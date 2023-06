„Sommer in Lesmona“: Balkan trifft Philharmoniker

Orchesterkonzerte in Knoops Park sind das Markenzeichen des Klassik-Festivals im Bremer Norden. © Privat

Zum Großen Orchesterkonzert in Knoops Park ist Goran Bregovic zu Gast

Bremen – „Sommer in Lesmona“ – das ist (nun schon im 28. Jahr) immer ein besonderes Ereignis. Einerseits, weil mit der Deutschen Kammerphilharmonie musikalisch erstrangige Qualität garantiert ist und andererseits, weil das Publikum mit seinen Picknick-Ritualen, den schönen Kleidern und vielen Strohhüten dieses Ereignis in Knoops Park in Burglesum geradezu zelebriert und so eine ganz spezielle Atmosphäre entsteht. Und wenn dann zu später Stunde noch die Wunderkerzen erstrahlen, ist das ein zauberhaftes Bild.

Da wird die Musik fast zur Nebensache, könnte man meinen. Wird sie aber nicht – besonders, wenn es wie in diesem Jahr eine große Überraschung gibt. Denn die Kammerphilharmonie traf beim Großen Orchesterkonzert am Samstagabend auf Goran Bregovic und seine „Wedding and Funeral Band“. Das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Welten: Die bosnische Band mit ihrer stampfenden, irrwitzigen Balkan-Musik auf der einen Seite und die klassisch orientierte Deutsche Kammerphilharmonie auf der anderen.

Wie soll das gehen? Es ging hervorragend – nicht zuletzt auch, weil die Deutsche Kammerphilharmonie immer offen für Experimente ist. Und da war die vor Energie nur so sprühende Dirigentin Nil Venditti genau die Richtige am Pult. Sie hatte schon beim letztjährigen Musikfest für Furore gesorgt.

Beim 28. Sommer in Lesmona hatten viele Gäste traditionell Picknickkörbe und Strohhüte dabei. © Jörg Sarbach

Aber es muss viel Arbeit gewesen sein, die Arrangements der Musikstücke so zu gestalten, dass der Klang zu einem echten Miteinander verschmolz. Dabei kamen die neuesten Kompositionen von Bregovic, die er 2023 auf dem Album „The Belly Button Of The World” veröffentlicht hat, der Sache sehr entgegen. Bregovic und Band spielten die „Muslim tale“ (zu deutsch etwa: „Muslimische Erzählung“) und die „Christian tale“ („Christliche Erzählung“) – ruhige Musik, die fast schon den Charakter von Violinkonzerten hat. Glenn Christensen erwies sich als hervorragender, stilsicherer Solist.

Aber zu hören war auch der ungestüme, wilde Bregovic mit wahnwitzigen Bläsersätzen mit vielen Stakkati, einem antreibenden Rhythmus und immer neuen, bis zur Raserei gesteigerten Tempi. Das Antikriegslied „Ciribiribela“ gehörte ebenso dazu wie „Jalija, Made in Bosnia“ oder „Baila Leila“. Unterstützung erhielten die Musiker durch den stimmkräftigen Orchid Kammerchor Bremen. Zu drei Zugaben ließ sich Bregovic animieren, unter anderem spielte er das berühmte Partisanenlied „Bella Ciao“.

Werke von Smetana und Dvorák für den Klassik-Teil

Den rein klassischen Teil bestritt die Kammerphilharmonie mit Stücken von Friedrich Smetana und Antonin Dvorák. Die schwungvoll und flirrend musizierte Ouvertüre zur „Verkauften Braut“ eröffnete den Abend. Mit der romantischen, von der Natur inspirierten Sinfonie Nr. 8 von Dvorák stand eines der beliebtesten Werke des Komponisten auf dem Programm. Das Orchester spielte daraus den ersten und den vierten Satz. Dirigentin Nil Venditti sorgte für einen strömenden musikalischen Fluss, rhythmische Akzente und einen aufblühenden Klang. Manche Feinheiten wären in einem Konzertsaal sicher noch besser zur Geltung gekommen als unter freiem Himmel.

Am Freitagabend hatte die Kammerphilharmonie mit dem serbisch-französischen Geiger Nemanja Radulovic, der als virtuoser Repräsentant einer neuen Künstlergeneration gilt und die Grenzen der klassischen Musik erweitert, ihren ersten Auftritt beim „Sommer in Lesmona“. Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Nachmittagsveranstaltung „Tee in Lesmona“: Schauspieler Oliver Mommsen las aus der Mythos-Trilogie des britischen Schriftstellers Stephen Fry.

Von Wolfgang Denker