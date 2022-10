Erste Acts fürs Reload 2023: Powerwolf und 17 weitere Bands bestätigt

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Powerwolf aus Saarbrücken sind beim Reload Festival 2023 mit dabei. © Matteo Fabbiani Vd Pictures

Das Reload Festival 2023 ist für Mitte August kommenden Jahres geplant. Nun stehen die erste Bands für das Musik-Event in Sulingen fest.

Sulingen – Mit „Powerwolf“ steht der erste Headliner für das Reload-Festival 2023 fest. Das Team gab zudem 17 weitere Bands bekannt, die vom 17. bis 19. August 2023 beim Metal- und Hardcore Open-Air das Mittelzentrum rocken.

Das Wolfs-Quintett habe bereits unter anderem an der Spitze des Wacken Open Airs 2022 gerockt. „Powerwolf“ werde der prominenten Platzierung im Line-Up mit ihrer spektakulären Live-Show gerecht und erfülle jeden Anhänger des melodischen Heavy Metal mit Freude, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie sind erstmals beim Reload dabei und werden hier Highlights aus bisher acht erschienenen Studioalben zum Besten geben, darunter Dauerbrenner der Frühwerke als auch neuere Hits der mit Gold ausgezeichneten Platten „Blessed & Possessed“ und „The Sacrament Of Sin“ sowie dem jüngsten Album „Call Of The Wind“.

Reload-Team holt „Trivium“ erneut nach Sulingen

Das Reload-Team liefert weitere schlagende Argumente, sich schleunigst ein Ticket zu sichern: Mit dabei sind auch „Trivium“. Die Band habe such in den vergangenen 20 Jahren einen Platz in der vordersten Reihe der Heavy Music des 21. Jahrhunderts gesichert. Und sie gehören zu den Top-Acts des Reload-Festivals 2023 – Frontmann Matthew Heafy und seine Truppe sind eine der meistgewünschten Bands der Festivalbesucher, und zum zweiten Mal mit ihrem energiegeladenen Modern Metal dabei.

Zum zweiten Mal dabei sind auch die Szene-Überflieger Beartooth. „Dieses furchtlos entschlossene und kreative Kraftpaket aus Ohio hat einen Sound perfektioniert, nach dem eine ganze Generation von Bands gesucht hat“, heißt es in der Pressemitteilung. Beartooth nutze radiotauglichen Bombast, um rohe Emotionen mit Noise-Rock-Chaos zu vermischen.

Reload-Festival 2022 - das Finale in Bildern Fotostrecke ansehen

18 Bands haben ihren Auftritt beim Reload-Festival 2023 bereits jetzt bestätigt und Geschäftsführer André Jürgens ist begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese großartigen Bands für das Reload 2023 gewinnen konnten! Wir sind weiterhin in sehr vielversprechenden Gesprächen zu weiteren Acts und melden uns mit Updates, sobald es uns möglich ist.“

Reload-Line-up 2023 – diese Bands stehen fest

Bisher zugesagt haben: Powerwolf, Trivium, Beartooth, Stick To Your Guns, Guano Apes, J.B.O., Knocked Loose, Sleep Token, Callejon, Terror, Imminence, Decapitated, Malevolence, Ektomorf, Gatecreeper, Frog Bog Dosenband, 100 Kilo Herz, Grailknights.

Lesen Sie auch Gastrovaganza im Loft Musikexpress

Weitere Infos unter www.reload-festival.de