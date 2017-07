„Eine Partitur ist ein Angebot, kein Gesetz“

Bremen - Von Ute Schalz-Laurenze. Mit dem Weggang von Markus Poschner hat das Theater Bremen seine Musikstrukturen geändert: Marco Letonja ist Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker und das Musiktheater wird von einer neuen Position, dem „Musikdirektor“ geleitet. Diesen Posten hat ab sofort der 1988 geborenen Yoel Gamzou aus Israel inne, zuletzt erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Staatstheater Kassel. Wir trafen ihn am Ende der Spielzeit zum Gespräch.

Man trifft Sie schon häufig im Viertel, und Sie haben verlauten lassen, wie schön Sie Bremen finden. Was gefällt Ihnen denn hier?

Yoel Gamzou: Ich bin in Großstädten aufgewachsen, und Bremen fühlt sich wie eine Weltstadt an. Man spürt hier die Denkfreiheit von den Menschen. Sie sind offen, und mir gefällt der Humor sehr. Genauer kann ich das nicht beschreiben. Ich fühlte mich hier wirklich von der ersten Sekunde sehr wohl.

Da Sie erst 29 sind, möchte ich gerne etwas über Ihren Weg zur Musik wissen. Ihre Kindheit war anders als die normaler Kinder. Erzählen Sie uns Ihren Weg.

Gamzou: Es ist ungewohnt, wenn man sich sehr früh dafür entscheidet, Dirigent zu werden. Ich wurde sehr lange nicht gefördert und musste immer kämpfen, meine Leidenschaft verfolgen zu dürfen. Ich bin sehr früh von Zuhause ausgezogen, und es folgte ein sehr schwerer Weg. Jetzt weiß ich es sehr zu schätzen, was für ein Privileg es ist, von diesem wunderschönen Beruf leben zu dürfen. Aber es war ein sehr unorthodoxer Weg, ich habe in keine Schule rein gepasst. Ich hatte schon sehr früh eine sehr klare Vorstellung von Musik und habe sehr lange keinen Platz gefunden, wo meine Fragen willkommen waren. Als ich schon als Kind die Musik von Gustav Mahler entdeckte, habe ich mich zum ersten Mal verstanden gefühlt. Diese Musik beschreibt am besten, was immer schon in mir vorgegangen ist. Sie ist für mich die einzige Musik, in der sämtliche menschlichen Emotionen und Zustände vorkommen.

Was würden Sie denn heute als Allererstes in der Musikausbildung umstellen? Sie haben Ihre Ausbildungen abgebrochen und sich einen Meister gesucht, Carlo Maria Giulini, dessen letzter Schüler Sie waren.

Gamzou: Das ist eine der wichtigsten Fragen, die es gibt. Toll in Deutschland ist, dass hier jeder alles studieren kann, unabhängig davon, wie viel Geld er hat. Aber die Ausbildungsprogramme in den Hochschulen sind meiner Meinung nach meistens nicht zeitgemäß. Perfektion ist für mich nicht ausreichend für die Basis einer substanzvollen musikalischen Karriere. Es ist wichtig, herauszufinden, wer wirklich eine persönliche und aufrichtige Botschaft hat. Noch dazu verändern sich gerade die Rolle des Musikers in der Gesellschaft und die Anforderungen des Berufs sehr stark. Die Hochschulen kommen nicht hinterher und bereiten Menschen auf ein Berufsleben vor, was nicht mehr aktuell ist.

Was hat den Ausschlag gegeben, in Bremen ja zu sagen?

Gamzou: Die Mischung von drei Sachen: Die Begegnung mit dem Intendanten Michael Börgerding war für mich sehr besonders, er ist für mich ein großes Vorbild und Inspiration in Sachen Theater und Teamführung. Hier bin ich zum ersten Mal einem Team von Menschen begegnet, das sich dieselben Fragen gestellt hat, wie ich es immer tue – warum machen wir Theater? Für wen, was erzählen wir damit? Ich muss hinter jedem Ton stehen können und wissen, warum ich diesen Ton heute, in 2017, genau so spielen muss. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand sich wirklich auf meine Inhalte einlassen will. Zweitens und drittens die außerordentliche Qualität des Opernensembles und des Orchesters. Es ist ein großes Privileg, mit so einem tollen Klangkörper auf internationalem Niveau in der Oper arbeiten zu dürfen, und mit solch einzigartigen Sängern in Austausch zu treten.

Wie ist Ihr Verhältnis zur Regie?

