Antenne Bayern und Bayern 3 verlieren viele Hörer - ein Sender aus dem Freistaat ist der große Gewinner

Die Radiosender Antenne Bayern und Bayern 3 verlieren eine Vielzahl ihrer Hörer. Bayern 1 setzt hingegen den eigenen Aufwärtstrend vor.

Die Wirtschaft hängt derzeit am Tropf. Etliche Unternehmen sind auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Regierung spannt deshalb den größten Rettungsschirm aller Zeiten, dennoch fürchten viele Industrien den Ruin. Ein Massensterben droht. Besonders der tertiäre Sektor taumelt in Richtung Abgrund. Nur wenige Branchen bleiben von den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus weitestgehend verschont. Dazu zählt auch das Radio.

Das Bedürfnis nach Guter-Laune-Musik dürfte im Moment kaum größer sein. Aber auch epische Klassiker sowie nostalgische Balladen dienen zur Krisenbewältigung und Flucht vor dem Corona-Alltag. Zudem befinden sich beinahe alle Menschen im Home-Office. Die Folge: Jeder ist sein eigener DJ und kann den Radiosender seiner Wahl hören.

Antenne Bayern und Bayern 3 verlieren zahlreiche Hörer

Klingt im ersten Moment nach einer Goldgrube für die Radioanstalten. Doch das ist offenbar ein Trugschluss. Denn den Sendern brechen die Hörer weg - zumindest teilweise. Die neueste Ausgabe der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse belegt dies. Rund 60 Prozent der Sender müssen demnach Einbußen verkraften.

„So gehören radio NRW, WDR 2, Antenne Bayern, Bayern 3, 1Live und NDR 2 zu den großen Verlierern“, heißt es.

Die Radioanstalten sollen mehr als 6 Prozent gegenüber der vorigen Analyse verloren haben. In absoluten Zahlen klingen insbesondere die Zahlen von Antenne Bayern und radio NRW noch verheerender. Beide erreichten in einer Durchschnittsstunde mehr als 100.000 Hörer weniger. Antenne Bayern fiel dadurch klar unter die Millionen-Marke. 896.000 Hörer wurden demnach montags bis freitags in der Durchschnittsstunde von 6 bis 18 Uhr erreicht.

Bayern 1 wächst weiter

Trotz der starken Verluste bleibt radio NRW deutschlandweit der gefragteste Radiosender. Doch wie lange noch? Schließlich ist der Vorsprung auf Bayern 1 deutlich geschrumpft. „Denn dort gab es ein Plus von 38.000 Hörern auf nun 1,141 Mio. Der Sender setzt seine Aufwärtstendenz damit fort, bei der ma 2019 Audio II war Bayern 1 sogar der größte Gewinner“, berichtet die Arbeitsgemeinschaft.

Neben Antenne Bayern muss auch Bayern 3 einen erheblichen Hörer-Schwund verkraften. In dieser Periode verzichteten insgesamt 54.000 Menschen in einer Durchschnittsstunde auf die Dienste des Senders. Im Vergleich zum Vorjahr sank damit die Zahl der Hörer um 6,2 Prozent.

Die Top Ten der Sender nach der ma-Analyse

Platz Sender Hörer pro Stunde (Mo-Fr, 6-18 Uhr) 2020 I vs. 2019 II abs. 2020 I vs. 2019 II in % 1 radio NRW 1.475.000 -119.000 -7,5 2 Bayern 1 1.141.000 38.000 3,4 3 SWR3 1.026.000 -7.000 -0,7 4 WDR 2 1.020.000 -72.000 -6,6 5 Antenne Bayern 896.000 -139.000 -13,4 6 Bayern 3 814.000 -54.000 -6,2 7 1Live 784.000 -71.000 -8,3 8 NDR 2 750.000 -57.000 -7,1 9 radio ffn 462.000 1.000 0,2 10 Hit Radio FFH 458.000 -16.000 -3,4

