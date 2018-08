Auch der dritte Tag beim „A Summer's Tale“ überzeugt musikalisch auf ganzer Linie

Luhmühlen - Von Mareike Bannasch. Ein Festival für die ganze Familie: mit diesem Anspruch startete das „A Summer's Tale“ im Jahr 2015 – und wird ihm bis heute gerecht. Allerdings nicht nur mit Blick auf Kinderbespaßung und frühen Zapfenstreich. Nein, in Luhmühlen können die Kleinen sogar bis ganz auf die Bühne.

Zumindest, wenn die Herren von Madness zur abgedrehten Ska-Party laden – und eine Handvoll Jungen und Mädchen für ihre letzte Zugabe ins Licht der Scheinwerfer holen. Dort hüpfen die jungen Fans mit Sänger Graham McPherson zum legendären „Nutty Sound“, bis ein blondes Mädchen zum Mikro greift und mit einem „Danke und gute Nacht“ das Ende eines fabelhaften knapp anderthalbstündigen Auftritts zementiert.

Zuvor hatten sich die würdevoll in die Jahre gekommenen Herren durch einen Mix aus alten und neuen Hits gearbeitet, natürlich inklusive „Our House“ und „House of Fun“. Aber nicht nur bei diesen Gassenhauern singt die Menge lauthals mit, auch die Songs aktuellerer Alben animieren die Musikfans zu Ausdruckstanz mit vollem Körpereinsatz. Kein Wunder, sind die Musiker, allen voran Saxofonist Lee Thompson, doch glänzend aufgelegt und verquicken gekonnt Elemente aus Ska, Punk und Pop. Gepaart mit der ausdrucksvollen Stimme von McPherson gipfelt dies in einem Auftritt, der zu Recht den unbestrittenen Höhepunkt des dritten Festivaltages bildet. Fury in the Slaughterhouse werden sich heute Abend ganz schön anstrengen müssen, wenn sie das noch toppen wollen.

Madness ist natürlich nicht der einzige Act am Freitag, zuvor spielen unter anderem die Hothouse Flowers und versetzen ihr Publikum mit wenigen Takten in die Zeit ihrer Jugend zurück. Dass auch diese Herren den Zahn der Zeit nicht verleugnen können? Egal. Zumal die Stimme von Leadsänger Liam Ó Maonlaí noch immer so klingt wie in den 80ern – sagt zumindest die Kollegin, ein Fan der ersten Stunde. Auch wenn Hothouse Flowers für die jüngeren Generationen durchaus eine Entdeckung im Line-Up ist, hinterlässt dann aber der Sänger und Songwriter Tex bei seinem Gastspiel auf der Waldbühne den meisten Nachhall. Bewaffnet mit einer Akustik-Gitarre singt der Begründer der Konzert-Reihe „TV noir“ nicht einfach nur, er malt. Natürlich nicht mit Farbe und Pinsel. Nein, Tex schafft es, mit seinen Songtexten komplexe sprachliche Bilder zu schaffen, die fast schon lyrisch von Liebe und den Wirrungen des Alltags erzählen. Da verzeiht man es ihm dann auch, dass er den letzten Song seines Sets - „Julia“ - arg lieblos und viel zu routiniert abreißt.

Tag drei beim Summer's Tale mit Madness und New Model Army Der dritte Tag des Festivals "A Summer`s Tale" stand im Zeichen von Bandauftritten wie Madness, New Model Army und Hothouse Flowers. © Mediengruppe Kreiszeitung / Ulla Heyne Es ist aber nicht alles poppig oder so nachdenklich wie Kettcar an diesem dritten Festivaltag, auch an Fans härterer Gangarten wurde gedacht. Für sie steht New Model Army auf der Bühne.

Mag ihr Sound auch auf den ersten Blick nicht wirklich zu einem Familienfestival passen, zeigt sich hier erneut, dass FKP Scorpio einen erstaunlich guten Riecher hat, wenn es darum geht, die perfekte Band-Mischung für die besondere Atmosphäre des „A Summer's Tale“ zu finden. Das dürfte auch heute gelten, am letzten Festivaltag.