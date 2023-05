Theater Bremen: Kae Tempests Essay „Verbundensein“

Von: Jan-Paul Koopmann

Teilen

Der Wunsch nach Miteinander spricht aus Kae Tempests Text, den Nadine Geyersbach vorträgt. © Walkenhorst

Eine Inszenierung mit viel Poesie, grandiosem Spiel, aber auch der Frage: Sind wir uns jetzt näher?

Bremen – Da sitzt man nun inmitten einer Trümmerlandschaft aus Hunderten Videokassetten, zertretenen Süßigkeiten, erschöpften Menschen – und weiß auch nicht so recht: Hat das jetzt funktioniert? Sind wir einander wirklich so nahegekommen, wie es geplant war? Durften wir „Verbundensein“ erfahren? Oder haben wir doch wieder nur für ein paar Stunden unsere Herzschläge synchronisiert, also wie immer, wenn ein paar Leute im gleichen Raum hocken und von irgendwo ein Bass wummert?

Die Frage drängt, weil der Abend schließlich nicht einfach nur „Verbundensein“ heißt, sondern weil Alexander Giesche mit dem gleichnamigen Essay von Spoken-Word-Artist Kae Tempest ja doch auch ein programmatisches Vorhaben aufgegriffen hat. Es ist ein Text, der etwas ändern will. Der zwar als sehr persönliche Selbstreflexion beginnt, letztlich aber doch mindestens all jene betrifft, die Texte, Musik oder andere Kunsterzeugnisse an ein Publikum aussenden. Und der darum auch so was wie das Wesen der Kunst selbst berührt.

Auch wenn das Schlachtfeld im Großen Haus des Bremer Theaters nicht so aussieht: Formal kommt es einer Lesung am nächsten, was Alexander Giesche als neues „Visual Poem“ vorstellt. So nennt er sein bildgewaltiges Performancetheater mit einem Einschlag Bildender Kunst, das in Bremen mit Giesches Residenz vor rund zehn Jahren eine prägende Station erlebt hat – wahrscheinlich für beide Seiten. Es geht zumeist um gesellschaftlichen Wandel und Fragen der Digitalität, denen sich Giesche assoziativ annähert, die er abstrahiert und in wieder neu deutbares Bühnengeschehen übersetzt.

Das Drumset schwebt über der Bühne

Und dafür hat es diesmal ziemlich viel Text. Schauspielerin Nadine Geyersbach liest lange Passagen aus dem kurzen Buch vor, während Schlagzeuger und Spielpartner Paul Amereller meist mitsamt Drumset irgendwo über der Bühne schwebt und aus der Ferne klar macht, dass es mit der Nähe so eine Sache ist. Denn tatsächlich verdichtet sich hier bald, was sich zwischen Text und Sprecherin und Beats und Schlagzeug und Publikum entfaltet.

Die Bildsprache ist erwartbar eindringlich: Minutenlang kreist Geyersbach an einem Metallträger aufgehängt über die Bühne. Ein Gegengewicht an der Strebe erlaubt ihr Riesensprünge wie auf dem Mond, lässt sie wie schwerelos durch den Raum segeln. Nebel wird aufziehen, Lichtstrahlen über Spiegel Netze knüpfen. Am Ende brennt das Mikrofon.

Besonders subtil sind diese Bilder nicht. Aber schön sind sie, auf eine rohe und pointierte Weise, weil Zutaten und Rezeptur des Effekts so sichtbar bleiben. Bevor etwa das Mikro in Flammen aufgeht, geht Geyersbach einen Eimer Brennpaste vom Bühnenrand holen, sagt „Danke“ zur Technikerin, und geht noch mal los fürs Feuerzeug.

Der Wunsch nach Miteinander wird umgesetzt im Videokassetten-Domino auf der Bühne. © Walkenhorst

Der Rückzug ins Bild und dieser Abstand tun dem Text gut. Denn Tempests Essay ist auf seine sprunghaft anekdotische Weise gar nicht so leicht vom Bühnengeschehen einzufangen. Obwohl er doch die ganze Zeit von Wechselwirkungen zwischen Leser, Text und Autor spricht – von Performanz also, der er eine fast mystische Bedeutung beimisst. Nicht nur im Feuilleton wurde das Büchlein seinerzeit als Predigt gelesen, oder auch als Manifest.

Aber für was eigentlich? Das Miteinander im Titel bleibt im Kern negativ bestimmt: als eine Anti-Entfremdung, wobei ausgerechnet die gesellschaftliche Dimension der Misere sonderbar unterbelichtet bleibt. Tempest erzählt von einem Leben mit Überlastung, Verwertungsdruck, Drogen und dem Rückzug in eine Kunstfigur, die zwar auf der Arbeit eine Weile gut funktioniert, sich dafür aber vom vermeintlich echten „Ich“ entkoppelt. Das stimmt alles. Und weil das alles stimmt, ist die Entfremderei ja nun auch seit mindestens 200 Jahren Dauerbrenner in Kunst, Philosophie und auch handfesteren Revolutionsangelegenheiten. Kann sein, dass wir damit nicht weit gekommen sind, aber ein bisschen mehr war schon drin als die Idee, mal für ein, zwei Tage das Handy wegzulegen.

Das lyrische Ich zeigt seine Verletzlichkeit, aber auch seine Naivität

Es steckt jedenfalls eine Naivität in diesem Text, die auch die Inszenierung nicht in den Griff bekommt. Nur will sie das auch gar nicht. Im Gegenteil steigt Nadine Geyersbach voll in die Verletzlichkeit des lyrischen Ichs ein – erzählt mit zitternden Händen und manchmal brüchiger Stimme von Sehnsucht nach dem verlorenen Miteinander. Das ist schon grandioses Spiel, während sich drumherum Bild an Bild reiht und Augenblick an Augenblick. Für eine Nummernperformance ist der poetische Kitt jedenfalls zu dicht, auch wenn es sich zwischendurch mal danach anfühlt.

Keine Ahnung, ob die Senderin ihr ersehntes Miteinander nun erlebt hat oder nicht. Zu wünschen wäre es ihr. Zumindest fürs Bremer Publikum gab es diverse Gelegenheiten dazu: Von den SMS, die auf eine LED-Tafel über der Bühne gesendet werden durften, über VHS-Kassetten, die wie Dominosteine auf die Bühne gestellt und umgeschmissen wurden – bis zum Belohnungsbier fürs Mitmachen am Bühnenrand. Und wer weiß: Vielleicht sind die einen oder anderen am Morgen danach ja tatsächlich etwas weniger fremd als gestern.

Sehen: Am 10. und 13. Mai, und am 3., 9. und 24. Juni, je 19.30 Uhr, Theater Bremen