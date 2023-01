Reload Festival legt nach: Pennywise ergänzt Line-up in Sulingen

Unverhofft kommt oft. Das gilt dieses Jahr auch für das Reload Festival: Pennywise hat überraschend zugesagt und ist im August in Sulingen mit dabei.

Sulingen – Von wegen, das Line-up steht! Hieß es am 1. Dezember 2022 noch, das Reload Festival 2023 sei mit Ausnahme einer noch zu findenden Nachwuchs-Band komplett, rückt nun eine echte Punkrock-Legende nach: Pennywise. Die US-Amerikaner werden beim Festival vom 17. bis 19. August genauso wie 39 andere Gruppen in Sulingen auf der Bühne stehen.

Wie schon bei der Ankündigung von Killswitch Engage betonen die Veranstalter um Reload-Chef André Jürgens, dass für die Verpflichtung der Punkband dicke Bretter gebohrt werden mussten. Jahre habe es gedauert, Pennywise nach Sulingen zum Reload zu lotsen und nun als Nachzügler stolz den Fans präsentieren zu können.

Die 1988 gegründete Gruppe aus dem kalifornischen Hermosa Beach gilt als eine der erfolgreichsten Punkbands der Welt, heißt es vonseiten der Reload-Macher. Mit ihren gesellschaftskritischen Texten und vergleichsweise harten und aggressiven Tönen gelten die Musiker um Sänger Jim Lindberg demnach als Vorreiter der Melodic-Hardcore-Stilrichtung.

Das Reload-2023-Line-up in der Übersicht:

Powerwolf, In Flames, Trivium, Beartooth, Killswitch Engage, While She Sleeps, Stick To Your Guns, Guano Apes, Pennywise, Skindred, Sepultura, Clawfinger, J.B.O., Agnostic Front, Knocked Loose, Sleep Token, Callejon, Terror, Imminence, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Mantar, Malevolence, Decapitated, Ektomorf, Landmarks, Frog Bog Dosenband, Gatecreeper, Blind Channel, Infected Rain, Orbit Culture, Grailknights, Cockney Rejects, Planlos, 100 Kilo Herz, Get The Shot, Excrementory Grindfuckers, Slope, The Scratch und Controversial.