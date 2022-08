Unter dem Radar: Das sind die Geheimtipps auf dem Reload Festival 2022

Von: Yannick Hanke

Das Reload Festival 2022 lockt mit großen Namen wie Heaven Shall Burn oder Electric Callboy nach Sulingen. Geheimtipps sind aber auch nicht rar gesät.

Sulingen – Klar, auch das Reload Festival 2022 lockt seine Besucher mit Größen der Szene an. Arch Enemy, As I Lay Dying, Heaven Shall Burn, Electric Callboy (ehemals Eskimo Callboy) – Hochkaräter sind beim geselligen Zusammenkommen in Sulingen (Landkreis Diepholz) seit Jahren mehr die Regel denn die Ausnahme. Doch gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Bands, die auf dem Sprung stehen und noch auf den ganz großen Durchbruch warten. kreiszeitung.de stellt die Top 3 vor.

Reload Festival 2022: Dirty Shirt aus Rumänien wollen wilde Party in Sulingen feiern

Bereits am Donnerstag, 18. August, wartet das Reload Festival 2022 im Line-up mit dem ersten Geheimtipp fürs diesjährige Metal-Treffen in Sulingen auf. Dirty Shirt aus Rumänien sind zugegebenermaßen ein noch recht unbeschriebenes Blatt. Doch sollte sich das schnell ändern! Der wilde Musikmix von Dirty Shirt macht die Zuordnung zu einem Genre fast unmöglich. Die braucht es aber auch nicht. Schließlich liefern die sieben Rumänen den perfekten Sound für eine wilde Party.

Einer der Geheimtipps auf dem Reload Festival 2022: Die Rumänen von Dirty Shirt. © Dirty Shirt

Crossover? Folkcore? Metal? Alles dabei, wenn Dirty Shirt auf die Bühne vom Reload Festival 2022 stürmen. In ihrer Heimat gehören die Jungs aus Transsilvanien bereits seit einigen Jahren zum Inventar, wenn es um die populärsten Bands in Rumänien geht. Die traditionelle Musik des Balkans wird von Dirty Shirt mit harten Gitarren-Riffs gepaart, Sound-Ausflüge in andere Genres machen jeden Song zum Unikat. In Deutschland durften Dirty Shirt bereits den Tour-Support für Skindred geben. Nun stehen sie selbst im Mittelpunkt – auf dem Reload Festival 2022. Am Donnerstag spielen sie von 15:05 bis 15:45 Uhr.

Reload Festival 2022: Our Hollow, Our Home sind Großbritanniens neuester Metalcore-Export

Die Architects und Bury Tomorrow sind längst zwei Metalcore-Größen aus dem Vereinigten Königreich. An diesem Status arbeiten auch Our Hollow, Our Home eifrig. Wie Bury Tomorrow stammt das Quintett aus der Hafenstadt Southampton an der Südküste Englands. Our Hollow, Our Home kommen dem Metalcore-Ideal mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Genres ziemlich nahe. Die melodiöse Spielart, die mit gesungenen Hooks aufwartet, wird mit zum Teil sehr lautstarken Breakdowns angereichert.

Wollen die Besucher vom Reload Festival 2022 begeistern: Die britische Metalcore-Band Our Hollow, Our Home. © Our Hollow, Our Home

Einflüsse aus Trash Metal, Melodic Death Metal und Post-Hardcore sind den Briten nicht fremd. Our Hollow, Our Home wollen ihre Live-Qualitäten nun auch auf dem Reload Festival 2022 unter Beweis stellen. Wenn sie dabei nur halb so gut klingen wie die Vorbilder Any Given Day, While She Sleeps und eben Bury Tomorrow, steht einer guten Show definitiv nichts im Weg. Our Hollow, Our Home spielen am Freitag von 11:55 bis 12:30 Uhr.

Reload Festival 2022: Schwedische Oi!-Hitschmiede Perkele bringt mitgrölkompatible Hymnen nach Sulingen

Schweden und Punkrock, das gehört einfach zusammen. Millencolin sind auch nach 30 Jahren noch immer das Aushängeschild, dahinter tummeln sich illustre Namen wie The Baboon Show, Wolfbrigade – und Perkele. Das Trio gilt längst als Oi!-Hitschmiede und liefert Straßen-Hymnen am Fließband, die zum Pogen und zum lautstarken Mitgrölen einladen. So auch auf dem Reload Festival 2022, wo die drei Schweden erstmals auftreten.

Punk-Hitgaranten aus Schweden: Beim Reload Festival 2022 wollen Perkele unter Beweis stellen, dass ihre Hymnen niemanden kaltlassen. © Perkele

Die aus Göteborg stammenden Musiker von Perkele bringen fast drei Jahrzehnte Bühnenerfahrung mit sich und können auf mehr als zehn Studioalben zurückblicken. In ihrer Heimat Schweden gelten sie längst als Veteranen und Wegbereiter des Oi!-Genres. Das wollen sie zunehmend auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen unter Beweis stellen. Eine gute Gelegenheit hierfür bietet das Reload Festival 2022, wo Perkele ihrem Namen gerecht werden wollen. Der ist nämlich dem Finnischen entlehnt und lässt sich mit „Teufel“ übersetzen. Der Gehörnte wird am Samstag von 15:35 bis 16:15 Uhr freigelassen.

