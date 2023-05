Ana Moura: Fado in der Bremer Glocke

Ana Moura bringt viele moderne Einflüsse in den traditionellen Fado. © Sharon Pannen

Ein kleines bisschen Fado-Show mit der portugieischen Sängerin Ana Moura

Bremen – Nachdem vor wenigen Wochen die Fado-Königin Mariza in Bremen zu Gast war, folgte nun ein Abend mit der portugiesischen Sängerin Ana Moura, die das Genre noch vehementer mit moderneren Einflüssen verbindet als Mariza.

Das schlug sich am vergangenen Donnerstagabend in der Glocke zunächst in einer ungewohnten Lautstärke nieder: Ihre Begleiter André Moreira an Bass und Elektronik sowie Bruno Chaveiro, der die traditionelle portugiesische Gitarre und elektrische Gitarre spielt, versorgte ihr Publikum mit satten Bassfrequenzen, sphärischen Keyboard-Klängen und elektrifizierte Perkussion, wie sie in den Bars von Lissabon, wo der Fado herkommt, wohl kaum zu hören sind.

Und auch stilistisch wagt sie sich weit über die freilich stets offenen Grenzen des Genres hinweg. Für ihr aktuelles Album „Casa Guilhermina“, das ihrer in Angola geborenen Großmutter gewidmet ist, zollt sie den verschiedenen Einflüssen ihres musikalischen Lebens Tribut, darunter auch afrikanischen Rhythmen wie in dem Stück „Mázia“, bei dem sie das Publikum nicht lange zum Tanz auffordern musste.

Eine nicht ganz perfekte Mischung

Allerdings: Die Mischung aus modernen Elementen – für ein Stück verwendete sie gar die im zeitgenössischen Pop beliebte Autotune-Technik – und Fado wirkte bisweilen nicht durchgearbeitet. Ein Spagat, der sich in der Arbeit ihrer Begleiter widerspiegelte, die meist buchstäblich im Schatten Mouras standen, während vor allem Moreira aus seinem Instrumentarium eine ganze Band abrief, was in manchem Moment im Grunde beinahe eine Playback-Show ergab.

Moura nutzte derweil die ganze Bühne, um sich in immer neuem Licht zu präsentieren: Mal von hinten, während sie mit einem Fächer spielte, mal von der Seite, was sie für teils recht reizvolle Profileffekte nutzte. Und einmal stand wie von Zauberhand ein Stuhl auf dem Steg, den sie sich auf die Bühne hatte bauen lassen.

Reinen Fado gab es im Grunde nur kurz vor dem Ende des inklusive Zugaben 90-minütigen Abends: Den „Fado Loucura“, der „Fado des Wahnsinns“, sang sie ganz ohne Begleitung. Hier kam ihre dunkle, leicht angeraute Stimme voll zur Geltung, bevor Moura noch einmal mit einer Runde „Mázia“ das Publikum von den Sitzen riss. Das sie im Übrigen vor allem auf Portugiesisch umgarnte – was offenbar für die meisten im Saal kein Problem war.

Die Begeisterung war allerdings nicht ganz ungeteilt: Ein kleinerer Teil der Zuschauer und Zuschauerinnen ging deutlich vor Ende des Konzerts – womöglich war es einigen dann doch zu laut und zu modern.

Von Andreas Schnell