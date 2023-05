„Âsiklar“ am Theater Bremen: Gastarbeiterinnen, die Geschichten erzählen

Teilen

Liebe, Schmerz, Verlust und Trennung: All das lässt sich in den Gesichtern der vier Frauen ablesen. © Jörg Landsberg

In „Âsiklar – die Liebenden“ stehen vier Gastarbeiterinnen im Zentrum

Bremen – Es braucht nicht viel für einen großen Theaterabend. Zumindest nicht an Pomp, Personal oder Perücken. Zwei Menschen auf der Bühne, ein paar Musikinstrumente, vier halbdurchsichtige Stoffbahnen für Projektionen – das genügt, um „Âsiklar – die Liebenden“, einen Liederabend der Sängerin Nihan Devecioglu, zu einem eindrücklichen, berührenden Erlebnis zu machen. Das stimmt aber natürlich dann doch nicht so ganz. Denn da sind ja auch noch Geschichten. Geschichten, wie sie am Theater eher selten zu hören und zu sehen sind, auch wenn sie so oder so ähnlich Millionen von Menschen erlebt haben. Weil es keine Königsdramen sind – oder Königinnendramen.

Stattdessen kommen in „Âsiklar“ vier Frauen zu Wort, was ja an und für sich schon keine Selbstverständlichkeit ist. Nicht zuletzt aber sind es Frauen mit Geschichten, die in einer mit zweifelhafter Selbstverständlichkeit um sich selbst kreisenden Gesellschaft nur selten zu hören sind: Geschichten von Frauen, die vor vielen Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, voller Hoffnung auf ein besseres Leben. Und mit ihrer Arbeit ihren Teil dazu beitrugen, dass die Bundesrepublik Deutschland eines der reichsten Länder der Welt wurde.

Diese Frauen, deren Geschichten Devecioglu gemeinsam mit dem Dokumentarfilmemacher Orhan Çalisir aufgezeichnet hat, sind das, was man gemeinhin ganz gewöhnliche Menschen nennt. In ihren Gesichtern, die auf die Stoffbahnen projiziert werden, spiegelt sich aber nicht nur Geschichte. Sie zeugen von Schmerz, Verlust und Trennung ebenso wie von Liebe, Freude und Lebenslust.

Nihan Devecioglus Stimme ist der unwiderstehliche Kern des Geschehens. © Jörg Landsberg

Wie nebenbei lernen wir aber auch etwas über die alte Kunst des Geschichtenerzählens. Âsiklar heißen in der Türkei, in Aserbaidschan und Teilen Persiens Sänger und Erzähler, die ihre Lieder oft auf der Saz, einer Langhalslaute, begleiten. Dabei geht es oft um die Liebe, aber auch um soziale Fragen, wenn das überhaupt wirklich zu trennen ist. Weibliche Âsiklar sind übrigens – wenig überraschend – äußerst selten. Was natürlich ein integraler Aspekt dieses Abends ist. Denn, wie bereits angedeutet, es geht in mehrerlei Hinsicht um vernachlässigte Perspektiven.

Diese politische Botschaft kommt derweil ganz unaufdringlich daher, wird so selbstverständlich vorgetragen wie diese Geschichten von Frauen Teil des Blicks auf die Geschichte und die sozialen Verhältnisse sein sollten. Die Stimme Devecioglus ist dabei der unwiderstehliche Kern des Geschehens.

Die Sopranistin ist im klassischen Repertoire ebenso zuhause wie in experimentellen Gefilden, erweist sich aber auch als intime Kennerin westasiatischer Traditionen. So schwere- wie mühelos singt sie Schumann ebenso wie türkische Musik mit ihrer reichen Ornamentierung. Begleitet wird sie dabei von Matti Weber, der an Saz und Gitarre und als Miterzähler so etwas wie den „biodeutschen“ Dialogpartner der Sängerin verkörpert. In intimer Gemeinsamkeit und behutsamem Ton bringen sie den Zuschauern ihre Protagonistinnen nahe.

Das Publikum erkennt seine eigenen Geschichten wieder

Im Publikum der zweiten Vorstellung rannten sie damit gewissermaßen offene Türen ein. Ein großer Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer musste gar nicht erst zum Mitsingen aufgefordert werden, reagierte spontan auf die Musik – und erkannte vermutlich in den Biografien der vier türkischen Frauen einen Teil der eigenen Familiengeschichte wieder. Ein Abend also, der nicht nur für die deutsche Mehrheitsgesellschaft so lehrreich wie berührend ist, sondern auch für Menschen, deren Eltern oder Großeltern aus der Türkei nach Deutschland kamen.

Andreas Schnell

Sehen: Die nächsten Termine: Dienstag, 30. Mai, Donnerstag, 1. Juni, Donnerstag, 8. Juni, Mittwoch, 28. Juni, jeweils 20 Uhr, Kleines Haus, Theater Bremen.