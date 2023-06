Chordirektorin Alice Meregaglia verlässt das Theater Bremen

Nach acht Jahren am Theater Bremen verabschiedet sich Chordirektorin Alice Meregaglia nun nach Darmstadt. © Landsberg

Im Interview erklärt die Chordirektorin Alice Meregaglia, weshalb sie das Theater Bremen verlässt und wie wichtig ihr das Tischtennisspielen ist.

Bremen – Die Italienerin Alice Meregaglia kam vor acht Jahren als Solorepetitorin und Assistentin des Chordirektors nach Bremen. Anderthalb Jahre später wurde sie Chordirektorin und kann heute sehr glücklich sagen: „Mein Chor“. Nun wechselt Meregaglia als Chordirektorin „mit Dirigierverpflichtung“ an das Staatstheater Darmstadt. Vor ihrem Abschiedskonzert trafen wir sie zum Interview.

Frau Meregaglia, Sie haben Klavier, Korrepetion und Musikwissenschaften studiert, was ging in der Kindheit und Jugend voraus? Ab welchem Alter wussten Sie genau, dass Sie Musikerin werden wollen?

Meine Großmutter war Pianistin, Klavierlehrerin, sie hat Stummfilme im Kino begleitet. Sie war auch meine Klavierlehrerin. Sie war ein bisschen zu streng, alte Schule. Ich hatte dann eine neue Klavierlehrerin, die eine sehr emotionale halbe Mutter war, das brauchte ich.

Haben Ihre Eltern Sie unterstützt? Es gibt ja zwei Probleme: einmal als Frau eine Karriere zu planen. Und viele Eltern meinen ja, Frau solle erst mal was Richtiges lernen.

Nein, meine Eltern haben mich unterstützt und gefördert. Mit Musik allerdings haben sie nichts zu tun, sie sind Naturwissenschaftler in der Forschung, Biologie und Physik.

Haben Sie eine Gesangsausbildung?

Nein. Ich spielte Tennis und Klavier und mein Vater hat lange gemeint, dass eins von beiden meine Berufsinitiativen werden.

Nach Ihrer Einstellung in Bremen als Korrepetitorin haben Sie 2016 die Leitung des Opernchores übernommen. Welches Werk war für Sie die schwerste/anstrengendste Choreinstudierung und warum?

Hatte ich nicht, eigentlich war alles toll. Besonders meine erste Einstudierung, Donizettis „Maria Stuart“ mit Olof Boman als Dirigent war toll – und spannend, denn ich konnte kein Wort Deutsch. Nein. Wir hatten keinen einzigen Schlamassel in den acht Jahren.

Sie werden ja sehr gelobt für Ihre Art, die Stimmen in ihrer Individualität und damit der Wichtigkeit für eine bestimmte Klangfarbe zu motivieren. Gilt das auch für die Arbeit mit dem Orchester, wo Sie jetzt ja auch hinstreben?

Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es noch nicht, aber es gilt sicher auch fürs Orchester. Denn es ist mehr eine existenzielle, eine menschliche Frage als eine musikalische. Wenn ich in einer Bank arbeiten würde, würde ich es auch so machen.

Sie haben eine Dirigierausbildung gemacht, in Bremen und auch anderswo viel dirigiert und gehen jetzt an eine neue Stelle, bei der „ Dirigierverpflichtung“ im Vertrag steht. Ist das sozusagen einfach etwas anderes oder ist es für Sie eine Weiterentwicklung?

Ich brauche einfach mehr Möglichkeiten, die Oper zu interpretieren. Ich denke, ich habe etwas zu sagen und ich möchte es auch sagen. Ganz besonders in der italienischen Oper.

Als Chorleiterin müssen Sie sich einklinken in die Konzepte anderer, der Regie, des Orchesterdirigates. Ist der Reiz der neuen Stelle also auch die Suche nach mehr künstlerischer Selbstständigkeit?

Ich hatte bereits hier in Bremen große künstlerische Selbstständigkeit. Und natürlich wünsche ich mir das auch für meine weitere Zukunft. Bisher habe ich immer gute Kompromisse gefunden. Wir müssen da enorm flexibel sein. Ich probiere dann, eine neue Version anzubieten, es kommt immer zu einem guten Kompromiss. Die Musik selbst ist ja immer auch so eine Art Regie. Aber ich will mehr.

Haben Sie für das Orchesterdirigieren ein Vorbild?

Sofort: Carlos Kleiber. Aber auch Claudio Abbado: Sein Respekt vor der Musik, seine Ethik sind einzigartig. Und für die italienische Musik nenne ich Riccardo Muti: So einen Streicherklang habe ich nie erlebt. Ich weiß nicht, wie er diesen dichten Klang schafft.

Sie sind noch an anderer Stelle professionell: Sie sind bei Werder Bremen in der zweiten Tischtennisliga und waren auch da erfolgreich. Abgesehen davon, dass jeder Mensch Sport machen sollte, was bedeutet der Sport auf diesem Niveau für Sie? Hat gerade das Tischtennis Einfluss auf Ihre Art, Musik zu machen?

Natürlich. Die Leichtigkeit, die Agilität, Schnelligkeit, Taktik. Jeder Schlag hat eine Konsequenz.

Mit was tanken Sie neben dem Tischtennis auf?

Zenmeditation – und ich mache gerne Kammermusik. Und lesen.

Frau Meregaglia, zum Abschluss noch eine elementare Frage: Was kann Musik?

Sie kann die Welt verbessern. Die Musik trifft direkt unsere Emotionen – und das brauchen wir mehr denn je.