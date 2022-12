In Flames und Killswitch Engage beim Reload 2023 dabei – Line-up fast komplett

Von: Marvin Köhnken

In Flames spielen im August 2023 auf dem Reload Festival in Sulingen als Headliner. © Stephanie Cabral

Das Reload Festival 2023 nimmt weiter Form an: Unter anderem haben sich In Flames als zweiter Headliner für das Metal-Event im August angekündigt. Erstmals in Sulingen auf der Bühne: Killswitch Engage.

Das Reload Festival vom 17. bis zum 19. August 2023 ist um 20 Attraktionen reicher. Am Donnerstag, 1. Dezember, kündigten die Macher des Metal-Events unter anderem die Death-Metal-Combo In Flames als zweiten Headliner des Wochenendes an. Während die Schweden bereits zum dritten Mal in Sulingen mit dabei sein werden, ist der Auftritt von Killswitch Engage eine Premiere.

Nicht weniger als „das hochkarätigste Line-up der Festivalgeschichte“ versprechen die Veranstalter aus Sulingen ihren Fans. Bereits im vergangenen Oktober kündigte das Team um Festival-Geschäftsführer Andre Jürgens Powerwolf als Headliner und 17 weitere Rock- und Metalbands an. Komplett ist das Festival aber noch nicht: Traditionell hat eine noch zu bestimmende Nachwuchsband die Chance, den letzten noch freien Slot des Festivals zu ergattern.

Reload 2023 nach zehn Jahren voller Terminprobleme erstmals mit Killswitch Engage

Reload-Chef Jürgens ist laut einer Pressemeldung mehr als zufrieden mit dem Line-up für das Jahr 2023: „Ich freue mich besonders, dass es uns wieder gelungen ist, eine gute Mischung auf die Beine zu stellen. Viele Bands, die erstmalig auf den Bühnen des Reload Festivals zu sehen sein werden, aber auch einige, die wir schon zu Gast hatten.“

Im Falle von Killswitch Engage hätten seit etwa zehn Jahren immer wieder Terminprobleme einen Auftritt in Sulingen verhindert. „Um so glücklicher sind wir, sie für das Festival 2023 im Line-up zu haben“, betont Festival-Sprecher Werner Focke auf Anfrage von kreiszeitung.de

Neu für das Reload Festival 2023 bestätigte Bands:

In Flames

Killswitch Engage

While She Sleeps

Skindred

Sepultura

Clawfinger

Agnostic Front

Mr. Hurley und die Pulveraffen

Mantar

Landmarks

Blind Channel

Infected Rain

Orbit Culture

Cockney Rejects

Planlos

Get The Shot

Excrementory Grindfuckers

Slope

The Scratch

Controversial

Reload 2023 Plakat.jpg © Reload Festival

Bereits seit Oktober für das Reload 2023 bestätigt: Powerwolf, Trivium, Beartooth, Stick To Your Guns, Guano Apes, J.B.O., Knocked Loose, Sleep Token, Callejon, Terror, Imminence, Decapitated, Malevolence, Ektomorf, Gatecreeper, Frog Bog Dosenband, 100 Kilo Herz, Grailknights.

Alle Infos zum Reload gibt es unter www.reload-festival.de