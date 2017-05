In Bremen eröffnet das Mittenmang-Festival

Jeder Song ein Gewinner

+ © Jörg Landsberg Traten für Ungarn an: Blaumeier-Künstler bei der Mittenmang-Eröffnung. © Jörg Landsberg

Bremen - Deutschland hat wieder nicht gewonnen – aber das ist überhaupt kein Grund, traurig zu sein: Beim „Grand Prix de la Chansong“am Mittwoch im Theater am Goetheplatz in Bremen waren am Ende trotzdem alle glücklich.