Animalische Momente

Hannover - Von Jörg Worat. Eine Kunstausstellung zum Thema „Pferd“? „Im aktuellen Diskurs mag das nicht an oberster Stelle stehen“, meint Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel Museums. „Aber es ist faszinierend, wie viele Facetten es dabei zu entdecken gibt.“ Vor allem im eigenen Haus, was nun die Schau „Das Glück der Erde … Zossen, Rösser, Pferde in der modernen Kunst“ beweist.

Sämtliche Exponate stammen aus der Sprengel-Sammlung: „Rund 600 Arbeiten standen bei diesem Thema zur Auswahl“, sagt Kuratorin Karin Orchard. „Für 120 davon habe ich mich schließlich entschieden und inhaltlich sortiert.“ Vertreten sind mannigfache Medien von Skulptur über Fotografie bis zu Malerei, den Schwerpunkt bildet allerdings die Grafik. Das gesamte 20. Jahrhundert wird abgedeckt, mit ein paar Ausreißern in die etwas ältere beziehungsweise jüngere Kunstgeschichte.

Zum Auftakt geht es gleichsam um das Pferd ohne Mensch, das animalische Moment, wie es gern in Mythen und Märchen dargestellt wurde. Marc Chagall darf da natürlich nicht fehlen, für Franz Marc war das Tier der Inbegriff der Reinheit. Auch Picasso band das Motiv gern in seine Darstellungen ein, nicht selten in erotischem Kontext. An eine Höhlenzeichnung erinnert ein Blatt von Ewald Mataré, zu dessen Schülern Joseph Beuys gehörte.

Eine Vitrine mit Kleinplastiken zeigt sowohl ein Beispiel für Marino Marinis langbeinige Abstraktionen als auch ein Quartett der naturnahen Studien von Renée Sintenis, der Tierkünstlerin par excellence: „Die Tiere forderten nichts von mir“, schwärmte Sintenis einst, „sie wollten nichts, bei ihnen durfte ich ich selber sein.“

Im weiteren Verlauf stößt man über das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch auf die „Pferdehölle“ – diese Abteilung widmet sich der Dressur, dem Stierkampf, dem Krieg und anderen negativen Aspekten im Umgang mit den edlen Rössern. Gewohnt drastisch stellt Otto Dix, der den Ersten Weltkrieg hautnah an der Front erlebt hatte, auf einer Radierung einen Pferdekadaver dar, eine andere desselben Künstlers zeigt das Tier bei einer Indianerschau im Zirkus.

Der letzte Raum repräsentiert die langsame Ablösung des Pferdes als Nutztier durch Maschinen, die in ihrer vollen Ausprägung erst in den 50er-Jahren und somit später als gemeinhin vermutet einsetzte. Hier ist etwa eine Mischtechnik von Carl Fredrik Reuterswärd mit einem behaarten Auto zu sehen, unter anderem neben Eisenbahn-Motiven der hannoverschen neusachlichen Maler Friedrich Busack und Ernst Thoms.

Ein besonders sympathischer Aspekt der Ausstellung ist, dass sie zwar zahlreiche große Namen zeigt, aber auch Exotisches: „Zum Beispiel unsere russischen Filmplakate“, wie Karin Orchard anmerkt. „Sehr seltene Stücke, die es in kaum einer Sammlung außerhalb Russlands gibt.“

Eher speziell sind auch die Metalldrucke von Rolf Nesch oder Fritz von Herzmanovsky-Orlandos skurrile Illustration zur 1928er-Erzählung „Der Gaulschreck im Rosennetz“. Deren Hauptfigur, der Wiener Hofsekretär Jaromir Edler von Eynhuf, ist beim kaiserlichen Hoftrommeldepot, im Sommer auch beim kaiserlichen Obersthofsilberlöffelbewahrer von Kärnten und der windischen Mark beschäftigt.

„Manchmal“, gesteht Kuratorin Orchard, „bin ich selbst erstaunt, was wir alles in der Sammlung haben.“

Die Ausstellung läuft bis zum 23. April im Sprengel Museum, Hannover.