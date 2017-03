Als der Terror Deutschland mitregierte

Berlin - Von Marvin Köhnken. Polizeikontrollen an jeder Ecke. In den Medien immer neue Schlagzeilen über die Taten der Roten Armee Fraktion (RAF). Und in Berlin? Angespannte Nerven in der „Kleinen Lage“, der politischen Schaltzentrale während des Deutschen Herbstes 1977. Terroristen haben den Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Hanns Martin Schleyer, entführt und Bundeskanzler Helmut Schmidt ist sich sicher: Einen von den Entführern geforderten Austausch Schleyers gegen mehrere inhaftierte RAF-Mitglieder darf es nicht geben.

Im Buch „Ein Tag im Herbst“ lässt Anne Ameri-Siemens Zeitzeugen jener Tage zu Wort kommen. Dadurch ruft sie die Phase der Bedrohung ins Gedächtnis und stellt dar, wie der deutsche Staat auf die Bedrohung durch die Terroristen reagiert hat.

Dass es im September und Oktober 1977 keinen Austausch von Andreas Baader und anderen Gefangenen aus der ersten RAF-Generation geben würde, war über Schmidts engsten Beraterkreis hinaus keinesfalls so ausgemacht, wie es dort festgeschrieben wurde. Vorangegangene RAF-Taten hatten in Deutschland ein Klima des Argwohns und der Angst geschaffen. Argwohn gegenüber der Politik und Angst vor einer weiteren Eskalation des Terrors.

15 Zeitzeugen kommen direkt zu Wort

Sogar Hanns-Eberhard Schleyer, der Sohn des am 18. Oktober 1977 getöteten Entführungsopfers, war lange im Unklaren über die Marschroute des Kanzlers und seiner Berater. In dem Buch kommt der damals 32 Jahre alte Jurist genauso ausführlich zu Wort wie der in die Entscheidungen eingebundene Ex-Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel. Insgesamt 15 von der Entführung Betroffene berichten in „Ein Tag im Herbst“ über den RAF-Terror sowie wie der Staat auf die zuvor unvorstellbare Terrorgefahr durch die RAF reagiert und seine Politik daran ausgerichtet hat.

+ Hanns Martin Schleyer wurde am 5. September 1977 auf offener Straße entführt, seine Begleiter erschossen. © dpa

Ameri-Siemens stellt diesen Berichten Briefe und politische Reden zur Seite. Anstatt selbst die Deutungshoheit zu übernehmen, gibt die 1974 geborene RAF-Kennerin nur den Rahmen vor, führt die Akteure ihres Buches ein und ordnet ihre Aussagen dem Geschehen zu. Am Ende des Werkes folgt eine Übersicht über die Taten der RAF. Im Personenregister stellt Ameri-Siemens zudem die Zeitzeugen detaillierter vor.

Kritik auch gegen die Medien

Zwischen Terrorakten und zunehmender Kontrolle des öffentlichen Lebens standen im Deutschen Herbst auch die Medien in der Kritik. „Selbst kluge Menschen [...] sagten plötzlich, es herrsche eine Notstandssituation in der Gesellschaft. Die Demokratie sei in Gefahr“, sagte dazu Gerhard Baum von der FDP, Verfassungsschutzexperte und ab 1978 Innenminister unter SPD-Politiker Helmut Schmidt. „Das war nie der Fall. [...] Vor allem die ,Bild‘-Zeitung trug auf verantwortungslose Weise zu diesem Klima bei und förderte das Freund-Feind-Schema.“

Deutschland war für viele Beobachter auf dem Weg zum Polizeistaat, der Terror von links stand einem auf seine Souveränität pochenden Saat gegenüber – und mittendrin ging es für die Schleyer-Familie, ihre Freunde und andere akut gefährdete Personen um die Frage, wie viel ein Menschenleben im Angesicht überhandnehmender Gewalt wert ist.

+ Die entführte "Landshut" in Mogadischu. © dpa

Die Beschreibung der Situation während der Entführung des Lufthansa-Jets „Landshut“, die Frage, welche Wirkung die Taten der RAF als Ganzes hatten und wie sich die Bundesrepublik in jener Hochphase des Terrors gewandelt hat, runden das gestern erschienene Buch ab.

Spannungsbogen losgelöst vom Zeitablauf

Ein Fazit über diese Zeit – mit Blick auf die aktuelle Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus – liefert Hanns-Eberhard Schleyer: „Auch die Frage, ob ein Staat nicht stärker ist, wenn er human handelt, hat mich und meine Familie begleitet. Diese Frage ist jetzt so aktuell wie damals. [...] Reflexartig werden nach Attentaten Stimmen laut, die härtere Gesetze fordern. In meinen Augen würde es ausreichen, bestehende Gesetze auszuschöpfen und die Diskussion stattdessen auf die Frage zu lenken, ob und wie man Menschen im Prozess der Radikalisierung noch erreichen kann.“

Ameri-Siemens hält sich bei der Darstellung der Schleyer-Entführung nicht an zeitliche Abläufe, sondern spannt einen Bogen vor und zurück durch die Zeit, hin zum Fazit der Protagonisten. Für die Leser ist dies Vor- und Nachteil zugleich. Ein Vorteil, weil das Thema lebendig wird, indem mehrere Aussagen aufeinander aufbauend die Situation im Deutschen Herbst beschreiben. Und ein Nachteil, weil diese Struktur an einigen Stellen ein wenig wahllos wirkt. Dennoch: Durch die einzelnen Aussagen entsteht alles in allem ein eindringliches Bild eines Staates zwischen politischen Zwängen, Ermittlungsfehlern und vermeintlich unausweichlichen Entscheidungen.

Mahnung an die heutige Gesellschaft

Dabei ist das Buch in Teilen auch als Mahnung an die heutige Gesellschaft zu verstehen, wenn im Galopp immer neue Überwachungsgesetze auf den Weg gebracht werden – obwohl Datenschützer wie Johannes Caspar aus Hamburg dadurch „den Weg für eine Totalüberwachung des öffentlichen Raums“ geebnet sehen. Auch die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) äußerte sich zuletzt gegenüber Netzpolitik.org ähnlich.

Was damals auf den Straßen geschah und als Polizeistaat bezeichnet wurde, kommt heute für Grundrecht-Experten im Digitalen als Überwachungsstaat daher. Eine Entwicklung aus ähnlichen Gründen zur Gefahrenabwehr, wie es sie auch 1977 gab, allerdings bisher ohne eine breite öffentliche Aufmerksamkeit.

Auf gelungene Weise ermöglicht das Buch auch einen anschaulichen Blick auf einen Staat, der sich im Angesicht des Terrors der RAF wandelte. In dem auch Kinder vom Terror bedroht wurden und lernen mussten, mit der Waffe um ihr Leben zu kämpfen. Und Entscheidungsträger versuchten, dem Terror mit umstrittenen und rigorosen Methoden zu begegnen.

Anne Ameri-Siemens: „Ein Tag im Herbst“, 320 Seiten, Rowohlt Verlag, 19,95 Euro.