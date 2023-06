Eine Oper für die Staatsoper Hamburg: „Venere e Adone“

Von: Michael Pitz-Grewenig

Amors Pfeil bringt in „Venere e Adone“ die Liebe – oder den Tod? © Brinkhoff-Moegenburg

Bei der Uraufführung von „Venere e Adone“ erweist sich Salvatore Sciarrino als Meister der Zeitlosigkeit.

Hamburg – Wovon handelt dieses neue Werk? „Schiffsbruch eines Mythos – Naufragio di un mito“ nennt Salvatore Sciarrino hintersinnig seine 18. Komposition für Musiktheater, wohl wissend, dass es ein Kennzeichen des Mythos ist, dass es hier keine Logik gibt. Im Mittelpunkt steht der schöne menschliche Adonis, dem seine Liebe zu Venus zum Verhängnis wird. Venus und Mars, die Amor zeugten. Amor, der den betrogenen Vater rächen soll.

Im Mythos bricht Adonis nach rauschender Liebesnacht zur Jagd auf und wird von einem Eber zerfleischt. Aus seinem Blut lässt Venus eine Blume sprießen. Bei Sciarrino versucht Adonis den Eber erfolglos mit Pfeilen zu töten. Amor hat ihm aber unbemerkt einen Liebespfeil untergeschoben. Als der trifft, entbrennt der Eber in Liebe zu Adonis, will Adonis küssen, besitzen, kann aber nicht sein Wesen ablegen und zerreißt ihn. Das Ungeheuer kennt eben keine Zuneigung, keine Liebe, aber auch keinen Hass.

Am Ende steht Adonis vor den Resten seines Körpers und hat sich in das Ungeheuer verwandelt. Venus erkennt ihn natürlich nicht und verwandelt die Überreste von Adonis in Anemonenblätter. Die uralte Geschichte windet sich durch das Dickicht mythologischer Verflechtungen. Auch bei diesem Werk kann die Frage, wer den Sieg davonträgt: die Liebe oder der Tod, nicht beantwortet werden.

Kent Nagano dirigiert „Venere e Adone“

Sciarrinos Musik liegt an der Grenze zur Stille. Sie zwingt zum Zuhören. Generalmusikdirektor Kent Nagano dirigiert diese subtile Musik, die wie eine Chaconne ständig um sich kreist und sich oft am Rande der Wahrnehmung befindet, mit feinen Nuancen.

Das in Klang umzusetzen, ist keine leichte Aufgabe. Sopranistin Layla Claire (Venere), Countertenor Randall Scotting (Adone) und Evan Hughes als Ungeheuer bewältigen die ungeheuren Anfordungen, die diese Musik an sie stellt, mit Bravour. Sie gestalten mit großer Intensität und kristallisieren aus dem Klanggewebe von Sciarrinos Musik subtil die melodischen Qualitäten heraus. Auch das restliche Solistenensemble wie auch der Chor überzeugen ohne Abstriche.

Dass dieses Zeitlupenspektakel über das Musikalische höchst spannend wird, liegt auch an der zarten theatralischen Umsetzung. Intendant Georges Delnon, der auch Regie führte, hat mit seiner Bühnenbildnerin Varvara Timofeeva und Marie-Thérèse Jossen (Kostüme) eine poetische Bühne konzipiert, dessen Ästhetik vom US-amerikanischen Video- und Installationskünstler Bill Viola inspiriert zu sein scheint.

Ein schlichter, nicht sehr großer Raum in Beigetönen. Auf einen Gazevorhang werden Videos projiziert, die das Bühnenpersonal immer wieder zu einem homogenen Gefüge formt. Die Videos von (Marcus Richardt) können als mystische und poetische Metapher für das Leben gelesen werden – und auch für das unbegreifliche Phänomen Zeit.

Was folgt auf das Leben, ist Geburt immer Anfang, Tod immer Ende? Sciarrino hebelt in seinen Werken nicht nur Zeit per se aus ihren Fugen, sondern hinterfragt Linearitäten. Kann unser Dasein auch zyklisch verstanden werden? Musik wie Regie geben keine konkreten Antworten, dehnen gewissermaßen die Zeit, lassen viel Raum zum Nachdenken. Am Ende verdienter rauschender Beifall für eine vorzügliche und mutige Inszenierung.

Sehen: 3., 6. und 8. Juni, je 19.30 Uhr, Staatsoper Hamburg