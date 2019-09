Alles könnte anders weitergehen

Paul Esterhazy vollendet mit „Götterdämmerung“ in Oldenburg Richard Wagners Ringzyklus

+ © Stephan Walzl Randall Jakobsh als (Hagen) mit Herrenchor und Extrachor des Oldenburgischen Staatstheaters. © Stephan Walzl

Oldenburg - Von Ute Schalz-Laurenze. Die Waschküche, aus der am Anfang von Richard Wagners „Rheingold“ in Oldenburg den Rheintöchtern von Wotan der Ring gestohlen wird, ist nun am Oldenburgischen Staatstheater wieder zu sehen: In der „Götterdämmerung“, die am Wochenende ihre zu Recht umjubelte Premiere hatte. Der Regisseur Paul Esterhazy wiederholt mit der ungemein geschickt genutzten Drehbühne (Mathis Neidhart) mehrere Bühnenbilder – wie auch schon für „Die Walküre“ und „Siegfried“. Insgesamt wird nicht nur dadurch die monumentale, 16-stündige Geschichte vom „Ring des Nibelungen“ schlüssig erzählt, sondern auch durch manche durchgehende Besetzung. So war Nancy Weißbach schon in der Walküre die seelisch schwer verletzte Wotan-Tochter Brünnhilde – jetzt in der „Götterdämmerung“ nimmt sie die Fäden in die Hand und sorgt mit dem Brand von Wallhall dafür, dass Wotans verkorkste Götterwelt untergeht und es vielleicht anders weitergehen kann. Ihre schauspielerische und gesanglich überragende Leistung dieser Riesenpartie setzt ergreifende Maßstäbe.