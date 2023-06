Bremer „Kultursommer Summarum“ mit neuem Konzept

Von: Ulla Heyne

Acts jenseits des Bremer Umlands wie Boticelli Baby, Abräumer bei der Jazzahead 2019, sollen die Attraktivität des Kultursommers erhöhen. © Ulla Heyne

Festivalleitung setzt neuen Rahmen: Statt zwei Monaten und vieler dezentraler Spielstätten wird der „Sommer summarum“ auf zwei Wochenenden und vier Spielorte konzentriert.

Bremen – Eine Plattform für Bremer Künstler während der Pandemie, dezentral, mit viel Platz und in vielen „kurzen Happen“ – so war der „Bremer Kultursommer Summarum“ 2020 an den Start gegangen. Und so hatte das vom Kulturnetzwerk Vis-a-Vis geschaffene Open-Air-Format in den ersten drei Jahren mit insgesamt mehreren hundert Programmpunkten im Juli und August an 35 Veranstaltungsorten vom Hinterhof bis zum Gerhard-Marcks-Haus auch bestens funktioniert.

Doch die Gegebenheiten ändern sich – das musste auch der lose Verbund von Kulturschaffenden unterschiedlicher Initiativen, neben der Festivalleitung auch der langjährige Mitstreiter der Musikerinitiative „MiB“ Reinhard Hammerschmidt, Thomas Hartmann von „Stadtkultur“ und Felix Pallentin von der Bremer Shakespeare Company feststellen. „Die Resonanz im Vorjahr hätte besser sein können“, gibt Vis-a-Vis-Geschäftsführerin Renate Heitmann unumwunden zu – Zeit, das Format neu zu denken.

Das Ergebnis kommt ungleich schlanker daher: Der Zeitraum von fast zwei Monaten wurde auf zwei geballte Wochenenden im Juli und August eingedampft, die Vielzahl unterschiedlicher Spielstätten auf vier. Sie decken nicht von ungefähr alle vier Himmelsrichtungen ab, folgt das Festival im neuen Gewand doch der knappen Formel „vier Tage, vier Orte, vier Himmelsrichtungen“. Das „Irgendwo“ war vor einigen Jahren schon einmal dabei, „spannend, der Kontrast zwischen Airbus auf der andern Straßenseite“, meint Markus Blanke, der für die Organisation bei den „Summersounds“ und „Rocken am Brocken“ verantwortlich zeichnet.

Ein Poetry-Slam auf der Brücke, das Kindertheater an der Abbruchkante – das hat schon was.

Auch geht es laut Heitmann darum, „Orte anders zu überschreiben“. Etwa die Grünfläche des Blauhauses, einem Wohnprojekt der Gewoba. Mit dem ebenfalls neu bespielten Rhododendronpark und Knoops Park stehen die vier Locations in vier Himmelsrichtungen auch für die Vielfalt der Veranstaltungen von Musik über Literatur und Zirzensisches bis zu eher ungewöhnlichen Acts wie einer Bollywood-Nacht, einer getanzten Punk-Rap-Oper, Akkordeon zur Skulpturenführung oder einem dialogischen Mensch-Ärger-Dich-Nicht.

Gar nicht so leicht sei die Location-Suche gewesen, einige Wunschorte wie die Musikhochschule fielen wegen eigener Veranstaltungen aus. Knoops Park dürfte dem ein oder anderen schon vom „Sommer in Lesmona“ bekannt sein; jetzt wird er allerdings an ganz unterschiedlichen Orten bespielt. „Ein Poetry-Slam auf der Brücke, das Kindertheater an der Abbruchkante – das hat schon was“, schwärmt Heitmann.

Außer den Orten auch die Künstler zu finden, sei in diesem Jahr kein Selbstgänger gewesen. Viele touren wieder regulär, der Bedarf an Auftrittsmöglichkeiten ist gesunken. Bei der Auswahl verließ man sich auf die Tipps aus der jeweiligen Szene, etwa der MiB, dem Literaturkontor oder dem Landesverband Bildender Künste.

Keine Überschneidungen mit anderen Festivals mehr

Rund ein Drittel der Künstler war schon einmal da, Programmen, die hier schon einmal gespielt wurden, erteilte man eine Absage. Und auch Überschneidungen mit zeitnahen Festivals wie dem „Summersounds“ oder der Breminale werden vermieden. Ergänzt wird das Programm aus „verdienten“ Bremer Kultuschaffenden wie den Madmonks und lokalen Vereinen wie „We are One“, der sich Vorbilder aus Indien eingeladen hat, von Ensembles mit überregionaler Strahlkraft wie Boticelli Baby, die sich bei der Clubnight der Jazzahead 2019 an der Weser eine Fanbase erspielten.

All das ist für schmales Geld zu erleben – „niederschwellig“ sollen die Kulturangebote auch in diesem Jahr sein. So ist der Eintritt von zehn Euro (ermäßigt fünf) geblieben – allerdings nicht pro Gig wie bisher, sondern für den ganzen Tag; „Im günstigsten Fall erlebt man dafür bis zu zehn Shows“, meint Melanie Weber von der Festivalleitung: „Wir hoffen, dass Besucher bleiben und so auch Zugang zu anderen Kunstformen finden, die sie sonst nicht unbedingt von selbst besucht hätten.“

Finanziell unterstützt wird der „Bremer Kultursommer Summarum“ am 7. und 8. Juli sowie 11. und 12. August mit 50.000 Euro vom Bremer Senator für Kultur; der Topf der MiB aus der letzten Bundesförderung wird noch einmal mit der doppelten Summe angezapft.

Karten: Tickets gibt es bei Nordwestticket sowie an der Abendkasse.