„Carmen und Maria“ beim Musikfest Bremen

Von: Andreas Schnell

Evan LeRoy Johnson © Matt Madison-Clark

Die Bremer Philharmoniker, Sopranistin Sylvia D’Eramo und Tenor Evan LeRoy Johnson präsentierten in der Glocke ein Programm mit großem Wiedererkennungswert.

Bremen – Als Marko Letonja und die Bremer Philharmoniker fertig sind mit Maurice Ravels „Alborada del gracioso“, ist das Publikum auf jeden Fall wach. Mit Verve und eruptiver Dynamik präsentiert Bremens Generalmusikdirektor am Mittwoch zur Eröffnung des Konzertabends „Carmen und Maria“ dieses „Morgenlied eines Clowns“, wie sich der Titel grob übersetzen lässt.

Auf dem Programm stehen ferner Werke von Georges Bizet (die Carmen-Suite und Auszüge aus dem bekannten Opern-Evergreen), Duke Ellington („Harlem“) und Leonard Bernstein („West Side Story“-Suite) sowie – als Zugabe – Hugo Alfvéns „Vallflickans Dans“. Bis auf besagte Zugabe ein recht zugängliches Programm mit viel Wiedererkennungswert. Was kann da schon schiefgehen?

Wagen sich eine Sopranistin und ein Tenor ans Musical-Fach...

Wenig offenbar, denn am Ende, wir erwähnten es bereits, erklatschte sich das Publikum begeistert eine Zugabe. Wobei die Frage ist, was die beiden Frauenfiguren, die dem Abend ihren Namen gaben, eigentlich miteinander zu tun haben, außer dass sie eben auch musikalische Ikonen sind.

Und – wohl interessanter – wie es sich verträgt, wenn sich eine Sängerin wie die Sopranistin Sylvia D’Eramo und ein Sänger wie der Tenor Evan LeRoy Johnson ans Musical-Fach wagen. LeRoy Johnson, der in den „Carmen“-Arien nicht nur enorme Kraft zeigte, sondern auch die leisen Töne mit viel Schmelz gab, überzeugte im zweiten Teil des Abends dann auch in den Bernstein-Liedern, während seine Duettpartnerin zwar technisch kaum etwas zu wünschen übrig ließ, allerdings die hohe Opernschule auch dort nicht hinter sich lassen konnte oder wollte.

Der Entstehungskontext der Stücke blieb vor der Tür

„Harlem“ – Arturo Toscanini bei Duke Ellington als Teil einer großen Suite über New York in Auftrag gegeben – bescherte den Philharmonikern (zugegeben: nicht zum ersten Mal) nach der Pause die Aufgabe, Jazz zu spielen, zwar im symphonischen Format, aber doch mit Swing, mit Blue Notes, gestopfter Trompete und was nicht noch. Dabei betonten Letonja und die gut aufgelegten Philharmoniker mit viel Schwung und Musizierfreude die musikalischen Farben der Partitur, während Ellingtons berühmtes Credo „It don’t mean a thing if it ain’t got that swing“ (kurz gesagt: Wenn es nicht swingt, bringt es nichts) nicht vollends eingelöst wurde. Der Begeisterung im Saal der Glocke tat das keinen Abbruch.

Die gesellschaftlichen Realitäten, ohne die weder Bernsteins „West Side Story“ noch Ellingtons „Harlem“ so recht vorstellbar wären, sie mussten allerdings draußen bleiben an diesem Abend – soweit sie nicht in den Tönen selbst stecken; bei Bernstein, der sich von lateinamerikanischen Stilen inspirieren ließ, die durch das multikulturelle New York wehten, bei Ellington, dem der Kampf gegen die Rassentrennung ein Anliegen war, in seinen Rückgriffen auf afroamerikanische Musik.