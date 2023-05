Bremer Philharmoniker spielen Ligetis, Mahler und Eötvös

+ © Rudolf Loering Generalmusikdirektor Marko Lentonja stellte erneut ein Programm abseits ausgetretener Pfade zusammen. © Rudolf Loering

Bremer Philharmoniker spielen György Ligetis, Gustav Mahler und Peter Eötvös

Bremen – Weltruhm durch Film: György Ligetis Musik hat es bis auf die Kinoleinwand geschafft. Zahlreiche Regisseure, darunter Stanley Kubrick, Martin Scorsese, verwendeten seine Musik in ihren Filmen und haben damit in den 60er- und 70er-Jahren Ligeti zum Kultkomponisten gemacht. Nebenbei bemerkt ist der Weg von Ligeti zu Pink Floyd auch nicht weit.

Ein ähnliches Schicksal ist auch Gustav Mahler widerfahren. Durch den Film „Tod in Venedig“ läutete der Regisseur Luchino Visconti eine Mahlerrenaissance ein. Das war schon eine spannungsreiche Zeit damals. Peter Handke schrieb 1966, also ein Jahr bevor Ligeti die Komposition „Lontano“ vollendete, sein berühmtes Theaterstück „Publikumsbeschimpfungen“ und löste damals einen Skandal aus.

„Publikumsbeschimpfungen“ ist an dieser Stelle ein äußerst passendes Stichwort: Bremen hat mit Generalmusikdirektor Marko Letonja einen Dirigenten, der oft ausgetretene Pfade der Programmzusammenstellung verlässt und spannende Konzerte konzepiert, die in Berlin oder München in Windeseile ausverkauft wären, von der Elbphilharmonie ganz zu schweigen – und den Großen Saal der Bremer Glocke dann doch nicht so füllen, wie es wünschenswert wäre. Das ist in der Tat schade, zumal es manche Werke gibt, die jeder Mensch einmal live hören sollte, vor allem, weil sie für Tonträger gleich welcher Art nicht geeignet sind. Dazu gehört das eingangs erwähnte „Lontano“, aber auch die ebenfalls in diesem Konzert zu hörende gewaltige Komposition „Das Lied von der Erde“ für zwei Sänger und Orchester von Gustav Mahler.

Hinter der Musik gibt es eine Musik und dahinter noch eine Musik, eine unendliche Perspektive.

In seinem Werk „Lontano“ kreiert Ligeti für großes Orchester einen zarten Klangkosmos, der von Marko Letonja mit seinen glänzend aufgelegten Bremer Philharmonikern bis in die kleinsten Facetten entfaltet wurde und Assoziationen an das Spiel von Meereswellen, Windrauschen oder aber die Betrachtung eines funkelnden Edelsteins unter wechselnden Lichteinfällen erlaubte.

Wie nah damals das künstlerische Denken der verschiedenen Künstler war, vermag folgendes Zitat von Ligeti zu „Lontano“ beweisen: „Hinter der Musik gibt es eine Musik und dahinter noch eine Musik, eine unendliche Perspektive, so wie wenn man sich in zwei Spiegeln sieht und eine unendliche Spiegelung entsteht.“ 1969 brachte die Gruppe „Pink Floyd“ das berühmte Album „Ummagumma“ heraus, dessen Cover wie eine graphische Umsetzung dieses Zitates zu sein scheint.

Während Ligeti ins Innere der Klänge vordringt, entfaltet Gustav Mahler in seinem „Lied von der Erde“ Klangwelten mit stellenweise bombastische Klangmassen voller Weltschmerz und Todesahnung. Mahlers Liederzyklus basiert auf chinesischen Gedichten aus dem ersten Jahrtausend, die durch zahlreiche Übersetzungen und nicht zuletzt durch den Komponisten selbst verändert und teils verfremdet wurden. Es geht um Vergänglichkeit, Einsamkeit, zwischenmenschliche Beziehungen und ihre Freuden sowie Schwierigkeiten. Mahlers Musik verströmt zugleich statische und dynamische Zeitlosigkeit – darin durchaus mit Ligeti vergleichbar. Magisch der Schluss, in dem sich in einem Akkord alles zu einem quasi unerhörten positiven Klanguniversum auflöst.

Eine erfrischend dramatische Tenorpartie

Das ist eigentlich nur live zu erleben und gelingt auch nur, wenn der Klangkörper, hier die Bremer Philharmoniker, exzellent vorbereitet ist und die vokalen Parts vortrefflich besetzt sind. Mit einer höchst kunstvollen Raffinesse entschlüsselte Letonja die klanglich subtil ausgeklügelte Partitur des Komponisten und lenkte sensibel in das Zentrum des mahlerschen Klanguniversums. Großes Kompliment an die Bläser, die die vielen Soli nicht nur technisch hervorragend ausführten, sondern sich auch oft kammermusikalisch den vokalen Parts annäherten.

Der Tenor Simon O’Neill, der unter anderem in Bayreuth als Parsifal große Erfolge feierte, gestaltete seine Tenorpartie erfrischend dramatisch, ohne an Schlankheit einzubüßen. Altistin Katharina Magiera war auf intensive Klangfärbung und Expressivität bedacht. Ihr gelang es, mit fantasievoller Ausdruckskraft die klanglichen Strukturen der Partitur zu vermitteln, die hinter den Noten stehen.

Der Komponist Peter Eötvös führt mit „Sirens‘ Song“ für Orchester aus dem Jahr 2020 in die Welt von Homers Odyssee. „Die Sirenen sind die Musen der Unterwelt. Sie haben nicht nur Joyce verführt, sondern auch alle Komponisten, die versucht haben, hörbar zu machen, was Odysseus nie hören konnte“, so der Eötvös zu seinem Werk. Auch bei dieser Komposition konnten Letonja und seine Bremer Philharmoniker überzeugen, wenngleich die Komposition nicht zum Besten gehört, was Eötvös bisher komponiert hat. Er ist aber ein begnadeter Opernkomponist, wovon man sich derzeit am Bremer Opernhaus überzeugen kann.