Alles fließt: Sibylle Springers weinende Männer

Bremen - Sie ist längst mehr als ein Geheimtipp: Die Bremer Kunsthalle hat ein Werk von Sibylle Springer in der Sammlung. Im Syker Vorwerk war die Künstlerin neulich in der Gruppenausstellung „Animal Turn“ vertreten. Und es ist auch nicht lange her, dass ihre „Serial Killers“ in der Weserburg zu sehen waren. Nun zeigt die Galerie K’ neue Arbeiten. Die Galerie vertritt die Künstlerin seit 2016, „Neue Lügen“ ist ihre dritte Einzelausstellung dort.