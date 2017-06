Unterwegs im Land der Furcht

Berlin - Von Marvin Köhnken. „Wir sind im Krieg“ steht in großen Buchstaben auf der Titelseite einer deutschen Boulevard-Zeitung. Es ist das Jahr 2016 und Deutschland steht den Auswirkungen des Terrors gegenüber – in diesem Fall hat es Brüssel getroffen.

Zwei Journalisten, Dirk Gieselmann und Armin Smailovic, haben es sich aus vor diesem Hintergrund zur Aufgabe gemacht, eine Bestandsaufnahme der Gesellschaft zu zeichnen. Die vier Wörter vom Krieg haben sie dabei immer im Hinterkopf. Sie reisen durch das Land und berichten in Text (Gieselmann) und Bild (Smailovic) über Begegnungen, die einen Eindruck davon vermitteln sollen, in welchem Zustand sich die Republik befindet.

Häufig fallen ihnen bei der Reise Dinge auf, die sich um Vertreibung, Flucht und Ankunft drehen. Die von Kriegen handeln, die ältere Gesprächspartner in Deutschland oder anderswo erlebt haben. Und natürlich geht es auch um die Furcht vor dem Fremden – ob der Grund dafür nun real ist oder nicht, diese Angst beeinträchtigt das Leben derer, denen die beiden Männer begegnen.

Zu Beginn des Buches – der Abreise des Autors Dirk Gieselmann aus Berlin – fragt dessen Sohn, ob das Land, das sein Vater da erkunden will, denn kaputtgegangen sei. Diese Frage ist es, die den Leser in 100 kleinen Reportagen beschäftigt. Meist umfassen die Episoden nur wenige Sätze. Einige jedoch sind länger und erzählen ganze Schicksale – zumal ein paar von ihnen immer wieder aufgegriffen und fortgesetzt werden.

Texte über Hannover komplett unleserlich

Da ist zum Beispiel der Mann, der die Anschläge am 13. November 2015 in unmittelbarer Umgebung der Terroristen erleben musste und es auch Monate danach noch mit der Angst zu tun bekommt, wenn er an das Geschehen erinnert wird. Oder der bosnische Muslim, der der Anfang der 90er-Jahre vor dem Krieg in seiner Heimat flüchtete.

Die Bilder von Armin Smailovic spiegeln die Reise auf verstörende Weise wider. Nicht immer lassen sich die Motive der Fotos ohne Weiteres erkennen. Was dort zu sehen ist, erzeugt aber mitunter zumindest Unruhe. Waffen beispielsweise. Oder einander überlagernde Bilder mit fremd wirkenden Personen ergänzen die an vielen Stellen auffallend lautmalerischen Texte von Gieselmann – oft abstrakt, selten im direkten Zusammenhang mit den schriftlichen Episoden.

Mitunter taucht der Inhalt eines Textes weit vor oder nach dem Geschriebenen noch einmal als Foto auf. Andere Fotos legen sich über die Rückseiten der Berichte, zwei Texte aus Hannover sind gar mit komplett schwarzen Flächen überdeckt.

In diesen unleserlichen Episoden geht es um den Terror-Abend in der niedersächsischen Landeshauptstadt während des abgesagten Fußballspiels gegen die Niederlande. „Ein Teil dieser Buchseite würde die Bevölkerung verunsichern“, macht sich in den Köpfen des Lesers breit – diese Einordnung funktioniert ohne Worte.

Erinnerungen an politische Ereignisse

Überhaupt fesselt der „Atlas der Angst“ vor allem dann, wenn es gelingt, die politischen Ereignisse durch indirekte Wiedergabe der handelnden Protagonisten in Erinnerung zu rufen.

Zudem wird garantiert jeder Leser andere Punkte herausgreifen, die ihn selbst besonders berührt haben. Sei es, weil er sich und andere in den Texten und Bildern wiedererkennt, oder er ein Gefühl davon erhält, wie es den Ängstlichen im Land geht.

Oft greift das Buch auch die Familiengeschichte des aus Diepholz stammenden Autors Dirk Gieselmann auf. So berichten die Eltern und der Onkel – von der Zeit mit den eigenen Eltern im Krieg oder mit Begebenheiten, die sich in den Jahren danach ereignet haben. Und darüber, wie es ihnen heute ergeht.

Einige Gesprächspartner versuchen, die Frage zu klären, was Angst ist oder was Angst macht. Oft liefert das Buch aber nur Eindrücke, die ohne Erklärung umso eindringlicher auf den Leser wirken. Urteile fallen selten.

Das Buch endet kurz vor dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz – einige Episoden finden da ihren Abschluss, das große Ganze aber geht weiter: Was bleibt, ist Angst vor und um das Land. Ist schon Krieg, kommt jetzt Krieg? Ein Schmetterling fliegt über einen Parkplatz am Straßenrand. Ihm folgen nur noch weiße Seiten.

Dirk Gieselmann und Armin Smailovic: „Atlas der Angst. Eine Reise durch Deutschland“, 224 Seiten, 24 Euro, Eichborn Verlag.

Im Theater: Der „Atlas der Angst“ ist auch im Theater zu erleben: Das Thalia Theater Hamburg zeigt eine Dokumentation des Buches in Form von Text, Foto und Video. Darsteller und Multimedia-Collagen machen die Arbeit von Dirk Gieselmann und Armin Smailovic auf die Bühne erfahrbar. Vorstellungen des Stückes stehen am Mittwoch, 28. Juni, und Donnerstag, 29. Juni, auf dem Spielplan. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

