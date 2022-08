Der gesamte Timetable fürs Reload Festival 2022 auf einem Blick

Von: Yannick Hanke

Das Reload Festival 2022 wartet mit zahlreichen Metal-, Metalcore- und Punkbands auf. Doch welche Künstler spielen an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit?

Sulingen – Das lange Warten hat ein Ende: Das Reload Festival 2022 startet am 17. August. Zumindest mit dem Camping, was durch die neu eingeführte Frühanreise erstmals bereits am Mittwoch möglich ist. Sind die Zelte und der Pavillon erst einmal aufgebaut, kann man sich in Ruhe auf die Bands und Künstler beim Reload Festival in Sulingen einstimmen. Am 18. August startet dann nämlich auch der musikalische Teil der Open-Air-Veranstaltung im Landkreis Diepholz. kreiszeitung.de hat den genauen Timetable parat.

Reload Festival 2022: Line-up und Timetable für Donnerstag, 18. August

Das Reload Festival 2022 wartet mit einem Novum auf. Denn erstmals sind ab Donnerstag bereits ab dem frühen Nachmittag Auftritte zu sehen. Und das sogar kostenfrei. Möglich macht es die Plaza-Stage zwischen Campingplatz und dem Battlefield, wo auch ein Kettenkarussell auf die Reload-Besucher wartet. Kurzentschlossene können sich am 18. August also auf nach Sulingen machen und den Klängen von Bands wie Watch Out Stampede, Comeback Kid oder Jinjer lauschen, ohne Eintritt zahlen zu müssen.

14:05 – 14:45 Black Inhale

15:05 – 15:45 Dirty Shirt

16:05 – 16:45 Wargasm



17:05 – 17:45 Born from Pain

18:05 – 18:45 Mr Irish Bastard

19:05 – 19:45 Watch Out Stampede

20:05 – 20:45 Unearth

21:05 – 21:45 Bloodywood

22:05 – 22:45 Bleed from Within

23:05 – 00:05 Comeback Kid

00:30 – 01:30 Jinjer

Reload Festival 2022: Line-up und Timetable für Freitag, 19. August

Am Freitag, 19. August, öffnet dann auch die EMP Mainstage auf dem Reload Festival 2022. Diese befindet sich wie gewohnt auf dem Battlefield, das nur von Besuchern mit einem Campingticket oder einer Tageskarte betreten werden kann. Highlights sind hier unter anderem Caliban, Dark Tranquility, As I Lay Dying und die Headliner Heaven Shall Burn.

Das Reload Festival 2022 in Sulingen wartet an drei Tagen mit einer bunten Mischung an Bands auf. © Reload Event GmbH

Die Plaza-Stage, die das Zelt als Location für Bandauftritte auf dem Reload Festival ersetzt, hält am Freitag indes drei Konzerte bereit. Die Umbauarbeiten auf der Hauptbühne werden derweil durch Kiez musikalisch überbrückt.

EMP Mainstage:

11:10 – 11:40 Cypecore

11:55 – 12:30 Our Hollow Our Home

12:45 – 13:25 Darkest Hour

13:30 – 14:20 Exodus

14:35 – 15:15 Life Of Agony

15:35 – 16:15 Caliban

16:35 – 17:15 Die Kassierer



17:35 – 18:15 Dark Tranquillity

18:35 – 19:20 Cannibal Corpse

19:40 – 20:25 Raised Fist

20:45 – 21:30 Testament

21:55 – 23:05 As I Lay Dying



23:30 – 01:00 Heaven Shall Burn

Plazastage:

10:15 – 11:00 Tears for Beers

21:30 – 22:10 Sibiir

01:10 – 01:55 Heathen

Breakstage:

16:15 – 16:35 Kiez Live

17:15 – 17:35 Kiez Live

18:15 – 18:35 Kiez Live

19:20 – 19:40 Kiez Live

Reload Festival 2022: Line-up und Timetable für Samstag, 20. August

Am letzten Tag vom Reload Festival 2022 geben sich alterprobte Festivalbands und noch unter dem Radar fliegende Gruppen die Klinke in die Hand. Den Samstag, 20. August, bereichern das Festival auf der EMP Mainstage unter anderem Perkele, Lacuna Coil, Gloryhammer, Lamb of God, Electric Callboy (ehemals Eskimo Callboy) sowie Arch Enemy. Auf der Plaza-Stage sorgen vor allem Heavysaurus für beste Unterhaltung bei jungen und junggebliebenen Metal-Fans. Und die erneuten Umbauarbeiten auf der Hauptbühne werden dieses Mal durch Superstarfuckers überbrückt.

EMP Mainstage:

10:30 – 11:00 For Reasons Unknown

11:15 – 11:45 Set Your Sails

12:00 – 12:35 Ghostkid



12:50 – 13:25 Rykers

13:40 – 14:20 Tankard

14:35 – 15:15 Smoke Blow

15:35 – 16:15 Perkele

16:25 – 17:15 Torfrock

17:35 – 18:15 Napalm Death

18:35 – 19:20 Lacuna Coil

19:40 – 20:25 Gloryhammer

20:45 – 21:45 Lamb of God

22:10 – 23:10 Electric Callboy

23:35 – 00:50 Arch Enemy

Plazastage:

09:30 – 10:15 Heavysaurus

19:20 – 20:00 Plainride

20:25 – 21:05 Crushing Caspars

01:10 – 01:55 Pro-Pain

Breakstage:

15:15 – 15:35 Superstarfuckers

16:15 – 16:35 Superstarfuckers

17:15 – 17:35 Superstarfuckers



18:15 – 18:35 Superstarfuckers

Damit wissen die Besucher vom Reload Festival 2022, wann ihre Lieblingskünstler am jeweiligen Tag auftreten. Wer noch Proviant braucht und eventuell eine weitere Anreise vor sich hat, kann sich übrigens auf das Reload Festival erprobte E-Center Sulingen verlassen. Dort präsentiert man sich nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz bestens auf den Ansturm durch hungrige und durstige Fans härterer Klänge gut vorbereitet.