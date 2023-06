Neue Ausstellung im Sprengel-Museum Hannover

Von: Jörg Worat

Teilen

Richard Seewalds „Katze mit Salamander“ ist ebenfalls im Sprengel-Museum zu sehen. © Rheinisches Bildarchiv Köln

Die Sprengel-Schau „Welche Moderne?“ zeigt Avantgarde-Kunst abseits der üblichen Verdächtigen

Hannover – Wie tauglich sind Etikettierungen, wenn es um die Einordnung von Kunst geht? Steht hinter großer Kunst zwangsläufig immer auch ein großer Name? Und kann man Kunst lernen? Wer sich für solche Fragen interessiert oder mal etwas jenseits der üblichen Verdächtigen sehen will, ist bei der Ausstellung „Welche Moderne?“ im Sprengel Museum in Hannover bestens aufgehoben.

Die in Kooperation mit den Kunstsammlungen Chemnitz konzipierte Schau beleuchtet den Einfluss von denjenigen Werken auf die Avantgarde, die wahlweise als „primitiv“, „naiv“ oder „Outsider Art“ bezeichnet werden und üblicherweise von Autodidakten und Autodidaktinnen stammen. Camille Bombois etwa war unter anderem als Knecht und Ringkämpfer auf dem Jahrmarkt tätig, Séraphine Louis als Schafhirtin und Putzkraft, André Bauchant als Gärtner und Farmarbeiter. Der diesbezüglich bekannteste Name ist sicherlich „der Zöllner“ Henri Rousseau.

Alle vier waren 1937 in der Pariser Schau „Les maitres populaires de la réalité“ vertreten, die während der Weltausstellung stattfand und auf die nun der erste Raum beim Rundgang im Sprengel Museum verweist. Dass damals auch Maurice Utrillo den „Naiven“ zugerechnet wurde, zeigt die Beliebigkeit solcher Einordnungen – heute jedenfalls würde dieser Name kaum in diesem Zusammenhang auftauchen.

Camille Bombois, Knecht und Ringkämpfer, schuf 1935 dieses Werk ohne Titel. © VG Bild-Kunst Bonn

Im weiteren Verlauf zeichnet die Ausstellung stilistische Verwandtschaften nach, die nicht selten nachgerade frappierend wirken. Da finden sich etwa die äußerst üppigen Akte von Bombois neben einer gleichfalls kurvigen Frauendarstellung von Fernand Léger. Und so gruselig-schön Max Ernsts surreale Décalcomanien auch sind – problemlos behauptet sich daneben der „Gelbrote Abendhimmel“ von Adolf Dietrich, einem Schweizer Künstler, der sein Geld ursprünglich als Maschinenstricker und Waldarbeiter verdiente und ebenfalls 1937 in Paris vertreten war. Die Stirnpartie auf Rousseaus „Porträt des Herrn X (Pierre Loti)“, als Reproduktion gezeigt, wird mit Arbeiten von Beckmann und Picasso verglichen.

Eine besonders spannende Abteilung widmet sich Adalbert Trillhaase (1858 bis 1936), der aus einer betuchten Familie stammte und sich daher ohne finanzielle Sorgen dem autodidaktischen Malen widmen konnte. Zu seinen gelinde ausgedrückt sonderbaren religiösen Fantasien gesellen sich Arbeiten, die zeigen, dass Trillhaase in der damaligen Szene ein durchaus angesehener Mann war und seinerseits porträtiert wurde: vergleichsweise brav von Karl Schwesig, während der bekanntlich nicht zimperliche Otto Dix die Trillhaase-Familie in einer selbst für seine Verhältnisse bizarren Manier darstellte. Zur Beruhigung hängt daneben wiederum Dix‘ eindringliches „Bildnis der Eltern II“, eines der bekanntesten Werke aus der Sprengel-Sammlung, das zeigt, dass der Künstler auch sanftere Töne anschlagen konnte.

Einer rief: ‚Es hat doch keinen Sinn, weiter zu malen, wenn eine ungebildete Frau solche gewaltigen Sachen fertig bringt.‘

Eine Sonderstellung nimmt die Französin Séraphine Louis ein. Da mag man einen noch so hübschen Blumenstrauß von Marc Chagall danebenhängen – die hypnotische Ausstrahlung der floralen Exzesse von Louis, die in einer psychiatrischen Anstalt endete, ist und bleibt einzigartig. Zwischenzeitlich war ihr einiger Ruhm beschieden, nachdem der deutsche Kunsthändler und -sammler Wilhelm Uhde, bei dem die Malerin als Aufwartefrau arbeitete, zufällig eines ihrer Bilder gesehen und darin nach eigener Aussage „eine seltene Leidenschaft, einen heiligen Eifer, eine mittelalterliche Glut“ entdeckt hatte. Er zeigte die Arbeiten Pariser Freunden und schrieb über deren Reaktionen: „Sie waren ebenso erstaunt und beglückt wie ich, und einer rief: ‚Es hat doch keinen Sinn, weiter zu malen, wenn eine ungebildete Frau solche gewaltigen Sachen fertig bringt.‘“

Was uns wieder auf die Frage zurückführt, worauf es denn letztendlich bei der Kunst ankommt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass ein Kenner wie Uhde die außergewöhnliche Ausstrahlung in den Arbeiten einer Louis wahrnahm oder dass die Sammlung des Psychiaters Hans Prinzhorn, der um 1920 die Kunst sogenannter Geisteskranker untersuchte und publizierte, nachhaltigen Einfluss vor allem auf die Szene der Surrealisten hatte – aus gutem Grund hat es zu diesem Thema eine Reihe von Ausstellungen gegeben.

Ohnehin sind die Wurzeln der Klassischen Moderne ja keineswegs immer nur im Boden des Akademischen verankert. „Man hat noch nichts Besseres hervorgebracht als die Skulptur der Primitiven“, schwärmte einst Picasso und fügte hinzu: „Wem fiele die Präzision der Höhlenzeichnungen nicht auf?“ Die Expressionisten der „Brücke“, deren Gründungsmitglieder Architektur- und keine Kunststudenten waren, wünschten sich laut Manifest ein „unmittelbares und unverfälschtes“ Schaffen. Während Franz Marc vom „Blauen Reiter“ die „so ausdrucksstarke ursprüngliche Volkskunst und Kinderkunst“ pries, nämlich im Text zum Subskriptionsprospekt für den berühmten und höchst einflussreichen Almanach der Gruppe – in dem auch das Werk von Henri Rousseau seinen Platz finden sollte.

Sehen: „Welche Moderne? In- und Outsider der Avantgarde“, bis 17. September 2023