Ausstellung im Gerhard-Marcks-Haus: Ein Wald aus Stahl

+ © Gerhard-Marcks-Haus/Sandra Beckefeldt Hat ihren eigenen Wald geschaffen: die bremisch-schottische Künstlerin Andrea Geile. © Gerhard-Marcks-Haus/Sandra Beckefeldt

Bremer Gerhard-Marcks-Haus zeigt Naturskulpturen aus der schottischen Landschaft

Bremen – Wer betont, besonders naturverliebt zu sein, dann aber naturinspirierte Kunstwerke in sauberen, weiß gestrichenen Galerieräumen präsentiert, macht sich schnell unglaubwürdig. Deutlich authentischer wirkt es, wenn eine Künstlerin erzählt, eigentlich sei ihr Wunsch, ihre heuballenartigen Skulpturen mal über eine Wiese rollen zu sehen. Und die außerdem erlaubt, dass ihre Werke auf einem kleinen Ponton auf einem See dümpeln – bei Regen, Wind und Sonne.

Andrea Geile ist diese Künstlerin, und die Stahl-Skulpturen, die sie unter dem zweisprachigen Titel „hinauswachsen fertile ground“ im Gerhard-Marcks-Haus präsentiert, sind ebenso für die Natur wie für die Galerie gedacht. Mehr noch: Die zumeist rostfarbenen Gebilde bringen beides auf eine unaufgesetzte Art zueinander, indem sie die Natur nachbilden, ohne sie schwärmerisch zu überhöhen.

Was also ist zu sehen? Bäume, Büsche, Blätter, einige Vögel. Verschiedene Typen der schottischen Landschaft, die vor nahezu 30 Jahren die Wahlheimat der gebürtigen Bremerin geworden ist. Außerdem ein paar Strommasten. Im Foyer begrüßen rostfarbene Heuballen, teilweise ebenso groß wie ihre Vorbilder aus Stroh, die Besucherinnen und Besucher. Sie stehen für die Lowlands, die Kulturlandschaft Schottlands, in der die Heide noch immer abgebrannt wird, um fruchtbaren Grund zu schaffen.

Die Stahlschablonen schneidet die Künstlerin per Hand

Weiter geht es in die Woodlands, den Wald. Tatsächlich erzeugen die teilweise nur kniehohen Sträucher, die mittel- und die überkopfgroßen Baumskulpturen ein Gefühl des Im-Wald-Seins. Da steht doch jemand, versteckt hinter dem dichten Blattwerk? Wie beim Waldspaziergang ergibt sich mit jedem Schritt eine neue Perspektive auf das Ensemble. Dabei sind die Stahlgebilde wie zwei ineinander gesteckte Schablonen konstruiert. Geile schneidet sie per Hand, jedes Blatt, jeder Umriss ist also so einzigartig, wie auch die Natur ihre Formen schafft. Der schottische Pinienbaum ist ebenso vertreten wie eine typische Buchsbaumkugel und eine Buche – die Künstlerin hat sich ihre Vorbilder sowohl in Schottland als auch in den Bremer Wallanlagen gesucht.

Dass ihr Interesse an der Natur mehr ist als Schwärmerei und einerseits ins Botanische, andererseits ins Schützende, Aktivistische geht, zeigen ihre weiteren Arbeiten. Da ist eine Reihe von Strommasten im Miniaturformat, die eine Debatte über die schottische Energieversorgung aufgreifen. Geile spielt mit Ideen, was aus den bald möglicherweise nutzlosen Türmen werden könnte: Sie zeigt sie mit Moos bewachsen, von einer schwebenden Schule bevölkert, oder versilbert als Industriedenkmal.

+ Die Waldwiese hat Andrea Geile grün gestaltet. © Privat

An anderer Stelle geht sie tief ins botanische Detail – übereinandergestapelte Würfel symbolisieren etwa die Evolution, dank derer sich komplexe Formen wie das Blatt entwickelten. Von naturalistischer Kunstfertigkeit sind auch die kleinen Wildwiesenvögel, die – in plötzlich ungewohntem Grün – hoch oben auf Masten sitzen. Mit offenen Schnäbeln signalisieren sie, dass sie etwas zu sagen haben (sollten), einander, aber zugleich auch denjenigen, die sie betrachten.

Plötzlich wird deutlich, dass all diese Arbeiten nicht einfach nur schöne Abbildungen sind, sondern eine subtile Kritik transportieren: Wo ein Stahlbaum steht, könnte doch ein echter stehen – warum ist das nicht so? Geile setzt sich für „Rewilding“, die Rückführung von Landschaften in ihren ursprünglichen Zustand ein. Im April hat das weltweit erste „Rewilding“-Zentrum in Schottland eröffnet, in einer Region, die einst von Urwald bedeckt war. Wer weiß: Vielleicht werden die Stahl- und die Urbäume eines Tages eine ganz neue Landschaft formen.

Sehen: Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. August.