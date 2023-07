Neue Schau in der Kunsthalle: Eingriff in die Sammlung

Von: Katia Backhaus

Hunde im Museum: Paul Ole Janns Installation in der Kunsthalle. © Kunsthalle Bremen

Die Jahresausstellung des BBK Bremen in der Kunsthalle stellt Autoritäten in Frage und trägt den Titel „Resonanz. Interventionen in die Sammlung“.

Bremen – Ein gewaltiger Aufschlag in der Großen Galerie, der sich in einer Schnitzeljagd über drei Ebenen fortsetzt: Die neue Schau in der Kunsthalle Bremen trägt den Titel „Resonanz. Interventionen in die Sammlung“, und zeigt dabei eine Mischung aus eigener Position und Fußnote. Dabei kommen zwei Ausstellungen zusammen: Die dauerhaft zu sehende Schau „Remix“ mit Stücken aus der Sammlung der Kunsthalle und die Jahresausstellung des Berufsverbands Bildender Künstler*innen Bremen (BBK).

„Resonanz“ ist Teil des Jubiläumsprogramms des Kunstvereins, und es ist nicht die erste Veranstaltung in diesem Rahmen, die sich mit der Rolle des Beständigen im Bezug zum Wandel befasst. Im Kupferstichkabinett sind bereits zumeist zeichnerische Kommentare zum Sammlungsbestand zu betrachten, geschaffen vom „Verein für erzählerische Geschichtsaufarbeitung“ (VEGA). Nun breiten sich die Interventionen im gesamten Haus aus, über die Themenräume und die Epochen bis zum lichtdurchfluteten dritten Stock und zurück in die Große Galerie im Erdgeschoss.

Beeindruckend: eine Armee von Männerskulpturen vor einer Ahninnen-Galerie

Eben dort hängt das Werk von Sibylle Springer, die wohl beeindruckendste Kombination dieser Schau. In einer an einen Stammbaum erinnernden Manier hat sie die Porträts und Namen wichtiger Frauen der Kunst auf Leinwand verewigt. Das Bild, das an der Kopfseite des Raumes hängt, hat auch ohne menschliches Publikum aufmerksame Betrachter gefunden: In acht Reihen sind Skulpturen, sortiert von klein nach groß, davor aufgestellt. Sie alle, das ist der Clou, sind von Männern geschaffen – und müssen sich der Frage stellen, weshalb Frauen so selten in Museen zu sehen sind.

Diese Frage bringt übrigens nicht nur Springer vor, sondern sie ist seit 1985 ein vielbewegtes Anliegen. Damals gründete sich in New York die Gruppe „Guerilla Girls“, die die Unterrepräsentation von Frauen als Künstlerinnen in Ausstellungen kritisiert.

Kritische Fragen und flauschige Hunde

Die 15 anderen Positionen sind in der Regel weniger auffällig platziert, funktionieren aber immer wieder als Unterbrechung der Schlenderei durch die Sammlung. So ist und bleibt etwa im Forum im ersten Stock erst einmal die Masse von Bildern mit bremischem Bezug der Hingucker – doch dann bleibt der Blick an einem Artefakt in der Mitte hängen: „komplett mit Rahmen 490,-“ steht darauf, handschriftlich, wie auf einer alten Rechnung. Christian Holtmanns Werk wirkt wie eine kurze Pause in die bunte Menge hinein und stellt mit seiner eindeutigen Aussage die anderen Stücke in Frage: Ich kenne meinen Wert – wer bestimmt den euren?

Die Autorität eines Meisters infrage stellt im Nachbarraum ein zotteliger Hund. Paul Ole Janns hat die lebensgroße Holzfigur, über und über mit Wolle bestückt und mit treuem Blick ausgestattet, vor das „Bildnis des Wolfgang Wilhelm, Pfalzgraf bei Rhein zu Neuburg“ von Anton van Dyck platziert. Dort steht er nun, der gemütliche Hund, und wirkt so viel zugänglicher als das edle Tier, das dem Pfalzgrafen zwar zur Seite steht, ihm aber nicht sonderlich innig verbunden zu sein scheint. Zu allem Überfluss gibt es auch noch „Zara“, ein Mädchen, das zwar sein Bett nicht macht, aber ein treues Hündchen an seiner Seite hat – und von seiner Leinwand aus auf den starren Grafen schielt.

Nicht alle Eingriffe ziehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich

Andere Eingriffe sind weniger offensichtlich. Franziska von den Driesch hat sich der Architektur der Kunsthalle fotografisch genähert, sie digital nachgebaut und als Foto abgezogen. Emese Kazar hat ihre Tattoo-Malereien zwischen kirchlich-christliche Darstellungen gehängt und überlässt es den Betrachtenden, Verbindungen herzustellen.

Und Norman Sandlers Zeichnungen haben zwar eine eigene Vitrine, sind aber dennoch von großer Unscheinbarkeit, nicht mehr als ein kleiner Stapel von Zetteln – exakte Nachbildungen dessen, womit wir alltäglich umgehen, was aber schon nach der ersten Nutzung dem Vergehen anheimfällt und damit das klassische Vanitas-Motiv neu darstellt.

Viel offensichtlicher tritt dagegen die Arbeit von Lisa Sinan Mrozinski auf. Die Künstlerin hat vor der Kulisse des knallgelb gestrichenen Expressionimus-Raums das Chaos ausbrechen lassen: Plastikfolien voller Farbe und Stoffbahnen hängen von der Decke und bilden einen hingeworfenen Haufen auf dem Boden, ein kaputter Stuhl vervollständigt die Szene. Es ist wie die Realisierung eines unausgesprochenen Wunsches: Auch das ist Kunst.