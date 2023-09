„Das Kapital“ und Marcks: Große Fragen im Museum

Von: Katia Backhaus

Teilen

Zahlreiche Verbindungen und Assoziationen rund um Marcks und das Thema Kapital hat Gertrud Schleising arrangiert. © Gerhard-Marcks-Haus/S. Beckefeldt

Das Gerhard-Marcks-Haus in Bremen eröffnet die Schau „Das Kapital. Alles Marcksist*innen!“ und stellt dabei auch seine eigene Rolle in Frage.

Bremen – Es ist nie falsch, große Fragen zu stellen. Viel zu oft eigentlich werden sie nicht gestellt – vielleicht deshalb, weil es mit den Antworten auf diese Fragen nicht so einfach ist. Das Gerhard-Marcks-Haus jedenfalls hat da keine Scheu. Zwar kommt der Titel der neuen Ausstellung „Das Kapital. Alles Marcksist*innen!“ ziemlich entschlossen daher, doch das Haus hat zwei entscheidende Fragen hinzugesetzt: „Was bedeutet es im 21. Jahrhundert ein*e Marcksist*in zu sein? Und was ist das Kapital eines Museums?“

Antworten auf diese Fragen, erläutert Direktor Arie Hartog, hat das Museumsteam erstens gemeinsam und zweitens intern, also in der Sammlung und dem künstlerischen Netzwerk, gesucht. Mit Karl Marx, dem revolutionären Philosophen und Kapitalismuskritiker allerdings haben sie gar nicht so viel zu tun, wie man meinen könnte. Offenbar stehen sich Gerhard und Karl eher als Fast-Namensvettern nahe denn als Geistesgenossen. Gekannt haben sie einander auch gar nicht, starb doch Marx sechs Jahre bevor Marcks zur Welt kam. Wie dem auch sei: Die Post stellt wohl so manche Sendung an das hiesige Haus an das Karl-Marx-Haus in Trier zu – und so kommt auch in Bremen die Frage nach dem Kapital auf.

Das Kapital eines Museums: Wissen und Netzwerke

In schnödester Form ist Kapital Geld, und zwar solches, das man gewinnbringend einsetzen kann. Eleganter vielleicht, aber nicht unbedingt ähnlich rentabel sind Kapitale der immateriellen Art: Wissen zum Beispiel, oder Netzwerke. Um eben diese geht es den Marcksist*innen um Hartog. Wenig verwunderlich, ehrlich gesagt, denn schließlich wäre es nicht nur in gewissem Sinne unfein, die Stücke der eigenen Sammlung auf ihren Geldwert zu reduzieren, sondern wäre die Schätzung dieses Werts wohl auch ein komplexes Unterfangen.

Wissen und Netzwerke also sind das, was ein Museum anzubieten hat – seinen Besucherinnen und Besuchern und der Gesellschaft allgemein. Zum Beispiel Kindern aus Gröpelingen. Seit vergangenem Jahr läuft das Projekt „Auf den Tisch“, in dem das Gerhard-Marcks- und das Wilhelm-Wagenfeld-Haus ihr Kunstwissen mit Kindern der zweiten und sechsten Klasse teilen. Sie kommen ins Museum, arbeiten im Kinderatelier Roter Hahn an eigenen Werken, und stellen aus.

Original und kreative Nachbildung: Marcks’ Hase und Hasen. © Gerhard-Marcks-Haus Bremen

50 Hasen, bunt und in Form und Haltung ganz verschieden, sind in einem Raum mit dem Marcksschen Original zu sehen. Giraffen mit Ohren aus Besteck und einem Besen als Schwanz begrüßen bereits an der Tür – und verweisen so auf die Inspirationsquelle im Wilhelm-Wagenfeld-Haus gegenüber. Das Projekt soll den Weg ins Museum für die erleichtern, die sonst nicht kommen würden. Dazu gehört übrigens auch ein bisschen finanzielles Kapital: Jedes Kind erhält ein Straßenbahnticket.

Im zweiten großen Raum präsentiert Künstlerin Gertrud Schleising dann eine Art Rundumschlag: Mittelpunkt ist unbestreitbar ein Marckssches Werk, eine große, in Einzelteile zerlegte Gipsskulptur von Albertus Magnus (in Bronze in Köln zu sehen). Drumherum: fünf weitere, kleine Figuren von Marcksscher Hand auf Sockeln, eine Wandtapete mit antiken Säulen, ein Koffer voller runder Plaketten, und an den Wänden Plastikkästen mit Collagen, Stichworten und kurzen Texten. Wissen, Lesen, Geld, Wikipedia, Buch sind einige der Stichworte, auch Erläuterungen zu Marx und Marcks sind zu finden.

Es sei ihr darum gegangen, das kollektive Wissen anzuzapfen, die Frage zu stellen, was wir als Gesellschaft kennen und welche Geschichten wir erzählen, sagt Schleising. Mit dem eigenen Wissen umzugehen, ihm etwas hinzuzufügen und Schnittstellen zu anderen Wissensvorräten auszumachen, das sei ihr Ziel gewesen.

Marcks pur und das soziale Kapital

Wer sich nach all diesen Antworten auf die Frage danach, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert Marcksist*in zu sein, noch einmal des Originalkapitals des Hauses versichern will, kann das im dritten großen Raum des Erdgeschosses tun. Dort ist Marcks pur zu erleben – und an den Wänden gibt es noch ein bisschen Kunstwissen, zum Beispiel zu Stichworten wie „Motiv“ oder „Detail“.

Die weiteren ausgestellten Werke stammen aus dem künstlerischen Netzwerk des Hauses. Eveline van Duyl gestaltet äußerst effektvoll nahezu ballgroße Augen, die, in groben Holzscheiben sitzend, die Betrachtenden mehr oder weniger wohlwollend mustern. Sehen und gesehen werden – wichtig für das soziale Kapital, das den Zusammenhang einer Gesellschaft beschreibt. Markus Keulers Holzfiguren im Foyer erinnern hingegen an die Unvollständigkeit des sozialen Zusammenhalts und die Bedeutung der Inklusion: Sie tragen die Züge von Menschen mit dem Downsyndrom.

Am Ende aber, so heißt es in der Philosophie, ist das Entscheidende, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist dem Gerhard-Marcks-Haus definitiv gelungen.