GAK stellt neue Leiterin Regina Barunke vor

Bremen - Von Mareike Bannasch. Die meiste Zeit dürfte Regina Barunke im Moment im Zug verbringen – im Pendelverkehr zwischen Bremen und Köln. Allerdings nicht mehr lange: Am 1. Januar übernimmt die 44-Jährige als neue kuratorische Leitung der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) in Bremen die Nachfolge von Janneke de Vries.

Dass Bremen kein leichtes Pflaster für jenen Teil des kulturellen Betriebs ist, der nicht das große Geld verdient, wissen Beobachter spätestens seit dem auch von der GAK mit aller Härte geführten Kampf um den Verbleib der Weserburg auf dem Teerhof. Eine öffentliche Debatte, die sich über Monate hingezogen und auch außerhalb der Grenzen Bremens für Gesprächsstoff gesorgt hat. Laut David Bartusch vielleicht ein Grund dafür, dass unter den knapp 40 Bewerbungen für de Vries‘ Nachfolge nur eine Bewerbung aus der Hansestadt war. Der Vorstandsvorsitzende der GAK stellte Barunke gestern der Presse vor, und ging noch einmal darauf ein, warum die künstlerische Leiterin, Kuratorin und Geschäftsführerin der Temporary Gallery in Köln den Zuschlag bekommen hat. „Sie hat nicht nur das nötige Anforderungsprofil mitgebracht, sondern auch eine Verbundenheit zur GAK.“

Eine Verbundenheit, die während der Amtszeit von Erika Schmidt, GAK-Leiterin von 1993 bis 2003, ihren Anfang genommen hat. „Ich habe ihr Programm besonders verfolgt“, erklärt Barunke und gab einen Einblick in ihr erstes Kuratorenjahr.

Jenes beginnt im März mit der Ausstellung „Straub/Huillet/Cézanne. Seelen malt man nicht“. Dreh- und Angelpunkt dieser Schau sind zwei Filme, die sich mit dem französischen Maler beschäftigen. „Entgegen dem Ruf, der mir vorauseilt, geht es aber nicht nur um Film. Ich arbeite mit allen Medien“, betonte Barunke. Dazu zählen dann auch Arbeiten von Künstlern mit Verbindungen zu Cézanne. Und obwohl die Schau aktuell schon in der Temporary Gallery zu sehen ist, gibt es zum Bremer Einstand nicht einfach nur eine schnöde Wiederholung.

Was sich allerdings wiederholen dürfte, ist das Selbstverständnis der Noch-Kölnerin. So geht es ihr vornehmlich darum, Kunst zu vermitteln. „Damit es nicht nur bei mir im Kopf verständlich bleibt.“ Diese Vermittlung soll möglichst viele Besucher ansprechen. Was besonders jene Politiker in der Hansestadt gerne hören dürften, die den Nutzen von Kultur nur nach ihrem Umsatz beurteilen. Diese sollten sich allerdings nicht zu früh freuen, denn materieller Gewinn spielt auch bei Regina Barunke nicht die Hauptrolle. Stattdessen kommt sie im Pressegespräch immer wieder auf die Bedeutung der Kunstvermittlung zu sprechen. An sich nichts Neues. Um zu verhindern, dass Kunstausstellung zu elitären Nischenveranstaltungen verkommen, aber vielleicht wichtiger denn je.