„Direkter geht’s kaum“

INTERVIEW Tanja Tetzlaff und Florian Donderer zu Kammermusik im Sendesaal

+ Seit zehn Jahren bringen Tanja Tetzlaff und Florian Donderer Kammermusik in den Sendesaal. FOTO: SENDESAAL

Bremen - Von Ute Schalz-laurenze. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass der vom Abriss bedrohte Sendesaal Bremen durch einen beispiellosen Einsatz gerettet wurde – unter anderem durch den unermüdlichen Einsatz von Peter Schulze, Leiter von „Jazz Berlin“ und „Jazz ahead Bremen“. Der Saal hat eine derart gute Akustik, dass Musiker in aller Welt von ihm schwärmen. Er wird vermietet, der Verein hat aber auch den Ehrgeiz, eigene Programme anzubieten. So wollte Schulze eine Idee realisieren, die die Bremer Musiker Tanja Tetzlaff und Florian Donderer an ihn heran getragen hatten: eine Kammermusikreihe zu kuratieren. Die ehemalige Solocellistin und der Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie feiern heute Abend das zehnjährige Jubiläum mit einem besonderen „Residenzkonzert“. Wir haben mit den beiden über das Geheimnis ihres Erfolgs gesprochen.