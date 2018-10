Besondere Kennzeichen: Keine

Hamburger Museum der Arbeit erinnert an einen Vermissten

+ Einige Dinge, die Heiner Weiland hinterließ. - Foto: Anna Armann

Hamburg - Von Rolf Stein. So prototypisch wie Heiner Weiland, Maschinenbauer aus Barmbeck und Protagonist von „Mir fehlt es an nichts“, so ungewöhnlich ist die Form, in der uns seine Geschichte begegnet: Wir nehmen Weiland über seine Spuren wahr – von ihm selbst gibt es kein Bild in der „theatralen Ausstellung“, die die Theatermacher Raban Witt und Saskia Kaufmann heute in Hamburg eröffnen.