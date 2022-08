Dunkelheit und Silberglanz

Teilen

Philippe Jaroussky © Privat

Die erstaunlichen Klangfarben des Philippe Jaroussky in der Glocke

Von Ute Schalz-Laurenze

Drei Jahre ist es her, dass der in Bremen ohnehin beliebte Countertenor Phlippe Jaroussky wieder einmal begeistern konnte. Der 1978 geborene Jaroussky ist nach dem großen Alfred Deller ein Countertenor in der dritten Generation, von dem auch Menschen begeistert sind, die eher Schwierigkeiten mit dem Stimmfach haben, weil sie es für unnatürlich halten: Es handelt sich um die Ausbildung der männlichen Falsettstimme. Jaroussky ist Träger des diesjährigen Musikfestpreises, zu Recht, wie er erneut in der Glocke beweisen konnte. Einmal singt Jaroussky natürlich die Literatur seines Fachs und dessen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, immer wieder experimentiert er aber auch mit ganz anderen Jahrhunderten und anderen Musikstilen.

Ein erster Blick auf das Programm beim diesjährigen Musikfest ließ Skepsis aufkommen: 21 Lieder ohne Pause von Henry Purcell bis Barbara, von John Dowland bis Benjamin Britten, von Francesca Caccini bis Francis Poulenc. Und Jaroussky machte auch vor den berühmtesten Kunstliedern nicht halt: „Erlkönig“ von Franz Schubert, „Abendempfindung“ von Wolfgang Amadeus Mozart, „Come again“ von Dowland... Aber, das ging auf. Es ging auf, weil Jaroussky – wie es scheint – eine noch größere Tiefenschärfe des Timbres in seinen Gestaltungen gelingen als je zuvor. Vom ersten Ton an schafft er es, in die Atmosphäre des jeweiligen Liedes einzusteigen, er braucht keinerlei Anlauf. Jaroussky macht das einerseits mit seiner makellosen Technik, die ihm von bruchlosen Registerwechseln, von den Übergängen zu anderen Tönen, von einem genialen „messa di voce“ (dem An- und Abschwellen der Töne), einer unfassbaren Menge von Klangfarben alles zu erlauben scheint. Er macht das andererseits auch mit einem Ernstnehmen jeden Tones, da wird nichts beiläufig behandelt. Wenn Jaroussky „darkness“ singt, dann ist es dunkel, wenn er „Silberglanz“ singt, dann hören wir die Farbe Silber. Zeitlos und aktuell werden so die Affekte der Barockmusik, so das unsterbliche „Remember me“ aus Purcells „Dido und Aeneas“. Oder auch die berühmte Liebesbitte „Caro mio ben“ von Giuseppe Giordani und die Glückserwartung aus Giacchino Rossinis „Tancredi“. Einer der Höhepunkte war aber zweifellos die Wiedergabe von Franz Schuberts „Erlkönig“. Drei Gestalten mit wörtlichen Reden sind hier zu hören, bei Jaroussky wurde eine erschütternde Szene suggeriert zwischen dem ängstlichen Vater, dem sterbenden Kind und dem schleimenden Verführer.

Begleitet wurde das alles kongenial von dem jungen Gitarristen Thibaut Garcia: Zu dem letztendlich stimmigen Eindruck des Abends trug auch die launige Moderation der beiden Künstler maßgeblich bei. Stehende Ovationen wurden mit einem unvergesslichen „Ave Maria“ von Franz Schubert belohnt.