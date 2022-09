Fotomarathon Bremen: Geschichtenerzählen mit der Kamera

Von: Ulla Heyne

Tanja Rother ist zum ersten Mal dabei und will in der Kategorie „Handyfotografie“ gewinnen. © Foto: Heyne

Der Fotomarathon Bremen geht nach zwei Jahren Corona-Pause in die sechste Runde - und 140 Teilnehmer sind mit dabei.

Bremen – Die Dichte an Kameras, schweren Rucksäcken und suchenden Blicken vor und in der Glocke – ein unverkennbares Zeichen: Der Fotomarathon Bremen geht in eine neue Runde. Nach zwei Jahren Pause schwärmten sie wieder aus, die Hobbyfotografen auf der Suche nach Inspiration und dem richtigen Motiv. Das Interesse der 140 Teilnehmer des nunmehr sechsten Fotomarathons, die in der Bremer Glocke ihre Laufzettel erhielten, galt jedoch nicht etwa der musikalischen Seite des Musikfests, sondern der kreativen Schnitzeljagd um stimmige Einfälle und Motive. Der Treffpunkt war nicht zufällig gewählt. In guter Kooperation mit der Stadt greift das Organisatorenteam wie etwa schon beim Jahr der Raumfahrt, die Schwerpunktsetzung der Wirtschaftsförderung auf, in diesem Jahr „Klangfrisch“. Und welcher Startpunkt hätte sich besser angeboten als die Glocke, Schaltzentrale des gerade ausgetragenen Bremer Musikfestes?

Viele der je zur Hälfte einheimischen und auswärtigen Teilnehmer, die das übergeordnete Motto kannten, haben sich entsprechend vorbereitet: einer hat einen Notenschlüssel aus Messing dabei, eine andere ein Gesangbuch – überaus praktisch für die Umsetzung der ersten Bildidee, die die eigene Startnummer enthalten muss. „Ouvertüre in D Dur“, heißt das Motto für das erste Bild. Neun Fotos in neun Stunden zu neun Rubriken, die zeitnah an den anzulaufenden Stationen verkündet werden – das ist auch in dieser Ausgabe die Vorgabe. Unter Zeitdruck abliefern zu müssen – viele der rund 75 Prozent „Wiederholungstäter“ schätzen genau dies. „Sich selbst fordern, nicht das Nachfotografieren, was man woanders schon mal gesehen hat, gezwungen werden, selbst kreativ zu werden“, so beschreibt es der Bremer Carsten Müller, der heute mit drei Freunden und einem „Model“ unterwegs ist. Schon die ersten Vorgaben, „Rhythm is a dancer“ und „Harmonie“ bringen die Teilnehmer ins Schwitzen und Grübeln.

Zum ersten Mal mit der Kategorie „Handyfotografie“

Jörn Bellersen, zum fünften Mal dabei, hat dieses Mal nicht nur auf „großes Besteck“, Stativ, mehrere Bodys, Filter und Objektive verzichtet, sondern auch auf jegliche Utensilien wie die Legomännchen, die sonst im Rucksack mitreisten: „Das engt das Denken ein“, hat der Delmenhorster festgestellt. Heute setzt er auf Spontanität und hofft, so dem Wettlauf gegen die Zeit zu entgehen. Begleiterin Tanja Rother ist zum ersten Mal dabei. Statt der Bridge-Kamera benutzt sie ihr Handy – ein Novum. Lange waren Mobiltelefone nicht zugelassen, nun haben die Veranstalter die Kategorie „Handyfotografie“ eingeführt, um die Veranstaltung für neue Zielgruppen zu öffnen, erläutert Mitveranstalter Uli Graf. Immerhin 25 Teilnehmer machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Neben Hannover gehört Bremen dieses Jahr zu den wenigen Orten in Norddeutschland, wo nach der Pandemie wieder organisiert auf Motivjagd gegangen wird, doch auch hier sei die Zurückhaltung bei den Anmeldungen spürbar gewesen. Dabei sei das Niveau unverändert hoch, berichtet Graf. Die Jury aus Künstlern, Fotografen oder Mitarbeitern der Kunsthalle wird es also schwer haben, die besten Fotostrecken zu küren. Dabei gehe es weniger um Technik, sondern eher um gute Ideen und ihre Umsetzung. Und darum, eine durchgehende Geschichte zu erzählen, den Bildern einen roten Faden zu geben – was in der Erstauflage vom Gewinner ganz praktisch mit einem durch alle Bilder laufenden roten Seil umgesetzt wurde. Andere Teilnehmer setzen auf Doppelbelichtung, Handyfotografin Rother hat sich für Schwarz-Weiß-Bilder entschieden.

Jury tritt Ende September zusammen

Heute wird der Weg sie und all die anderen in die Neustadt führen – nach spektakulären Stationen in der Vergangenheit wie die Kunsthalle, das Universum oder das GOP immer wieder neue attraktive Ziele und spannende potenzielle Routen zu finden, sei nach fünf Ausgaben gar nicht so leicht, erklärt Graf. So werden die Kontestanten an diesem Tag am Tabakquartier in Woltmershausen Halt machen und ihre gesammelten Werke nach neun Stunden und zehn Kilometern oder mehr am Bremer Ruderverein auslesen lassen. Auf die Ergebnisverkündung müssen sie noch etwas warten: Die Jury, der auch schon ortsbekannte Größen wie der Künstler Phil Porter oder Fritz Haase angehörten, tritt erst Ende September zusammen, die Preisverleihung erfolgt Mitte Oktober. Eine Ausstellung der Beiträge wird es nicht geben, dafür aber eine Online-Galerie der Gewinner – schließlich gilt es ja auch noch den Publikumspreis auszuloben.