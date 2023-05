Das ist der neue Spielplan des Theater Bremen

Das Theater Bremen stellt das Programm für die neue Spielzeit vor

Bremen – Auch in diesem Sommer heißt es am Theater Bremen wieder: Ab nach draußen! Direkt vor der Tür sind in diesen Tagen Tribünen und ein kleines Podest aufgebaut, die Spielstätte für die kommenden Wochen und Monate. Genau dort stellten die Verantwortlichen des Hauses nun das Programm für die Spielzeit 2023/2024 vor. 33 Premieren sind in allen Sparten geplant – keine kleine Herausforderung.

Nach dem corona-bedingten Knick ist Intendant Michael Börgerding zuversichtlich, die Zuschauerzahlen in den kommenden Monaten noch weiter steigern zu können. Schon in der laufenden Spielzeit wird das Haus voraussichtlich auf die Zahl 162 000 kommen. Das sind immerhin schon 90 Prozent der Zuschauer, die vor Corona die Vorstellungen besucht haben. Und auch wenn es kein explizites Thema für die neue Saison gibt, hätte „Macht und Verantwortung“ durchaus eines sein können.

Um Verantwortung etwa geht es in der Oper „Doctor Atomic“ (16. September) von John Adams. Sie handelt von Robert Oppenheimer und der ersten Atombombe. Frank Hilbrich wird sie inszenieren, ebenso „Orpheus in der Unterwelt“ (28. Oktober). Es ist seit Jahren mal wieder eine Operette im Spielplan, die obendrein in der Rolle des Hans Styx alternierend ein Wiedersehen mit Karsten Küsters und Helmut Baumann bringen wird. Und für „Die Liebe zu den drei Orangen“ (18. Mai ) von Prokofjew, bei der auch das Foyer einbezogen wird, zeichnet ebenfalls Hilbrich verantwortlich.

14 Premieren im Schauspiel

Um starke Frauen und Macht geht es in den Opern „Macbeth“ (10. Dezember) und „Salome“ (2. Februar). Bei Verdi wird Elisabeth Stöppler erstmalig in Bremen Regie führen, bei Strauss inszeniert Ulrike Schwab. Und für Mozarts „La clemenza di Tito“ (28. März) kehrt Marco Torman nach Bremen zurück. Darüber hinaus gibt es mit „Zählen und erzählen“ (1. Februar) von Mauricio Kagel, „NOperas!“ (27. März) und „No Rain!“ (7. Juni) von Tom Ryser weitere Projekte.

Im Schauspiel gibt es 14 Premieren, darunter vier Uraufführungen. Dies sind „Die Erfindung des Jazz im Dombass“ (24. Februar) vom ukrainischen Schriftsteller Serjhi Zhadan, „Royals“ (14. Oktober) von Felix Krakau, „Schmerz Camp“ (14. November) von Patty Kim Hamilton mit acht Schauspielinnen und Schauspielern sowie „Die Nachkommende“ (3. Februar) von Ivna Zic.

Ansonsten beleutchtet das Schauspiel Familiengeschichten, zum Beispiel in der Komödie „Schöne Bescherungen“ (1. Oktober) von Alan Ayckbourn, in „Emilia_Galotti“ (14. September) frei nach Lessing oder in „Vor Sonnenaufgang“ (19. April) nach Gerhart Hauptmann.

Die Welt aus weiblicher Perspektive zu sehen, ist Thema bei „Don Quixote“ (15. März) nach Kathy Acker und Cervantes. Don Quixote ist in der Bremer Inszenierung eine Frau. Weitere Projekte sind „Wasserwelt. Das Musical“ (8. Dezember) und „Faust“ (17. Mai) als Solo für den Schauspieler Siegfried W. Maschek – beides inszeniert von Felix Rothenhäusler. „The Hours“ (22. Februar) basiert auf einem Roman von Michael Cunningham und beschäftigt sich derweil mit drei eindrucksvollen Frauenschicksalen.

Tanztheater: Vier neue Inszenierungen

Im Tanztheater gibt es vier neue Inszenierungen: „Fools at work“ (20. Januar) von Samir Akika, „Keine Ahnung“ (23. Mai) von Andy Zondag sowie zwei Produktionen, deren Titel noch nicht feststeht. Bei der von Lola Arias (29. September) geht es um die Kapitalisierung von Körpern – Sexarbeiterinnen berichten. Der brasilianische Choreograph Renan Martins (18. April) verarbeitet seine ganz persönlichen Erfahrungen als queere Person of Color.

Das Moks-Theater bringt vier Stücke für unterschiedliche Mindestaltersgruppen zwischen sechs und vierzehn Jahren. Als Familienstück für die Weihnachtszeit ist „Emil und die Detektive“ (12. November) von Erich Kästner geplant. Alles in allem eine Mischung aus Experimentellem und Bewährtem – die eine spannende Spielzeit verspricht.

Von Wolfgang Denker