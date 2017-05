Damals, im New Yorker Cotton Club

Oldenburg - Von Rolf Stein. Man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt – und soll das auch. Ein Knistern zu Beginn des Abends lädt die Atmosphäre nostalgisch auf. Der New Yorker Cotton Club der 20er-Jahre ist die zentrale Referenz von „Street Dance Club“ des Théatre de Suresnes Jean Vilar, dass am Dienstag Premiere bei den 13. Internationalen Tanztagen in Oldenburg hatte.

Der Cotton Club und der ebenfalls in den 20er-Jahren populäre New Yorker Savoy Ballroom sind gedanklicher Dreh- und Angelpunkte des 60-minütigen Unterfangens. Jenes wäre ohne diese historischen Referenzen, die zugleich auch kulturelle sind, kaum mehr als eine Nummernrevue, wenn auch eine stellenweise verblüffend virtuose. Im Cotton Club brummte ab 1920, inmitten der Prohibition, das Leben. Große afroamerikanische Künstler wie Duke Ellington, Cab Calloway oder Lena Horne traten dort auf – allerdings vor einem strikt weißen Publikum, obwohl das Etablissement mitten im schwarzen Harlem lag. Während im Savoy Ballroom, ebenfalls in Harlem, die Rassentrennung zumindest auf dem Tanzboden keine Rolle spielte.

Dass das heute so eine Sache ist, die sich zumindest nicht überall als Fragestellung oder gar Festzustellendes erledigt hat, leuchtet unmittelbar ein, nicht nur im Kontext der USA, wo in den vergangenen Jahren Polizeigewalt gegen Afroamerikaner immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Auch Frankreich, die Heimat der Compagnie kennt ja Segregation, die sich – nicht sehr viel anders als in Deutschland – scheinbar zufällig entlang der Besitzverhältnisse herstellt.

Die gemischte Truppe, die Choreograf Andrew Skeels für diese Produktion versammelt hat, steht in ihrer Zusammensetzung für eine Überwindung dieser Trennlinien. Was daran allerdings ein wenig irritiert, ist die Weise, wie sie das tun. Denn der nostalgische Ton, der hier zu Beginn gesetzt wird, existiert auf der Klangspur ungebrochen über die volle Länge. Zwischen Bigband Swing und Blues bezieht sich der Abend auf die 20er- und 30er-Jahre – während die Körpersprache dort gleichfalls ihren Ausgang nimmt, also in Stepptanz, Lindy Hop und Charleston wurzelt, um dann mit Elementen des Breakdance in Richtung Gegenwart katapultiert zu werden. Dass dabei der Ton, aber auch das Licht und die Kostüme sich nicht wandeln, lässt diesen „Street Dance Club“ ästhetisch reichlich betulich wirken, auch wenn die Energie und das Können der Tänzer über jeden Zweifel erhaben sind.

Aber vielleicht ist das ja sogar eine subversive Aussage: Wir müssen den Verhältnissen das Neue vortanzen, damit sie ihre Melodie ändern? Am Ende gibt es langen Applaus.