„Der Konstrukteur“ El Lissitzky - neue Ausstellung in Hannover

Fläche, Formen und die graphische Art der Gestaltung sind prägende Elemente der Werke von El Lissitzky.

In Hannover zeigt die Kestner Gesellschaft El Lissitzkys Werke – und viel Drumherum.

Hannover – So langsam scheinen sich einige Charakteristika im Programm von Adam Budak herauszukristallisieren. Er ist zwar formal schon seit November 2020 Direktor der Kestner Gesellschaft in Hannover, hatte aber zunächst nicht nur die Planungen seiner Vorgängerin Christina Végh umzusetzen, sondern auch mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Mittlerweile indes ist deutlich geworden, was Budak offenbar ganz besonders schätzt: höchst umfassende Präsentationen, extravagante Ausstellungsarchitekturen und blumige Betitelungen. All dies löst sich auch bei der aktuellen Schau ein, die da heißt: „Der neue Mensch, der Ansager, der Konstrukteur. El Lissitzky: Das Selbstbildnis als Kestner Gesellschaft“.

Die Ausstellung bedient weitere Vorlieben des Direktors, vor allem interdisziplinäre und ortsspezifische Ansätze: Die letzteren sind hier schon dadurch gegeben, dass der bedeutende Avantgardist Eliezer „El“ Lissitzky, geboren 1890 im russischen Potschinok und gestorben 1941 in Moskau, vor genau 100 Jahren seine erste Einzelausstellung in der 1916 gegründeten Kestner Gesellschaft zeigen konnte. Hannovers rühriger und bestens vernetzter Universalkünstler Kurt Schwitters hatte entscheidenden Anteil an dieser Kontaktaufnahme, die für Lissitzky weitreichende Folgen haben sollte, denn er bekam vor Ort ein eigenes Atelier zur Verfügung gestellt und lernte in Hannover seine spätere Ehefrau Sophie kennen, Witwe des jung verstorbenen ersten Kestner-Direktors Paul Erich Küppers.

Lissitzkys „Proun“-Raum ist als Rekonstruktion zu sehen

Den Grundstock der neuen Ausstellung bilden die mittlerweile zum Gutteil im niederländischen Eindhoven gelandeten Arbeiten Lissitzkys aus seiner hannoverschen Zeit. Und sehr schnell wird klar, weshalb im Titel die Vokabel „der Konstrukteur“ auftaucht: Als studierter Architekt hat sich der Künstler stets mit dem Spannungsfeld zwischen Fläche und Raum und mit der potentiellen Nutzbarkeit solcher Entwürfe auseinandergesetzt. Ein besonders schönes Exponat ist diesbezüglich die Rekonstruktion des „Proun“-Raumes von 1923. „Proun“ ist dabei als Zusammenziehung der Worte „Pro Unowis“ zu verstehen, die für Erneuerung stehen.

Diese wiederum sollte sich nicht nur auf die Kunst, sondern auch auf die Gesellschaft beziehen: Hier kommt die sicherlich durch Revolutionsereignisse besonders befeuerte Vorstellung vom „neuen Menschen“ ins Spiel. Dieser sollte durch eine klare, vorwiegend ungegenständliche Formensprache angesprochen werden, bestenfalls im Sinne der Mitwirkung. 1927 entwarf Lissitzky also für das hannoversche Provinzialmuseum (heute Landesmuseum) das interaktiv zu nutzende „Kabinett der Abstrakten“, das 1937 durch die Nationalsozialisten zerstört wurde und dessen Rekonstruktion nun im Sprengel Museum begangen werden kann.

Was bietet die Schau – neben Lissitzky?

Die Ausstellung in der Kestner Gesellschaft verdeutlicht zudem, wie fließend die Grenze zwischen Lissitzkys graphischen Blättern – eines davon heißt „Der Ansager“ – und seinen Werbematerialien ist. In Sachen Lissitzky wird man also allerbestens bedient. Doch wie verhält es sich mit der restlichen Präsentation, die schon vom Umfang her weit mehr darstellt als nur eine Ergänzung?

Sofort einleuchtend wirkt die Einbindung von Zeitgenossen wie Kurt Schwitters oder László Moholy-Nagy; schön, dass auch Max Burchartz berücksichtigt wird, der 1923 zusammen mit Lissitzky ausstellte und ein wenig in Vergessenheit zu geraten droht. Bei der Auswahl aktueller Kunst dagegen ist die Nachvollziehbarkeit einer weit größeren Streuung ausgesetzt. Die minimalistischen Objekte der Österreicher Florian Pumhösl und Heinrich Dunst fügen sich recht problemlos in den Gesamtzusammenhang ein, und die charmanten Mini-Bühnenbilder von Wieland Schönfelder beziehen sich durchaus schlüssig auf Lissitzkys „Figurinen-Mappe“.

+ Ein Detail aus Heinrich Dunsts Werk „F“ von 2023. © Markus Wörgötter

Die extra für die Ausstellung geschaffenen und bis zur Decke reichenden abstrakten Edelstahl-Zeichen der Portugiesin Fernanda Fragateiro stellen sogar einen Höhepunkt der Präsentation dar. Und wenn die gebürtige Polin Marysia Lewandowska in einem kleinen Kabinett die fiktive Kestner-Direktorin Sophie Küppers (vor Christina Végh hat nie eine Frau diesen Posten bekleidet) eine fiktive Rede halten lässt, balanciert sie gekonnt auf der Grenze zwischen Ernsthaftigkeit und subtilem Humor – aus dem Lautsprecher scheint ab und an das penetrante Husten eines Zuhörers zu dringen.

Susanne Sachsse fordert die Besucher auf, eine Schallplatte auf einen passenden Teller zu legen, der vertikal an der Wand angebracht ist, und anschließend unter eine flackernde Straßenlaterne zu treten – das macht Spaß, hat aber nicht mehr sehr viel mit Lissitzky zu tun. Und was die sicherlich effektvolle Mega-Installation der Gruppe „BEASTER“ inklusive Badewanne hier zu suchen hat, bleibt dann doch endgültig intransparent.

Im Gegensatz zur Ausstellungsarchitektur des Wiener Büros „the next ENTERprise“. Sie wird den konstruktivistischen Ansätzen von Lissitzky sehr wohl gerecht, und wer sich an den prominent eingesetzten Spiegelelementen stört, sollte bedenken: Kunst ohne Betrachter wäre sinnfrei, auf die Wechselbeziehung kommt es letztlich an – und kaum jemand hatte sich diese Wahrheit derart auf die Fahne geschrieben wie Eliezer „El“ Lissitzky.