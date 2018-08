Kunstpreis für Arne Schmitt

Bremen - Die Jury des Kunstpreises der Böttcherstraße in Bremen hat entschieden: Arne Schmitt (vorgeschlagen von Eva Schmidt, Museum für Gegenwartskunst Siegen) erhält in diesem Jahr den mit 30 000 Euro dotierten Preis. Der Kölner Künstler setzte sich mit seiner Arbeit „Der heiße Frieden“ gegen neun weitere Nominierte durch.

In der Begründung der Jury heißt es, „Der heiße Frieden“ behandele „das Thema multinationale Wirtschaft und Globalisierung am Beispiel eines Unternehmens, das großen Einfluss auf eine urbane Entwicklung und ihre Kultur genommen hat. Die scharfe und dabei trockene Analyse, die Verwendung historischer Dokumente in Form von Bildern und Texten haben in den Augen der Jury höchste Aktualität“. Für die Arbeit fotografierte Schmitt in den vergangenen zwei Jahren Szenen aus Ludwigshafen und stellte diesen Aufnahmen aus dem Bild- und Filmarchiv des Chemiekonzerns BASF gegenüber.

Schmitt ist in Bremen kein Unbekannter. Die Bremer Galerie K’ zeigte 2014 seine Ausstellung „Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Begriffs-Chaos“ und zwei Jahre später „Zwei Arbeiten“. Auch in diesen Ausstellungen setzte Schmitt Architektur, Städtebau und Ideologie ins Verhältnis zueinander.

Der Kunstpreis der Böttcherstraße soll am Sonntag, dem 23. September, um 11 Uhr in der Kunsthalle Bremen verliehen werden. Die Arbeiten des Preisträgers und der weiteren neun nominierten Künstler sind noch bis zum 30. September in der Kunsthalle zu sehen. - rs/dpa

Am kommenden Dienstag um 20 Uhr stellt Arne Schmitt in der Bremer Galerie K’, Alexanderstr. 9b, sein neues Buch „Basalt“ vor.