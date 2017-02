Die Band vom Boot

Bremen - Von Rolf Stein. Für viele dürfte BaBa ZuLa vor allem die ulkige Rockband sein, die in dem Film „Crossing The Bridge“ von Fatih Akin musizierend auf einem Boot über den Bosporus schippert.

Akin dürfte damit für nicht wenige einen unerwarteten Blickwinkel auf die türkische Popularmusik eröffnet haben. Von wegen Exotismus: Am Bosporus ist natürlich zwar einiges anders als an Elbe und Spree, als an Themse oder Mersey, als am Mississippi oder dem East River.

Aber schon in den 60er-Jahren schlug die psychedelische Revolution auch in der Türkei beträchtliche ästhetische Wellen. In der Metropole auf der Grenze zwischen Europa und Asien entwickelten Künstler wie Mogollar, erkin Koray, Cem Karasa, Baris Manço und Murat Ses eine Musik, die bald Anadolu Rock genannt wurde. Westliche Rock- und Pop-Einflüsse verschmolzen mit traditioneller türkischer Musik, wobei vor allem die elektrisch verstärkte Saz, eine Langhalslaute, und türkische Melodien den Sound prägten.

Der Militärputsch von 1980 bedeutete zwar eine Zäsur, aber mit der Öffnung des Landes um 1990 erlebte die türkische Popmusik eine neue Blüte. 1989 erschien das erste Demo-Tape der Band ZeN, einer Vorläuferformation von Baba Zula, die schon an ähnlichen Dingen arbeitete wie jene. Auch Murat Ertel, Zentrum der Band, stöpselte seine Saz, eine traditionelle Langhalslaute, an den Verstärker an und arbeitete ein wildes Gemisch aus „Anadolu Rock“, Psychedelik, Punk und Rock aus, das später um Live-Malerei und Bauchtanz erweitert wurde. 1996 entstand zunächst als Nebenprojekt BaBa ZuLa, die nun ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Das Jubiläum mit einem klassische „Best of“-Album zu feiern, war der Band offenbar zu langweilig. Stattdessen fasst nun eine Doppel-CD namens „XX“ zum einen neue Songs, Live-Aufnahmen und bislang unveröffentlichte Versionen ihrer Songs, bei denen auch Gäste wie Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten und die Reggae-Legdenden Sly & Robbie zu hören sind. Die zweite CD enthält Dub-Versionen von BaBa-ZuLa-Kompositionen, für die teils so renommierte Musiker wie Mad Professor und Dr. Das von der Asian Dub Foundation sorgten.

Die Vernetzung mit Musikern verschiedenster geografischer und künstlerischer Herkunft ist der Musik vonBaBa ZuLa eingeschrieben. Neben den Genannten arbeitete die Band mit der mittlerweile gestorbenen Opernsängerin Semiha Berksoy, dem unlängst ebenfalls gestorbenen Schlagzeuger Jaki Liebezeit und dem Saxophonisten Ralph Carney zusammen. Zudem gehört die regelmäßige Arbeit für Film-Projekte fest zum Portfolio der Band. Was natürlich auch ein Statement ist, wider den Isolationismus, für Zusammenarbeit. Vor allem aber kommt dabei immer wieder spannende Musik heraus.

BaBa ZuLa spielen am Donnerstag ab 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Bremen.