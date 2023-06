„Azzurro“ am Theater Bremen: Dialektik in Dosen

Von: Jan-Paul Koopmann

Das deutsch-italienische Verhältnis war lange eines, das zwischen Goethes Italienreise und „Spaghettifresser“-Beleidigungen unangenehm spannte. © Jörg Landsberg

Mit einem Italo-Pop-Abend geht das Theater Bremen den Spuren des deutsch-italienischen Verhältnisses nach – Ironie hilft dabei allerdings nicht weiter.

Bremen – Bella Italia, Sie wissen schon: Wiege europäischer Hochkultur, aber auch Garant für Sommer, Sonne, Meer bei Dosenravioli auf dem Campingplatz. Das deutsch-italienische Verhältnis steckt auch nach der faschistischen Episode knietief im Widerspruch. Auf den Autobahnen der 1950er-Jahre fahren die Gastarbeiter von dort den Wirtschaftswunder-Touristen von hier entgegen. Im Sommer wähnt man sich auf den Spuren von Goethes Italienreise und im Herbst zerreißt man sich über „Spaghettifresser“ das Maul.

Es sollte ein paar Jahrzehnte dauern, die Verhältnisse zu befrieden und im Pop zu konservieren, ziemlich genau bis 1982, als Reinhold Heil und Spliff mit dem Carbonara-Lied für immer untrennbar zusammenkitten, was bis dato dumpf gegeneinander rumpelte. „Carbonara e una Coca Cola“: Der dümmliche, aber ungewohnt lockere Deutsche findet woanders was Schönes, ohne darum gleich wieder beleidigt ausrasten zu müssen.

Die anderen Helden und Heldinnen des Italo-Pop kennen Sie auch: Domenico Modugno, Franco Migliacci, Al Bano und Romina Power. Und es verspricht schon viel, wenn das Bremer Theater nun einen Italo-Pop-Abend ausrichtet und mit Liedermacher Tom Liwa einen Meister der Zwischentöne ans Ruder lässt.

Voolaaare, oho. Cantaaaaaare!

Seine Songs sind das Fundament des Theaterabends „Azzurro“ unter der Regie von Josef Zschornack. Draußen auf dem Goetheplatz gibt’s dann auch die einschlägigen Hits zu hören: „Felicitá“, „Bello e impossibile“ und natürlich „Voolaaare, oho. Cantaaaaaare“ und so weiter. Schmissig ist das und bringt mitunter auch wirklich Schwung ins schon etwas betagtere Publikum – lässt träumen und erinnert an Reisen in die Ferne, die heutzutage schon fast als Urlaub in der Region durchgingen.

Sogar noch schöner sind Tom Liwas Eigenkompositionen, die im unverwechselbaren Ton des Liedermachers das Kunststück vollbringen, den debilen Verve der Klassiker mit der Melancholie ihres Verhallens zu verbinden. Rührend ist das und ein bisschen gespenstisch. Sollten diese 14 Songs jemals auf Platte erscheinen, dann muss man sie kaufen und bei (je) einem Glas pipiwarmem Lambrusco zu Hause auf der Veranda auflegen. Das wird sicher ganz, ganz toll.

Nur muss es bis dahin schaffen, den sonderbaren „Azzurro“-Abend zu verdrängen. An dem ist nämlich höchstens gut, was man längst wusste: dass Bremens Schauspielensemble nämlich einige exorbitant gute Sänger und Sängerinnen zu bieten hat. Der Rest ist grober Unfug. Die Lieder sind eingebunden in fahrig konzipierte Szenen am Set einer Filmproduktion: einer Rahmenhandlung, die rein gar nichts rahmt und wie zufällig mit knallbunten Requisiten und Bühnenebel befeuert wird. Nicht mal, wenn sie einander mit Spaghetti bewerfen, entsteht Dynamik zwischen den Figuren.

In ihren Krawallmomenten mag die Sinnlosigkeit schon irgendwie witzig sein, aber der Versuch, den ironie-satten Italo-Pop ironisch zu brechen, fällt gleich doppelt zurück: hinter die Originale eh, aber auch hinter Liwas – wie gesagt – bezaubernde Neudichtungen. Da hilft nur: Augen zu und durch.

Sehen: 25., 28. und 29. Juni, je 20 Uhr auf dem Goetheplatz