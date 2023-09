Abschlusskonzert Musikfest: Leider nicht immer traumhaft

Zum Abschluss des Musikfests spielte Le Concert des Nations unter anderem den „Sommernachtstraum“ von Mendelssohn-Bartholdy. © Patric Leo

Das letzte Konzert des diesjährigen Musikfests in Bremen spielte das Orchester Le Concert des Nations. Auf dem Programm: der „Sommernachtstraum“ und eine Sinfonie von Juan Crisóstomo de Arriaga.

Bremen – Werke des spanischen Komponisten Juan Crisóstomo de Arriaga kann man im Konzertsaal eher selten hören. Es gibt auch nicht so viele, denn Arriaga (1806 – 1826) wurde nur zwanzig Jahre alt. Er hinterließ unter anderem eine Oper, drei Streichquartette, Kantaten und eine Sinfonia a gran orquesta D-Dur. Diese stand, neben dem „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, auf dem Programm des Abschlusskonzerts des Musikfests Bremen.

Das allein ist schon verdienstvoll, denn die Begegnung mit der gut dreißigminütigen Sinfonie ist sehr lohnend. Sie bietet keinerlei spanisches Kolorit, sondern orientiert sich eher an der Wiener Klassik und der Romantik.

Der Duktus der Musik erinnert über weite Strecken sehr an Franz Schubert. Der Kopfsatz mit seiner ruhigen, gedankenschweren Einleitung entwickelt sich zu einem lebhaften Finale. Das ruhige Andante ist einfach nur schöne Musik. Im tänzerischen Minuetto gibt es schöne Momente der Holzbläser, bevor die Sinfonie mit einem äußerst lebhaften Allegro an den 1. Satz anschließt.

Alles klingt etwas gleichförmig

Dass der Funke trotz der Meriten dieser Sinfonie nicht so recht überspringt, liegt an der Wiedergabe durch das Orchester Le Concert des Nations unter der Leitung von Jordi Savall. Die dynamischen Differenzierungen sind wenig ausgeprägt, auch die Tempi kann man sich spannender denken. So klingt alles etwas gleichförmig und langatmig. So schön es ist, diese Musik zu hören – sie wird etwas unter Wert verkauft. Dass der Klang oft von den tiefen Streichern geprägt wird, ist jedoch gut gelungen.

Problematisch ist auch „Ein Sommernachtstraum“ von Mendelssohn-Bartholdy. Präsentiert wird die komplette Schauspielmusik mit allen Melodramen. Dabei sind musikalisch eigentlich nur die reinen Orchesterstücke reizvoll. Das sind neben der Ouvertüre das Scherzo, das Lied „Bunte Schlangen zweigezüngt“, Intermezzo und Notturno, der berühmte Hochzeitsmarsch und der Trauermarsch sowie der Tanz der Rüpel und das Finale.

Die restliche Musik von Mendelssohn besteht überwiegend aus „Schnipseln“ zur Untermalung der Texte. Gesprochen werden diese hauptsächlich von Michael Rotschopf, der fünf Jahre lang zum Ensemble des Wiener Burgtheaters gehörte. Er macht das markant und mit eindrucksvoller Diktion. Unterstützt wird er von Lara Morger und Natasha Schnur. Aber ganz ohne Szene ist es schwierig, die Handlung nachzuvollziehen, wenn man das Stück nicht ganz genau kennt.

Die Orchesterstücke hätten gereicht

So bleibt die Konzentration auf die Orchesterstücke. Aber auch dabei bleiben Wünsche offen. Bei Savall erklingt fast alles im Mezzoforte, sodass feinere Differenzierungen meistens unter den Tisch fallen. Auch rein spieltechnisch gibt es Defizite, die Blechbläser liegen durchaus mal daneben. Die Ouvertüre wird zwar mit Schwung „vollmundig“ und mit romantischem Klang musiziert, dafür erklingt der Hochzeitsmarsch mit brutaler Gewalt.

Besser gelingt das Notturno mit schönem Hörnerklang. Die Sängerinnen Flore Van Meerssche (Sopran) und Diana Haller (Mezzosopran) erfüllen ihre Aufgaben ebenso gut wie der Chor La Capella Nacional de Catalun-ya (Einstudierung: Lluís Vilamayó).

Von Wolfgang Denker