„Bienen“ am Theater Bremen: Von Geburt bis Kompost

Von: Jan-Paul Koopmann

Bienen, Blumen, und die ganze Geschichte dahinter hat Felix Rothenhäusler mit Dramaturgin Theresa Schlesinger für das Theater Bremen auf die Bühne gebracht. © Jörg Landsberg

Felix Rothenhäusler inszeniert „Bienen“ am Theater Bremen - nicht unumstritten.

Bremen – Wer in die Natur schaut, der findet das Sterben. Naja, und das Leben natürlich irgendwie auch: mit all den Paarungen und Geburten inmitten schönster Blütenpracht. Aber vor allem findet man eben doch den Tod. Das hat mit einer gemeinschaftlichen Verdrängungsleistung zu tun, die wir Gesellschaft nennen.

Denn es mag ja lustig sein, in lockenden Farben, Düften und kreatürlichem Brunftgebrüll menschliche Verhaltensweisen wiederzuerkennen – mitunter ist es sogar höchst aufschlussreich – aber unterm Strich funktioniert die zivilisatorische Bändigung von Paarungsdrang und Futterneid ja doch ganz gut. Dass wir hingegen alle miteinander nicht viel mehr als demnächst Sterbende sind und danach Kompost, das lässt sich weniger leicht begreifen und auch deutlich schwerer aushalten.

Vielleicht scheint Felix Rothenhäuslers Theater auch deshalb so unnahbar: weil es immer wieder solche kosmischen Basisbanalitäten zum Thema macht und sie zwar komprimiert, aber doch mit langem Atem auf die Bühne bringt. Was nicht unbedingt allen gefällt.

Man kann sogar sagen, Rothenhäusler ist in Bremen umstritten, weil er – da sind sich Verehrer und Genervte in Publikum und Kritik sogar einig – schematisch, starr und formalistisch inszeniert und die zyklischen Bewegungsgesetze seiner Theatermaschinen stets hermetisch bleiben. Das sei kein Spiel, sagen manche, kein Theater und lasse übrigens auch den Darstellenden keinen Raum für originelles Ausspielen ihrer Figuren.

Ich glaube, dass die Beobachtung als solche schon stimmt und bin mitunter auch selbst müde davon geworden. Aber nie gelangweilt. Eher so, wie man müde von der Welt werden kann und sie darum trotzdem keinen Deut weniger liebt oder hasst – vielleicht sogar noch etwas mehr aus dieser sonderbaren Distanz.

In „Bienen. Ein Naturschauspiel“, das Felix Rothenhäusler mit Dramaturgin Theresa Schlesinger entwickelt hat, rückt einem die Maschine zunächst sogar ungewöhnlich dicht auf die Pelle. Das Publikum sitzt eng um die Spielfläche herum: auf der Tribüne wie auch auf Sitzkissen gegenüber. Man nimmt einander wahr und schaut sich ins Gesicht. Auch das Licht bleibt an – oder jedenfalls hell genug, um den Verdacht im Keim zu ersticken, wir hätten mit all dem Gesumme nichts zu tun.

Das Honigbienenleben: Schwer nachvollziehbar

Zwischen diesen Menschen ziehen die Darstellerinnen umher: streng und komplex choreografiert mit Know-how und Personal aus der Tanzsparte. Tänzer Andy Zondag hat daran mitgearbeitet, Alexandra Llorens ist als Gast und Biene für diese Produktion zurück nach Bremen gekommen. Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Schauspiel kreist sie nun durchs Publikum, um immer wieder an Mikrofonen innezuhalten und die nächste Etappe des Lebenszyklus der gemeinen Honigbiene vorzutragen.

Diese Texte stammen von Schriftsteller und Dramatiker Maurice Maeterlinck, der vor gut 120 Jahren seine Bienenstöcke beobachtet und beschrieben hat, in sachlicher Biologensprache mit pointiert-poetischen Einschlägen. Das alles wirkt vertraut und fremd zugleich. Die Basics von Schwänzeltanz über Honigkotzen bis Drohnenschlachten sind allerklassischster Schulstoff, für Menschen und andere Säugetiere aber nach wie vor schwer nachzufühlen. Hoffentlich.

So geht es vom Frühling an durchs Jahr, bis am Ende fast alle tot sind und es für die nächste Generation von vorn losgeht. Und wo von hermetischer Aufführungspraxis schon die Rede war: Das ist auch diesmal so, nur dass der Subtext von innen an den Wänden Krawall schlägt.

Alexandra Llorens ist als Gast extra für „Bienen“ nach Bremen zurückgekehrt. © Privat

Denn erstens muss man heuer nun wirklich nicht mehr dazu sagen, wie fragil so ein komplexes System ist. Schon in der endlosen Auflistung der Blütezeiten unterschiedlichster Pflanzen aus dem hundertjährigen Lehrbuch lauert das Elend der Monokultur. Und auch vorm Menschen macht das Szenario nicht halt: Die zyklische Wiederholung von Empfängnis, Geburt, Leben, Tod und Kompost betrifft uns schließlich gleich doppelt: als Biomasse mit beängstigend nahem Mindesthaltbarkeitsdatum genauso wie als gesellschaftliches Wesen, das sich für den Hof aufreibt und verheizt wird, wenn der Job getan ist. Wer das nicht glaubt, hat großes Glück gehabt – und irrt sich trotzdem ganz gewaltig.

Theater wie Gesellschaft sind als Spiele gut darin, ihre Regeln hinter Opulenz, Symbolik und Firlefanz zu verschleiern. Was sich hier übrigens besonders schön auch in Elke von Sievers’ Kostümen niederschlägt: Schwirren die Bienen erst als sehr menschliche Kreaturen in Unterwäsche durch die Botanik, verpuppen sie sich später in grotesken Daunenanzügen, irgendwo zwischen Fetisch und Trekkingschlafsack.

Musikalisch unterstreichen Jo Flüeler und Moritz Widrig den barocken Grundton, der das doppelte Bild vom Hofstaat – von Absolutismus und Bio-Grundkurs – auch bis in die letzten Ecken und Fugen der Aufführung einsickern lässt. Schön ist das: schrecklich schön und beklemmend und gerade darum am Ende doch auch ein Klimastück.

Weil jene Natur, die da betrachtet wird, so historisch wirkt und fast vorbei scheint. Nur dass am Ende keine Apokalypse mit Krachbumm steht, sondern einfach alles abbricht, als es gerade mit einem neuen Frühling hätte neu anfangen wollte. Shirin Eissa hatte am Mikro eben noch die ersten Sätze des Abends wiederholt und dann war’s plötzlich einfach so da: das Ende.

