öffnung sinkende Besucherzahlen

Hamburg – „Ringelshirts und Strohhüte raus, es ist Elbjazz!“ Am Wochenende verwandelten sich das Gelände der Reederei Blohm & Voss, die Elbphilharmonie und die St. Katharinenkirche zum elften Mal in einen hanseatischen Knotenpunkt für Jazz und alles, was irgendwie noch darunter firmiert – oder auch nicht.

Die Kurzversion: Zwei Tage, gut 50 Konzerte und zwei Preise (neben dem Hamburger Jazzpreis wurde erstmals auch der prinzipiell innovative, kompositorisch aber erstaunlich biedere „Jazz-KI-Award“ ausgelobt), bei bestem Wetter vor immer grandioser Kulisse. Besser hätte man es sich nicht wünschen können – oder?

Das Programm: Eine schöne Mischung aus bewährten Jazz-Acts, nicht eben die großen Namen, aber doch Konzerte, die Jazzliebhaber und -liebhaberinnen vor die Bühnen und in die die Schiffsbauhalle zogen. So vermeldete etwa die festivaleigene App am Samstag bei Nils Wülker trotz Entfernung der Bestuhlung: „Alles voll“. Und auch beim Martin Tingvall Trio, dem multi-kosmopoliten schwedisch-deutsch-kubanischen Kleeblatt, das anlässlich seines 20-jährigen Bestehens ein frisches Album, jede Menge Spielfreude und viel Publikumsnähe mitgebracht hatte, war der Andrang groß.

Auch „klassische“ Jazztrios können mitreißen: Den Beweis trat das international gefeierte Michael Wollny Trio an. © Ulla Heyne

Flankiert wurde diese Bank von einigen spannenden Newcomern – auf der kostenlosen „Young Talents“-Bühne der Hochschule für Musik und dem neuen „Jazztruck“, einer zusätzlichen Bühne des Jazzbüros Hamburg auf dem Werftgelände – und auch von einigen bemerkenswerten, zu Recht frenetisch gefeierten Gigs. Etwa der Britin Cherise, die noch vor dem Erscheinen ihres Debütalbums nicht nur mit ihrem Nu-Soul, sondern auch mit unglaublicher Präsenz und klugen Texten überzeugte. Oder dem mit stehenden Ovationen quittierten Elphi-Auftritt des mehr als 200 Jahre alten „Norwegian Wind Ensemble“, einer seit 2003 „entmililitarisierten“ ehemaligen Militärkapelle, die auch dank des Saxofonisten Marius Neset wunderschöne, spannende Arrangements des Jazz-Komponisten Erlend Skomsvoll bot.

Auch politisch bekannten einige Künstlerinnen und Künstler vor der Kulisse der vor einem Jahr im Zuge des Russland-Angriffs festgesetzten Abramowitsch-Jacht mehr als einmal Farbe – etwa Cécile McLorin Salvant, deren fluffig interpretiertes „Over the Rainbow“ zunächst darüber hinwegtäuschte, dass die Frauenrechtsaktivistin mit der starken Bühnenpräsenz auch anders kann (was sie bei der bitterböse-coolen Interpretation von Kurt Weills „Seeräuber-Jenny“ so eindrucksvoll demonstrierte, dass es einen schaudern ließ).

Konsensstiftend: Zur Musik der Hamburger Lokalmatadoren „Meute“ tanzten Jazz-Altpuristen wie Hip-Hop-affine jüngere Besucherinnen und Besucher in die Freitagnacht. © Ulla Heyne

So weit, so gut? Die gute Stimmung, der Jubel des Publikums, etwa beim Heimspiel der Hip-Hop-Bläser „Meute“, einer analogen Replik auf Loops und KI, und die gewohnt euphorischen Pressemeldungen der Veranstalter können kaum darüber hinwegtäuschen, dass die Besucherzahlen seit Jahren nach unten gehen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in den Hauptzeiten auf den großen Bühnen Acts gebucht wurden, die auch beim besten Willen so gar nichts mit Jazz zu tun haben: Das „Dope Lemon“-Projekt mit sphärisch-halligen Indierockklängen des Australiers Angus Stone am Freitag zum Beispiel oder das neuseeländische Funk-Trio „Unkonwn Mortal Orchestera“ aus Neuseeland.

Diesen von Jazzfans immer wieder skeptisch beäugten Pfad werden Jahnke FKP Scorpio im nächsten Jahr wohl zur Hauptstraße ausbauen – so jedenfalls lässt sich die Pressemitteilung interpretieren, die von „Zeichen auf Vielfalt“, spricht, „zu der in Zukunft auch Rock- und Popacts gehören können“. Geht der Jazz in Zukunft die Elbe runter? Bei aller Notwendigkeit zum wirtschaftlichen Kalkül: Schade wäre es schon ein bisschen.