Bremer Glocke: Mit Brahms in den fernen Osten

Teilen

Zwei ganz besondere Gäste: Taeguk Mun am Cello und Ji Young Lim an der Geige. © Privat/Jung Keunho

Bremer Philharmoniker begeistern mit ihrem Tournee-Programm vor der Abreise nach Korea

Bremen – Auf nach Korea! Den Bremer Philharmonikern kommt die Ehre einer Konzerttournee durch Südkorea zuteil. Anlässlich des 140. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland gastiert das Orchester in diesen Tagen in vier Städten mit einem Brahms-Programm. Die Konzerte in der Bremer Glocke, quasi die Generalprobe, lassen eine erfolgreiche Tournee erwarten.

Mit starkem Fußgetrampel nach dem sogenannten Doppelkonzert von Johannes Brahms und rhythmischem Beifall nach dessen 4. Sinfonie bedankte sich das heimische Publikum für ein meisterhaft einstudiertes Programm. Es ist schon erstaunlich, wie es Generalmusikdirektor Marko Letonja und sein Orchester immer wieder schaffen, in einer Sinfonie die Intensität kontinuierlich wachsen zu lassen, ohne dabei langweilig zu beginnen oder übertrieben zu enden.

So eröffneten die Philharmoniker die 4. Sinfonie fast schon zärtlich und zeigten die vielen Details der Partitur auf, ohne dabei zu lethargisch zu sein. Die Musik blühte dank der durchweg sehr gut disponierten Musiker in gefühlt unendlichen Schattierungen auf, als ob Marko Letonja mit dem Orchester aus kurzen Melodien, Akkorden und Klangkombinationen ein riesiges Musikpuzzle, ein Klanggemälde komponiert. Famos auch die Pianokultur des Ensembles und im dritten Satz das hohe, sauber ausmusizierte Tempo.

Zwei ganz besondere Gäste: Taeguk Mun am Cello und Ji Young Lim an der Geige. © Privat/Jung Keunho

Obwohl es helle und zupackende Momente gab, schienen die Musikerinnen und Musiker nie zu vergessen, dass die „Vierte“ keine Dur-, sondern eine Moll-Sinfonie ist und mit einem harten Ende abschließt. Auf dem viersätzigen Weg zum Ziel vermieden es die Philharmoniker jedoch, die kurzen Noten zu zackig zu rhythmisieren und gingen grundsätzlich unforciert zu Werke. Erst im Finale, dem berühmten Variationssatz über ein vergleichsweise unmelodisches Thema, legten sie noch „eine Schippe drauf“ und führten die Sinfonie mit Schärfe und Luxussound zu ihrem Abschluss.

Diesen insgesamt luftigen Brahms-Sound voller Schönheit und Tiefe pflegten die Bremer Philharmoniker bereits vor der Pause, als sie zwei jungen koreanischen Musikern die beste Unterstützung im Konzert für Violine und Violoncello gaben. Ji Young Lim ließ ihre Geige ebenso weich erklingen wie Taeguk Mun sein dunkles Cello, das er betont vibratoreich spielte. Beiden Solisten und dem Orchester gelang eine Interpretation von hoher Intensität– ohne dabei zu laut oder oberflächlich zu sein.

Die Zuhörer konnten hier Brahms als begnadeten Melodiker und Bearbeiter von kleinteiligem thematischem Material kennenlernen und weniger den Energetiker in der Nachfolge Beethovens. Diesen Part beanspruchte die koreanische Komponistin in ihrem kurzen Stück „Subito con forza“ für sich, mit dem die Bremer Philharmoniker das Konzert eingeleitet hatten. Basierend auf Melodien und Rhythmen aus der Feder Beethovens erinnerte ihre im Jahr 2020 uraufgeführte Komposition mindestens genauso an Igor Strawinsky und dessen harte Ausführung von Akkordblöcken – ein interessanter Auftakt, aber in Erinnerung bleibt der detailreiche und präzise gespielte, wunderbar aufblühende Brahms-Kosmos. Auf nach Korea!