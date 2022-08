Einstand geglückt: Plaza-Stage auf dem Reload Festival 2022 zieht die Massen an

Das Reload Festival 2022 ist in vollem Gange. Das kleine Metal-Mekka lädt wieder zum gepflegten Ausrasten ein. Allein voran die neue eingeführte Plaza-Stage.

Sulingen – Alles neu macht das Reload Festival 2022! Kettenkarussell, zweite Bühne in Form der Plaza-Stage und eine Frühanreise bereits am Mittwoch. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause meldet sich die kleine Metal-Hochburg Sulingen im Landkreis Diepholz zurück – und wie. Mit der Plaza-Stage wird das altbekannte Zelt als Location für Konzerte diverser Bands ersetzt. Am Donnerstag, 18. August, konnte diese Option sogar kostenfrei wahrgenommen werden. Dichte Massen vor der Bühne sprechen für die positive Resonanz auf das Line-up beim Reload Festival 2022.

Reload Festival 2022: Große Party in Sulingen bereits am Donnerstag auf der Plaza-Stage

Wer nach zwei Jahren Corona-Pause das Reload Festival 2022 besucht, wird mit einigen Neuerungen überrascht. Nach einer Umfrage auf Instagram haben sich die Veranstalter in diesem Jahr dazu entschieden, eine Frühanreise bereits am Mittwoch, 17. August, zu ermöglichen. Das wurde mehr als positiv an- und aufgenommen, der Campingplatz in Sulingen sollte sich schnell füllen.

Selbst der Joker hat auf dem Reload Festival 2022 beste Laune und versorgt die Besucher mit kühlem Wasser. © Martin Hefkaluk

Wer die Option der Frühanreise auf dem Reload Festival 2022 wahrgenommen hatte, konnte sich nach erfolgreichem Aufbau von Zelt, Pavillon und dem Camp im Allgemeinen bereits zurücklehnen. Das erste Bier öffnen, Flunkyball spielen und sich dem geselligen Miteinander hingeben. Ehe tags darauf mit der Plaza-Stage ein Novum auf die Festivalbesucher in Sulingen wartete. Erstmal wurde der Donnerstag auf dem Reload Festival zum vollen Band-Tag erklärt, bereits ab frühem Nachmittag konnte sich schweißtreibenden Shows hingegeben werden. Darunter auch einer der Geheimtipps auf dem Reload Festival 2022.

Plaza-Stage als Novum auf dem Reload Festival 2022: Jinjer als Headliner ziehen die Massen an

Die Plaza-Stage auf dem Reload Festival 2022, zwischen Campingplatz und dem Battlefield, sie wurde gut angenommen. Genaue Zahlen und die Motivation dahinter, den Donnerstag für alle Fans härterer Klänge komplett kostenfrei zu gestalten, geben die Veranstalter erst am Samstag, 20. August, bekannt. Feiernde Reload-Fans vor der Plazastage, gut auflegte Bands wie Headliner Jinjer und eine ausgelassene Stimmung sprechen jedoch Bände: die Plaza-Stage wurde direkt akzeptiert.

Headliner und für viele das Highlight am Donnerstag vom Reload Festival 2022: Jinjer. © Martin Hefkaluk

Laut Polizeisprecher Thomas Gissing feierten mehrere tausend Reload-Fans am Donnerstagabend auf dem öffentlich zugänglichen Vorplatz. Das Infield aka Battlefield musste da noch seinen verlängerten Winterschlaf halten. Indes durften illustre Namen wie Wargams, Watch Out Stampede, Bloodywood, Comeback Kid und eben Jinjer der Menge nach allen Regeln der Kunst einheizen. Doch wie haben die Besucher die Premiere der Plaza-Stage erlebt?

Reload Festival 2022: Kostenfreie Plaza-Stage am Donnerstag wartet mit Großkalibern auf

Mehr als positiv auf jeden Fall. Bereits ab 14:00 Uhr konnten die Besucher vom Reload Festival 2022 dem munteren Treiben auf der Plaza-Stage beiwohnen. Umso mehr die Zeit voranschritt, desto voller wurde es auch zwischen dem Campingplatz und dem Battlefield. Ob die bestens aufgelegten Mr Irish Bastard, der Indien-Export Bloodywood oder zum krönenden Abschluss Jinjer – das Publikum war für jede Band sichtlich dankbar.

„Endlich wieder Reload und das schon mit Bands auf dem Donnerstag. Saugeil“, hieß es fast unisono. Das Echo sollte doch auch bei den Reload-Veranstaltern ankommen. Erneut ein kostenfreier Donnerstag in Form der Plaza-Stage im nächsten Jahr? Fix ist noch nichts. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Übrigens: Es sollte ein ebenfalls schweißtreibender Freitag auf dem Reload Festival 2022 folgen.