Gamzou: Es macht eine unglaubliche Freude, wenn Regie und Musik wirklich zusammen passen, wie es gerade der Fall in meiner Eröffnungsproduktion ist, in der Arbeit mit Armin Petras bei Schostakowitschs „Lady Macbeth“. Für mich steckt in dem Thema Regie-Musik-Verbindung eins der größten Probleme in der heutigen Opernwelt. Seit Jahrzehnten gibt es schon moderne Inszenierungen, und Inhalte werden an unsere Zeit angepasst. Allerdings findet immer ein widersprüchlicher Prozess statt – auf der Bühne wird alles hinterfragt und neu erzählt, im Graben wird versucht, so authentisch und werktreu wie möglich zu musizieren. Da kann man ein sogenanntes „Gesamtkunstwerk“ vergessen. Es ist Zeit, dass auch wir Musiker anfangen, unsere Noten nicht als ein Heiligtum zu sehen, sondern mit der Regie zusammen eine wahrhaftig gemeinsame Aussage zu produzieren. Das bedeutet, dass auch eine Partitur ein Angebot ist – kein Gesetz. Das klingt sehr schnell arrogant, ist aber nicht so gemeint. Diese Stücke, die wir spielen, sind, wirklich groß, viel größer als wir. Wenn wir sie museal aufführen, reduzieren wir sie auf schiere Wiedergabe. Für mich muss es im Theater immer um einen lebendigen Prozess gehen, und ein wirklich großes Stück ist kein fertiges Produkt, sondern eine Reise, die jedes Mal anders aussehen wird.

Sie haben radikale Qualitätsansprüche. Glauben Sie, dass es möglich ist, in eingefahrenen Probenbahnen andere Bedingungen zu erarbeiten? Wie sehen Sie das Verhältnis von Proben und Augenblick der Aufführung?

Gamzou: Die Qualität hängt tatsächlich nicht in erster Linie mit der Menge an Proben zusammen. Mein größtes Ziel ist, dass jeder hinter dem, was wir machen, stehen kann, und mit 100-prozentiger Motivation dabei ist. Wenn jeder wirklich seine eigene Botschaft in die Arbeit einfließen lassen kann, und wenn das Ergebnis zu einem Bedürfnis jedes einzelnen Mitwirkenden wird, kann man unglaubliche Sachen erreichen. Hier wurde wirklich mit Markus Poschner über viele Jahre ganz toll musiziert, und das spürt man bei jedem einzelnen Kollegen. Ich probe tatsächlich sehr intensiv und genau, aber erst am Abend bin ich in meinem Element: Nur da entsteht die Musik, mit dem Publikum und mit der einmaligen Stimmung, die dieser Abend vorgibt. Deshalb sind zwei Aufführungen nie gleich!

Sie starten in Bremen mit Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ und dann Strauss’ „Fledermaus“. Erzählen Sie uns etwas über diese beiden Musiken, vielleicht auch über Tschaikowskis Sinfonie „Pathétique“, die Sie in den Philharmonischen Konzerten dirigieren werden.

Gamzou: Die Lady Macbeth ist eine der heftigsten Opern, die ich kenne. Ein absoluter Bruch in der Operngeschichte. Ein sehr sinfonisches Werk, wo das Orchester eine einmalige Rolle spielt, auch in der Beschreibung der Handlung. Gleichzeitig auch ein Werk voller Abgründe, das sich mit heftigen Themen auseinandersetzt. Es ist gleichzeitig stark berührend und erschreckend, wie relevant und zeitgemäß das Stück ist – auf der menschlichen Ebene sowie auf der politischen. Die „Fledermaus“ ist ein Wunschstück, ein „Lieblingsstück“ von mir. Leider oft als „Operette“ abgestempelt, wird das Werk sehr schlecht gespielt und kitschig inszeniert. Es ist aber wirklich eine der genialsten Musiken. Meiner Meinung nach ist es auch schwerer, eine Fledermaus gut zu machen als eine große Wagner Oper. Das Stück ist melancholisch, euphorisch, mutig, witzig – alles gleichzeitig. Auf mein erstes Konzert mit den Bremern Philharmonikern freue ich mich ganz besonders. Die Sinfonie von Tschaikowski mochte ich lange nicht, bis ich sie mit den Stuttgarter Philharmonikern einstudieren musste. Ich habe ein halbes Jahr mit dem Stück gekämpft, und am Ende musste ich feststellen, dass es jetzt zu einem meiner Favoriten geworden ist, mehr noch: Eine ganz große Liebe ist entstanden.

Sehr am Herzen liegt mir die Produktion „Lazarus“ die ich im Rahmen der Schauspielsparte am Ende der Spielzeit leite. Ich bin sehr froh, meinen langjährigen engen künstlerischen Partner Tom Ryser als Regisseur dafür gewonnen zu haben. Ich finde den Stoff extrem interessant und freue mich, diese „andere Seite“ von meiner musikalischen Persönlichkeit mit dem Publikum teilen zu können. Ich habe schon immer ein „paralleles Leben“ in der sogenannten Popmusik gehabt, sowie auch im Musical, eine große Leidenschaft von mir. Für mich zählte immer die Qualität der Musik, nicht die Gattung. Ich freue mich, in meiner ersten Spielzeit in Bremen eine große Oper, eine sogenannte Operette und ein Musical zu machen – alle drei sind große Werke und öffnen einmalige Welten für alle Beteiligten.