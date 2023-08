34. Musikfest Bremen hat begonnen: Traumbilder und himmlische Harmonien

Von: Markus Wilks

Vox Luminis ließen im St. Petri Dom zumindest musikalisch höfischen Prunk aufleben. © Patric Leo

Das 34. Musikfest Bremen eröffnete mit der „Großen Nachtmusik“, bei der die Besucherinnen und Besucher zwischen knapp zwei Dutzend Konzerten wählen konnten.

Bremen – Traditionell serviert das Musikfest Bremen zur Eröffnung seine „Große Nachtmusik“: 21 Konzerte an zehn Spielstätten gab es zur diesjährigen, immerhin schon 34., Ausgabe. Zwar regenete es am frühen Abend noch ein wenig, aber das gab sich schnell, sodass auch das Publikum der Open-Air-Konzerte ungetrübten Kunstgenuss erleben durfte. Wir haben uns ausgewählte Programmpunkte angeschaut.

„Traumbilder“ im Haus der Bürgerschaft

Es ist ein Geschenk, wenn man eine so charismatische, unverwechselbare Stimme besitzt wie Christian Brückner. Doch gehören harte Arbeit und viel Erfahrung dazu, dieses Potenzial künstlerisch auszuschöpfen. Der inzwischen 79-jährige, vitale Sprecher (Dokufilme, Hörbücher…) und Synchronsprecher (in mehr als 80 Filmen war er die Stimme von Robert de Niro) ist jedenfalls ein Meister seines Faches – das konnte man am Samstagabend im Haus der Bürgerschaft erleben. Dort trug er gemeinsam mit dem Pianisten Michael Wollny das Programm „Traumbilder“ vor, das es von diesem Duo auch auf CD gibt: Lyrik und freie Improvisationen von und zu Heinrich Heine.

Obgleich jedes Konzert am Eröffnungsabend eigentlich nur 45 Minuten dauern sollte, nahmen Brückner und Wollny das aufmerksame Publikum auf eine 70 Minuten lange, spannende Reise mit. Mal gab es (so wirkte es jedenfalls, weil Brückner es so authentisch vorträgt) Erinnerungen aus dem eigenen Leben, dann Erzählungen über das (Liebes-)Leben anderer Menschen und immer wieder Betrachtungen zu den Themen Deutschland und deutsche Seele.

Nun ist man es aus dem Konzertsaal gewohnt, dass Sänger Texte (auch) von Heine als Lieder singen und nicht sprechen wie Brückner. Wie überraschend ist es doch, wenn man beispielsweise „Ein Jüngling liebt ein Mädchen“ oder „Die alten, bösen Lieder“ aus Schumanns „Dichterliebe“ gesprochen mit Musikuntermalung hört. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Beim Sänger ergänzen sich Wort und Ton oft kongenial zu einem Ganzen, beim Sprecher ist man dichter am Text. Obwohl Wollny als vorzüglicher Jazzpianist bekannt ist, hat er Heine nicht verjazzt. Sein Spiel basiert auf der Romantik (mit Jazz-Anteilen) und ist so etwas wie Filmmusik für die Sprache und die Stimme. Das kann auch mal kakophonisch klingen (Thema Göttingen) oder barocke Vorbilder in moderne Töne setzen („Die Loreley“ wie eine verzerrte Choralbearbeitung zu „Der Mond ist aufgegangen“). Spannend.

„4 Seasons“ im Innenhof der Nord/LB

Glück mit dem Wetter hatte das in Berlin lebende, aus israelischen und iranischen Musikern bestehende Quintett Sistanagila mit dem Wetter: Mit dem Regen war es rechtzeitig vorbei, das Publikum im atmosphärischen Innenhof der Nord/LB konnte orientalische Klänge erleben. Yuval Halpern als Sänger und Leiter des Ensembles verzauberte nicht nur mit israelisch-iranischen Klängen, sondern auch als charmanter, witziger Moderator, der die Stücke kurz erklärte. Mit Kontrabass, Tombak (eine Rundtrommel, die mit den Fingern bedient wird), Gitarre und Saxophon gab es mal meditative, mal rhythmisch mitreißende Klänge. Neben Hemad Mansouri als manchmal virtuos agierendem Gitarrist begeisterte insbesondere Omri Abramov als enorm spielfreudiger Saxophonist (dessen Instrument wie eine Mischung aus Oboe und Klarinette klingt).

Als besonderen Gast hatte Sistanagila die Klarinettistin Shirley Brill dabei, um klassische Musizierkunst mit Weltmusik zu kombinieren. „4 Seasons“ nennt sich diese künstlerische Auseinandersetzung, die nichts mit Vivaldi zu tun hat, sondern die Themen Sommer-Nacht-Eis-Wüste aus der Sicht von Sistanagila betrachtet. Obgleich die Klarinette im Zusammenklang mit Tombak und Gitarre unterzugehen drohte (ein Abmischungsproblem) ergaben sich faszinierende Momente, wenn Shirley Brill wunderbar weiche Solotöne spielte und sich quasi mit dem Saxophon duellierte. Kurzweilig.

