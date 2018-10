Aufbauen, wo andere abreisen

Delmenhorst - Von Hannah Wolf. Georg Winter hat eine Menge komischer Ideen. Das Konzept der „Stadtverschafung“ etwa. „Stadtverschafung“? Kein Witz! Auch wenn es mit Humor viel zu tun hat. Wie, das zeigt die Städtische Galerie Delmenhorst noch bis zum 11. November.

Habituell wirkt Winter wie ein Streetworker der Kunst. Und der Eindruck täuscht nicht. Ganz praktisch äußert sich das, wenn Georg Winter seine Schlafkoje in der Ausstellung „Delmenhorster Modell“ auf einem Treppenabsatz abstellt. Eine Holzkiste – ein bisschen zu kurz um sich vollkommen in ihr auszustrecken, ein bisschen zu niedrig um richtig in ihr hocken zu können – isoliert mit Styropor, ausgestattet mit einem Schlafsack, nach vorne hin offen. Man darf sich darin niederbetten und ihren Komfort am eigenen Leib erfahren. Aber ordentlich zurücklassen, bitte!

Winter nutzt diese Kiste, um die Städte, in denen er ausstellt, kennenzulernen. Ein paar Nächte auf der Straße zu schlafen, ist eine sehr direkte Erfahrung. Was wie eine Attitüde wirken könnte, nimmt man dem 1962 in einer schwäbischen Kleinstadt geborenen Künstler jedoch ab. In Japan hat er diese provisorischen Behausungen kennengelernt. Der Respekt mit denen die Menschen in diesen Schlafstätten behandelt wurden, habe ihn fasziniert.

Aus Japan kommt auch die Idee für Winters „Erschütterungskammer“, abermals eine nach vorne geöffnete Holzkiste. Diesmal stehen darin allerdings zwei Stühle und ein Tisch. Die Kiste selbst steht auf vier Stahlfedern. Wer sich hineinsetzt, begibt sich auf wackligen Grund. An der Außenseite befindet sich ein Griff, unter ihm zwei Knieschoner. Mit diesen wenigen Mitteln wird eine Erdbebensimulation ausgelöst, mithilfe derer Japaner lernen sollen, wie man im Ernstfall zum Beispiel den Herd ausmacht. Georg Winter hingegen bietet seinen Besuchern Stücke von Aristophanes zum Lesen an. Das Experiment funktioniert nur, wenn sich drei Personen finden – zwei schauen sich während der Erschütterung ins Gesicht, eine dritte erzeugt das Beben. Ein Versuch, das Schweigen der Kunstbetrachtung zu durchbrechen.

Winter lehrt seit 2007 in Saarbrücken Bildhauerei. Seine Studierenden sind im „Fence Dance International“-Kollektiv organisiert. In der Remise der Städtischen Galerie zeigen sie Videoarbeiten und Installationen. Schüler der Delmenhorster Berufsschule bauen in Kooperation mit dem Künstler den „Delmenhorster Hocker“, der auch ein Bücherregal sein kann. Präsentiert werden die Hocker auf windschiefen Displays, für die aus der Nachbarschaft Sperrmüll zusammengekarrt wurde. Die Straßen wurden gesäubert, dem Abfall wurde eine Funktion zugewiesen.

Das schwäbisch-syrische Import Export-Unternehmen „Schwarabia“ mit dem Firmenmotto „Erinnerung ist eine Stadt, die nicht Schläft“, entstanden aus einer früheren Performance, ist für weitere Teile der Ausstellungsarchitektur verantwortlich. Georg Winter denkt in der Brigade, einer politischen Organisationsform, die im spanischen Bürgerkrieg ihren Ursprung hat. Studierende, Geflüchtete, Schüler – alle werden eingesammelt und aktiviert. Künstlerische Praxis wird zur Lebenspraxis. Hier wird angepackt und aufgebaut.

Angepackt und aufgebaut wird auch da, wo andere abreisen – in Delmenhorst etwa im Wollepark, gleich neben der Städtischen Galerie. Einzelne Blöcke der Siedlung aus den 70er-Jahren wurden bereits dem Erdboden gleichgemacht, andere stehen leer und warten auf den Abriss, die noch bewohnten Blöcke sind angezählt. Es gibt unterschiedliche Pläne, dass zugunsten der dort lebenden Romafamilien entschieden wird, scheint indes unwahrscheinlich.

Winters Vorschlag: „Stadtverschafung“. Der Schandfleck wird nun von Schafen bewohnt. Die Tiere werden morgens gebracht und abends abgeholt, tagsüber stehen sie in kleinen Gruppen in ihren Gattern und fressen Gras. Sie sorgen dafür, dass man sich niederlassen möchte, einen Moment ausharren, ihnen bei ihrem Schafsein zuschauen.

Schafe haben den Menschen schon immer begleitet: Sie haben den Boden bereitet, auf dem Kulturlandschaften wachsen konnten, sie haben die Natur zurechtgestutzt. Städte, denen durch sterbende Industrien die Struktur abhandenkommt, verwildern. Das Schaf aber ist in der Lage, für Ordnung zu sorgen. „Das Delmenhorster Modell versteht sich als Handlungsmodell“, steht im Ankündigungstext, es soll Schule machen. Dass die Führung durch die Ausstellung mit einem engagierten Gespräch über die Neugestaltung des Problemviertels endet, gilt dem Künstler als Beweis für sein Herangehen.

Bis 11. November, Städtische Galerie Delmenhorst; im Rahmen der Ausstellung spricht am 25. Oktober Stadtbaurätin Bianca Urban über die Planung für das Wollepark-Viertel.