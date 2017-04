Eine Frage des Miteinanders

Festival „Theaterformen“ stellt sein Programm vor

+ Bringt scharfe Religionskritik nach Hannover: Das südafrikanische Wits Theatre mit „De-Apart-Hate“. - Foto: John Hogg/Dance Umbrella

HANNOVER - Von Jörg Worat. An der Hand eines Unbekannten blind durch die Stadt zu gehen und nur sporadisch die Augen aufmachen zu dürfen: nicht das, was Sie gemeinhin mit Theater in Verbindung bringen? Naja, das Festival „Theaterformen“ heißt nicht ohne Grund so – mit ungewöhnlichen Ansätzen wie der Performance „Walk, Hands, Eyes (Hannover)”, ersonnen von der Französin Myriam Lefkowitz, muss man hier jederzeit rechnen. Jetzt wurde, zeitgleich mit dem Beginn des Vorverkaufs, das Programm der 18. Ausgabe vorgestellt.