Der Innenhof der Nord/LB war unter anderem Kulisse für das Konzert von Sistanagila. © Nikolai Wolff

Beethovens „Eroica“ in der Glocke

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren durch den Dirigenten Iván Fischer zählt das Budapest Festival Orchestra zu den Besten der Branche. Toll, dass es am Eröffnungsabend gleich drei unterschiedliche Programme gespielt hat. Zum Abschluss gab es mit Beethovens 3. Sinfonie („Eroica“) eine klassische Sinfonie, die das Ensemble souverän mit zumeist sehr hoher Spielkultur meisterte. Das Publikum bedankte sich beim Orchester mit starkem Beifall und etlichen Bravo-Rufen – und das Orchester demonstrativ bei Fischer, der unverändert agil und aufmerksam dirigierte.

Dennoch dürften erfahrene Besucher der Glocke das Konzert nicht euphorisch verlassen haben, denn gerade beim Thema Beethoven sind wir in Bremen bekanntermaßen verwöhnt. Wer jemals gehört hat, welche Details die Deutsche Kammerphilharmonie und auch die Bremer Philharmoniker aus den Partituren herauszuarbeiten verstehen, mag das solide Spiel der Budapester als zu gewöhnlich, als zu routiniert empfinden. In Beethovens Noten stecken so viel mehr Rhetorik, Entwicklungen und rhythmische Energien als es das Gastorchester vorgestellt hat. Zudem wusste man nicht so genau, welches Klangideal Fischer verfolgte: Einerseits schärfte er mit den Pauken den Klang, andererseits verwässerte er ihn durch die Art, wie er die Streicher spielen ließ. Dass Tempi immer Geschmacksfrage sind, merkte man deutlich an den ungewohnten Verzögerungen und Beschleunigungen, die Fischer in seine im Vergleich eher ruhige (aber nicht leise) Interpretation einbaute. Interessant.

„Himmlische Harmonie“ in St. Johann

Immer wieder gibt es beim Musikfest kleine Perlen, die sich als große erweisen: weil ihre Basis historische Forschung ist und weil der Intendant Thomas Albert weiß, von wem und wo daraus lebendige Musik gemacht wird. In diesem Sinne gab es am Eröffnungsabend des 34. Musikfestes Musik der 1098 geborenen Hildegrad von Bingen, die nicht nur Universalgelehrte war, sondern auch Komponistin. Ihre Musik ist überliefert in der so genannten, kurz zuvor erfundenen „Quadratnotation“, unterliegt aber trotzdem der Einschätzung des Musikwissenschaftlers Peter Gülke: „Es gibt wohl keine zu den Grundlagen unserer Kultur gehörige Kunstleistung gleich hohen Ranges, die unserem Bewusstsein so sehr entschwunden wäre wie die Musik des Mittelalters.“ Mit dieser Vergänglichkeit habe es der Forscher heute zu tun, und zwar in Form des Paradoxons, dass er die Musik, die er untersuchen will, erst herstellen muss.

Das nun war auf beglückende Weise in der Kirche St. Johann zu erleben durch das siebenköpfige, 2008 gegründete Prager Frauenensemble Tiburtina mit seinem Programm „Celestial Harmony: Music for the heavenly court of Hildegard von Bingen“. Die Musikwissenschaftlerin, Harfenistin und Sängerin Barbora Kabátková beherrscht mit ihren stimmschönen Kolleginnen Hildegards ungemein expressive Musik. Schade, dass es keine Informationen über die liturgischen Funktionen der Gattungen gab – dass der „Conductus“ zum Beispiel im Gottesdienst eine freie zusätzliche Form war. Dass Hildegard sie genutzt hat für scharfe Kirchenkritik, davon gab es ein schönes Beispiel in dem begeisternden Konzert. Hildegard langte richtig zu: „Der Klerus ist heute die Quelle aller Unreinheit, die Bischöfe sind heute die Häupter des Bösen.“

Amanda Forsythe trat in der Oberen Rathaushalle auf. © Patric Leo

Telemann- Kantate in der Rathaushalle

Seit vielen Jahren ist das Boston Early Music Festival Orchestra gern gesehener Gast in Bremen. Das Orchester unter der Leitung von Stephen Stubbs (Theorbe und Barockgitarre) und Paul O’Dette (Theorbe) heimst regelmäßig Preise ein für seine Einspielungen barocker Opern, die in der hervorragenden Akustik des Sendesaals entstanden sind. Nun gab es im Rathaus ein Konzert mit Werken von Georg Philipp Telemann zu hören. „Gieb jedem Instrument das, was es leiden kann, so hat der Spieler Lust, Du hast Vergnügen dran“, lautete das Credo des berühmten Vielschreibers.

Wunderbar, von dem Boston Early Music Festival Orchestra zu hören, wie bestechend die rasante Dynamik, die spontan wirkende Frische, wie geheimnisvoll die Klangfarben sein können: in den Wiedergaben einer Ouvertüre und einer Fanfare. Unter Kennern und Kennerinnen war die Spannung auf eine völlig unbekannte dramatische Kantate „Ino“ aus dem Spätwerk groß: Es geht in Rezitativen und hochvirtuosen Arien um Inos Flucht mit ihrem Sohn vor ihrem wahnsinnig gewordenen Ehemann, an deren Ende sie sich ins Meer stürzt. Dann erwacht sie im Reich Neptuns, verwandelt in die Göttin Leukothea.

Texte gab es nicht, aber man konnte (fast) alles bestens raten zu der affektgeladenen, hoch erregten Musik, in der die amerikanische Sängerin Amanda Forsythe ein weiteres Highlight war: Emotion auf jedem Atem, auf jedem Ton, besser kann man das nicht machen.