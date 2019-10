Alte Wunde aufgerissen

Bremen - Die Architektur von Museen und Ausstellungsorten im Allgemeinen ist nicht ohne Grund oft Gegenstand leidenschaftlicher Debatten. Sie rahmt die Objekte, die in ihr gezeigt werden, gibt ihnen oft sogar neue Bedeutungen mit. Lange wurde beispielsweise Kunst bevorzugt in sogenannten White Cubes gezeigt, um den Raum möglichst in den Hintergrund treten zu lassen. Eine Praxis, die zunehmend kritische hinterfragt wird, weil sie der Kunst den Kontext nehme und sie damit um ihre gesellschaftliche Dimension bringe. Wer sich dieser Tage aufmacht, um die Ausstellung „Parallelwelten“ im Güterbahnhof zu besichtigen, kann gleich in mehrfacher Hinsicht begutachten, wie Kontext und Kunst zusammenwirken.

Seit 1997 und in diesem Jahr zum siebten Mal lanciert der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) unter dem Titel „Zeitgleich-Zeitzeichen“ ein dezentrales Ausstellungsprojekt, an dem sich die Landesverbände mit eigenen Konzepten beteiligen können. Als Thema ist diese Mal unter dem Motto „postdigital – von a nach b nach a“ die Digitalisierung ausgegeben, die in Bremen im Untertitel der Ausstellung „Parallelwelten“ betont salopp mit einem „u.v.a.“ geführt wird. Eine Jury wählte aus mehr als 50 Bewerbungen aus Bremer Künstlerkreisen 14 Positionen aus, der Bremer Künstler Jürgen Amthor hat daraus eine Ausstellung kuratiert, die seit Samstag in Tor 40 des alten Bremer Güterbahnhofs zu sehen ist.

Aufmerksamen Beobachtern der hiesigen Szene wird dabei die eine oder andere Position durchaus bekannt vorkommen. Was allerdings kein Einwand gegen diese Ausstellung ist, die ihr Thema wie schon angedeutet eher lose umkreist. Denkbar sind schließlich mannigfaltige Parallelwelten, angefangen bei den berüchtigten Parallelgesellschaften, die es zu bekämpfen gilt – sofern sie nicht ausdrücklich erwünscht sind.

Felix Dreesens Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum anhand des Bremer Bahnhofsvorplatzes, schon Teil der diesjährigen Förderpreisausstellung in der Städtischen Galerie, ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Kunst und Umgebung fruchtbar begegnen können. Ein großformatigen Bauzaunbanner aus seiner „Werkgruppe Kritischer Grundstein“ erinnert an eine Zeit, als das Fundament für die neue Bebauung des Bahnhofsvorplatzes bereits gelegt, der Bau aber noch nicht vollendet war.

Wo man sich mittlerweile zumindest als regelmäßiger Passant an Max Dudlers „City Gate“ gewöhnt haben mag, reißt Dreesen die Wunde noch einmal auf. Derzeit wird neben dem Areal des alten Güterbahnhofs der neue Busbahnhof gebaut. Auch hier wird der öffentliche Raum neu vermessen – und ganz gewiss, wie der Bahnhof und sein Vorplatz mithilfe digitaler Technik überwacht. Und gerade in diesen Tagen ist das ein Thema, dass sich einfachen Antworten verweigert.

Damit ist man in gewisser Weise bei dem Phänomen, das Norbert Bauer und Ralf Tekaat für ihr zeichnerisches Opus „Zentrale Verwaltung“ als Inspiration genommen haben: Bürokratie. So hermetisch jene einerseits nicht nur nach außen wirkt, so unauflöslich ist sie doch stets mit der Außenwelt verbunden. Mit Fundstücken unter anderen aus dem weltweiten Netz nähern sich die beiden Künstler in mehr als 200 Einzelzeichnungen, jeweils DIN A4 hochkant dieser geheimnisvollen gesellschaftlichen Sphäre an.

Unmittelbarer mit digitalen Mitteln arbeiten unter anderem Monika B. Beyer und Johann Büsen. Beyer hat auf einem Bildschirm einen Text grafisch und zeitlich so zerlegt, dass er im Prinzip unlesbar wird. Ihn zu entschlüsseln brächte zutage, dass digitale Kommunikation ihr reales Pendant im Grunde nur verdoppelt. Büsen lässt per Virtual-Reality-Brille noch einmal seinen wundersamen Raum erstehen, den er schon in der Kulturkirche gezeigt hat.

Aber Parallelwelten gibt im Sinne Beyers eben auch ohne Digitalisierung: Elianna Renner gewährt uns mit archaischer Stereoskop-Technik Einblicke in die Welt der Hundezüchter, Benjamin Beßlich bedient sich für seine Arbeiten bei der Lochkartentechnik – einem Vorläufer der Digitalisierung – und so weiter.

Gazu Okazaki fällt mit einem prallbunten, detailreichen Triptychon vielleicht am meisten aus dem Rahmen: In großformatigen Gemälden lässt er eine Welt erstehen, die er spirituell, aber nicht religiös gedeutet wissen möchte. Vielsprachig, eklektisch und psychedelisch wirken die Bilder, die er eigens für die aktuelle Ausstellung malerisch gerahmt hat. Sie zelebrieren ein Miteinander, dass man leider als eher utopische Parallelwelt sehen muss.

Und gerade in der postindustriellen Abgenutztheit des Ausstellungsraums wirken diese Bilder, die mit japanischer Symbolik, aber auch indischen Motiven, geheimnisvollen biografischen Verweise und einem kleinen bisschen Deutsch – in einer Ecke seufzt es: „Ach ja“ – das Nebeneinander von Schriften, Sprachen, Kulturen, Religionen und Spiritualität zelebrieren, umso verführerischer.

Unbedingt Beachtung verdient übrigens das Rahmenprogramm. Unter anderem stellt Swann Schilling am kommenden Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr seinen Roboter „ZOE“ vor, der unter anderem über eine kognitive Gesichtserkennung und Spracherkennung verfügt. Eher an Künstler richten sich verschiedene Workshops und Seminare wie die „kleine Einführung in die Technologien des FabLab Bremen“, die unter anderem mit 3D-Druck und der Arbeit mit dem Laser Cutter vertraut macht.

Sehen

Bis 10. November, Tor 40, Künstlerhaus Güterbahnhof, Bremen; mehr unter: parallelwelten.info